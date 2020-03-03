【珍寶海鮮舫】食神、龍爭虎鬥取景地　英女皇都曾是座上客！

編按：又一個香港景點珍寶海鮮舫從歷史中褪下來，撐場用戶喬木對此便有感而發，且來看看這位用戶說些什麼。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【珍寶海鮮舫】曾是海上明珠吸引無數遊客 今因生意式微而黯然停業」，刊於01撐場】

隨著新冠肺炎在全球蔓延，香港各行各業的生意額都不如人意，有逾40年歷史的珍寶海鮮舫亦宣佈於今天（3月3日）停業。珍寶海鮮舫自1976年開業至今，除了接待本地居民外，亦備受海外遊客歡迎，更曾經接待過英女皇伊莉莎白二世、影星湯告魯斯以及周潤發和鞏俐等。

英女皇仍是珍寶海鮮舫的座上客。（美聯社）

珍寶王國是位於香港黃竹坑深灣的一組水上餐廳，並由停泊的珍寶海鮮舫、太白海鮮舫以及海角皇宮（現已結業）所組成，惟很多港人愛統稱它為珍寶海鮮舫。在最初，太白海鮮舫只是一艘木船，隨著生意日增，員工便於六十年代末向政府申請籌辦新的海鮮舫「珍寶」，「珍寶」長達150呎，更可容納約800名的遊客。然而，於1971年，亦即是開幕前的六天，「珍寶」在興建途中遭遇大火，更慘釀成34人死的慘劇。

珍寶海鮮舫非常宏偉可觀。（資料圖片）

後來，因王老吉無力重新投資，「珍寶」的業權便轉售了給何鴻燊和鄭裕彤。何鴻燊仿照了中國宮廷風的設計，用了三千多萬，最終於四年後將「珍寶」修復好，正式開業。珍寶海鮮舫樓高正層，面積多達45,000平方呎，可容納超過2300名賓客。昔日的「珍寶」是香港著名的景點，很多旅遊單張都會推薦遊客到訪這個景點體驗漁港風情。很多著名電影都會到珍寶海鮮舫取景，例如《生死戀》、《龍爭虎鬥》以及《食神》等。

周星馳《食神》便在珍寶海鮮舫取景。（《食神》劇照）

某程度上，珍寶海鮮舫可算是海鮮文化的發源地，相信亦是不少人的童年回憶。但近年來，珍寶海鮮舫除了金碧輝煌的外表外，在內部與餐牌上都似乎與一般茶樓無異。當你到訪珍寶海鮮舫時，甚至會發現裝潢已經日久失修，甚至擺放了很多無關業務的外來雜物。考慮到價格和方便程度，相信很多消費者便會轉而到訪其他茶樓。或許，何鴻燊長久而來放棄對珍寶海鮮舫作保育與維修，乃是洞悉到它始終敵不過時代巨輪的淘汰。

內容提供：喬木

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