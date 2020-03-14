童話故事曾被認為低俗不堪？　以童話、傳說、神話啟蒙大智慧！

編按：從小到大我們都常常會聽到不同的「童話」、「傳說」和「神話」故事，但三者到底有什麼分別呢？讓撐場用戶雪話告訴你吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「童話」、「傳說」和「神話」分不清楚？」，刊於01撐場】

「在很久很久以前……」的開場白讓你馬上聯想到不同的童話，而你可能認為童話只是天馬行空的兒童讀物，不過童話起初也是為了大人而作。格林兄弟曾把初版《格林童話集》命名為「兒童與家庭的童話」，即表示該書原意是讓兒童及其家人閱讀，並非純粹作為兒童的消遣娛樂。

《格林童話集》的原意是讓兒童及其家人閱讀。（picsea／unsplash）

在格林兄弟身處的年代，童話被視作低俗的文學，其人文價值遠被低估，但格林兄弟不僅整理大量多年被輕視的民間故事，以嶄新的形式展現，豐富童話的意義，而格林兄弟的優雅文體，及格林童話所蘊藏的人生智慧，也令其昇華為博大精深的藝術作品，令人醉心其中並加以研究，影響之深遠延伸至現今世界各地。

《格林童話集》的原意是讓兒童及其家人閱讀。（Gettyimages／視覺中國）

不過「童話」、「傳說」和「神話」究竟有什麼分別？相沢博著作的《童話的世界》提到三者有着獨特的特質及文體結構，尤其童話的一次元性，使童話世界裏面，現實世界與魔法及超自然世界，均屬於同一世界，所有異常的事物都被正常化及和諧，不會顯得陰森恐怖。不過，傳說則具二次元性，描述的人類與現實同樣，跟妖魔鬼怪的世界有明顯的分別，並會藉以借題發揮，以人的強烈反應，突顯示奇異的事物，成為矚目的焦點，震憾人心。而神話則常描述神和萬物的本質及行為，為原始的民族及古老的文化賦予創造力，解釋萬物的原理，本質上異於作為敍事文學的童話。

另外對於三者的產生時間也存在諸多說法。如格林兄弟等研究故事系統的學者，大多認為神話是最古老的故事，之後才衍生傳說、童話等，不過也不能否定從民間傳說及童話中，可以找到比神話更古老的故事的可能性，故不能一概而論。

而既然童話屬於短篇的敍事文學，所以比起對於倫理道德的批判，或是計較奇幻情節的合理性，如何令故事有趣，創作波瀾起伏的情節才是優先考慮。在童話故事中，相比起惡意及算計，最終勝利的多是善意及純真，這也是孩子的天生的天真無邪所使然。他們會對邪惡及醜惡反感，對善良及美好則會有同感。不過《青蛙王子》中的公主則是童話的反常例子，她不但說謊，沒遵守諾言，更使用暴力。如此情况雖然多數都會屬於笑話或出自不同體裁，但無疑的是道義的批判之於童話沒有效用。

《青蛙王子》中的公主是童話的反常例子。（《公主與青蛙》動畫截圖）

童話故事的焦點大多集中在於男、女主角中，並會加插一些驚險刺激的冒險故事。而為了讓故事富有吸引力，一切事物都可以作為題材，現實生活、神靈或妖怪的世界都可以涉獵，其自由自在的選題使人想像無限。童話亦靈活運用不同技巧或方法，令故事引人入勝。當中德國的童話表現手法相對豐富華麗，並往往不乏金銀珠寶，光芒萬丈。

童話故事的焦點大多集中在於男、女主角中，並會加插一些驚險刺激的冒險故事。（《魔髮奇緣》動畫截圖）

在童話所用的眾多技巧中，極端的對比為常用手法。譬如女主角總是年輕貌美，反派角色則是醜陋可怕；或是出於無形的命運所引導，被選中的主角最終會幸福快樂地活下去，而對立者則注定失敗不幸。如此鮮明的差別令人印象深刻及容易理解。不過非黑則白的世界，終究是出於表現手法的考慮，現實便不能往往可通用了。

反派角色永遠都是醜陋可怕。（《睡公主》動畫截圖）

作者簡介：雪話

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