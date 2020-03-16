藝術工作者需敢言入世　舞台劇演員陳健豪：沒文化藝術城市如荒野

編按：香港常被人說道是文化沙漠，但當中卻有一位有心的好演員陳健豪。從事演員多年，他就對舞台劇的發展有以下這些看法和建議。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「劇場接班人陳健豪對香港戲劇發展的五點看法—他和天后Taylor Swift的共通點」，刊於01撐場】

2007年，鄧樹榮導演仍在香港演藝學院任教，他帶領學生演出話劇《帝女花》，男主角是陳健豪。鄧說：「Angus（陳健豪）好學、認真，將來是一個有心的演員！」自此，我認識了比歲月還青蔥的Angus，他叫鄧樹榮做老師，也順稱我為「師傅」，就這樣，做了陳健豪的「掛名師傅」十多年。

2018年，Angus結婚了，新娘子是專業人士，我到北角喝喜酒，賓客多是話劇演員，有些是老朋友。重逢，如在夢中。

鄧樹榮導演形容陳健豪是好學、認真，將來是一個有心的演員。（受訪者提供）

葉落，悄悄地，我們老了，歲月，給織布機的梭子編成生命。平常日子，沒有老的感覺，卻在這些喜慶場合，看到陳健豪等年輕人：唸書、畢業、工作、結婚……我們作為老人家，被推隔到光陰的對岸，頓時失去信心，青苗快舉，老樹，院子寂寥。

要抗衡老，最佳方法是和年輕人談天。我和Angus開玩笑：「師傅要約你出來，特意喝杯茶。」

中國人看不起演員。從來，說話都是難堪的。常用一句是「戲子無情」，有人說他們「真亦假時」，年輕的常被罵「未紅先驕」。我的看法是各行各業，人總會南牆碰壁，有些人於是變得正面，有些學壞。在圈中，好人也不少，如胡楓叔、丁羽叔、鄧英敏哥、石修哥，年輕的如王梓軒、陳宇琛，皆正人君子。演員的共通點，反而是沒有安全感，正如《Footloose》的名演員Kevin Bacon說：「演員最怕是等電話，等下一件工作。」我們當律師的，卻怕接電話，怕被追問下一件工作。

陳健豪的舞台劇《礦井下的彩虹》。（《礦井下的彩虹》宣傳照）

陳健豪出道至今，舞台工作，一件接一件，而且為人正派，性格平和。Angus算是香港劇壇新一輩的接班人。

Angus說：「話劇界的收入普通，許多人和我一樣，願意演戲為生，只因為喜歡。我很幸運，小時候，喜歡唱歌和表演，爸媽收入不豐，但是對我支持，我參加過TVB的『新秀歌唱比賽』，進入八強。中五畢業後，不想唸高中，2002年，直接考入心儀的香港演藝學院，但是學院沒有『流行音樂』這科，於是進了表演系。五年後，取得戲劇學院學士學位，跟著開始演員生涯，到了今天，自己參與過數十個舞台劇演出。」

Angus回想：「溫暖的家，對孩子的成長太重要。我的爸媽開明，弟弟喜歡唸書，他們鼓勵他當工程師；我喜歡表演，他們便鼓勵我當演員。在演藝學院求學的時候，父母收到學費單，沒有說半句話，便把辛苦留下來的儲蓄立刻拿出來，叫我交學費，我既感激，又內疚。作為子女，報答父母的方法，便是做一個好人，工作上交出成績。」

我問Angus：「作為話劇演員，你對香港的戲劇發展有什麼看法？」Angus說：「我當過小學和中學的戲劇導師，真心希望香港戲劇能夠成為教育的一個重要範疇，因為戲劇有七個作用：它是文化的教育、文學的教育、創意的教育、表達技巧的教育、道德的教育、生活的教育和群體合作的教育。這說法也許太抽象，讓我舉一個例子，學校可以讓學生演莎士比亞名劇《威尼斯商人》(The Merchant of Venice)，故事是威尼斯人安東尼為了好友的婚事，向猶太人夏洛克借錢，並答應如不還債，夏洛克有權割取他身上的一磅肉作為賠償，後來安東尼不還債，夏洛克告上法庭，要執行這『割肉』協議，幸好他的女朋友假扮律師，救了他一命。文化學習是教學生了解威尼斯這城市和猶太人的歷史關係；文學學習主題當然是莎士比亞這大文豪；表演的時候，老師可以要求學生用新穎的方法，演出這齣名劇，這樣便可刺激學生的創意思維；道德的討論可以是大家應否借錢，『問壞人借錢』又可否不還；生活的教育則是安東尼女友的愛情線，她為了愛，應該去到多盡；每齣話劇的演出，更可訓練學生勇於表達自己，並且學習合作，這便是表達能力和群體生活和的培訓。當然，從戲劇業界來說，小朋友喜歡戲劇，將來便是舞台的觀眾，這有助香港社會文化藝術的薰陶。」

陳健豪的舞台劇《捉迷藏》。（《捉迷藏》劇照）

Angus補充：「學生們都是活潑的，我讀書的年代，學習的文章，都是『平面』的，如果通過研究劇本及演出作為語文教育，學習便立刻『立體』化，活潑好玩，事半功倍。」

我問：「你對戲劇工作者的看法呢？」Angus認真想想：「無時無刻，我們要提醒自己，做表演藝術這一行，要避開一個可怕的字，叫做mediocrity（平庸）。平庸是一張舒適的軟床，躺下去，便不想動，跟着失去改進的動力，演戲變成『開工』。」

我同意：「香港人日漸平庸有五個理由：有些自以為是，停留在某個階段。有些好逸惡勞，不想離開安全網。有些則給命運打殘，隨隨便便過日子。有些停止學習，於是再缺乏新意。最後，有些隨波逐流，學壞作為妥協。以文化工作者來說，我們有責任帶領群眾去進步，就算平凡的社區表演，其實也可以教育公公婆婆走前一步。我有一個設計師朋友，曾為一齣粵劇，設計了一張很有新意的海報，誰料到主辦單位說：『觀眾要「熟口熟面」的東西，不要任何創意！』」

Angus微笑道：「香港的戲劇發展，有一個老掉大牙的問題，便是場地不足。我們最缺乏演出場地，沒有地方，便演出不足、收入不足、留不住人才。年輕的戲劇工作者，最希望政府多建一些約三百觀眾的劇場，地方太小，我們收支未能平衡；地方太大，又沒有信心找到觀眾。」

Angus打開了話題，見解便如泉湧：「演藝學院的教育內容，也可以加強一下，學校應該增加一些實用課程，教我們如何把藝術和市場接軌，例如『市場學』，讓我們知道如何分析市場、針對不同觀眾，以至應用營銷手段，包括海報設計。這些都是我們從演藝學院畢業後，所面對的實際問題，也往往叫我們手足無措。香港多是小劇團，演員、導演、監製常集於一身，這些學問，對我們而言，和演戲同等重要。」

陳健豪的舞台劇《一水南天》。（《一水南天》劇照）

在茶敘完結前，陳健豪還呼籲香港的商界支持文化藝術。他說：「在世界其他地方，商業機構都以支持文化和藝術為榮，因為一個城市只是有財富，沒有文化和藝術，那城市只是一個『暴發戶』的荒野，絕對不可持續發展下去，當有一天香港人失去文化、失去素養，這地方還可以繼續繁榮下去嗎？商界可以獨善其身嗎？所以，如果商界願意支持表演藝術，香港人除了吃呀、玩呀、喝酒以外，養成進入劇院的習慣，我們的城市，一定會變得更美好和諧。」

他們關注身邊的事情，知道自己無論身在什麼行業，也是香港的一分子，有責任推動社會的進步。（受訪者提供）

什麼是「昇華」？它是在人生的追求上，我們可以由低向高，推己及人。六、七十年代的戲劇工作者，眾多都是業餘的，他們追尋自己的興趣，有戲演便很高興。到了八十年代以後，一批又一批的專業舞台演員成長，他們努力提升表演成為藝術專業，一個別人尊敬的行頭。今天，我接觸的年輕戲劇工作者，更進一步，他們不再扭扭捏捏，避談社會和政治，他們關注身邊的事情，知道自己無論身在什麼行業，也是香港的一分子，有責任推動社會的進步；這一種藝術工作者的「入世」態度，是世界的大趨勢。在外國，青春流行歌后Taylor Swift最近公開講話，說她作為一個藝人，後悔以前很少為社會發聲，以後會敢於為不平現象說話。在香港，年輕表演者如陳健豪這一輩，也隨外國趨勢，敢於發言，他們希望利用戲劇，去改善香港教育和社會的質素。當然，年輕人礙於經驗，討論未必成熟，但是，時間可以改變一切，只要香港多了關心社會的一群，懂得「物格而後知至」，然後合理和合情地找出社會問題的脈絡，香港的明天，由於有了這健康的表達態度，不用太悲觀。

在香港，年輕表演者如陳健豪這一輩，也隨外國趨勢，敢於發言。（受訪者提供）

內容提供：李偉民

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