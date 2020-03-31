【日本】第三富裕地區竟是偏遠小漁村　日本人實力顯現在細節

編按：日本早前因為經濟低迷而蘊釀了深厚的底力，箇中有不少變化都是常人未能察覺到，下文作者就為大家簡單介紹大眾不知的一面。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《日本的底力》」，刊於01撐場】

日本自從經濟泡沫爆破後，不少論述都形容日本已迷失二十年，社會因為經濟低迷而沒有生氣，但作者徐靜波表示，這二十年看似烏雲密佈，但日本不自覺地蘊釀着底力，例如穩定的社會環境、團結、不易帶給人麻煩的國民素質，這都是日本比其他國家發展時優勝的實力。

日本這二十年看似烏雲密佈，但不自覺地蘊釀着底力。（finan／unsplash）

作者徐靜波從四方面入手：經濟創新、精細管理、文化底蘊和社會規則。口裏振振有詞表示日本是他們第二個家的香港人，看畢這本書後，也許才發現他們對「第二個家」還有很多不知道的事。（當然很多日本人也不知道）

我們或多或少都聽過日本從經濟泡沫後便迷失二十年，但除此之外，日本的經濟有更多有趣的現實。日本在田舍的年輕人，常常說畢業後要「上京」，離開家鄉去東京大展拳腳，令外國人誤以為，日本的農村與他們想像的農村一樣──貧窮落後。但現實的日本卻恰恰相反，農民比都市人更富有。作者引用統計，日本收入最高的是東京，而座落不少跨國公司總部的港區，是東京都內平均收入最高的區，港區之後是日本中央機關和皇宮座落的千代田區。繼港區和千代田區後，日本排名第三的，是一個不會有人聯想到的地方──不是大阪也不是京都，是北海道猿払村，一個小漁村。這不是個別例子，東北地區的岩手縣、宮城縣、福島縣、秋田縣的年平均收入，都超過了京都，與第二大城市的大阪也只相差兩千多港幣左右。

北海道猿払村東京都第三高收入的區。（猿払村役場官網）

在文化底蘊上，日本人的「不為他人帶來麻煩」的民族性，不少情況下令日本人能自然地與其他國家的人區分。作者在書中指出：會議後會把椅子放回原位的不一定只是日本人，但不把椅子放好的絕大可能都不是日本人。或者在飛機上，日本人都會把餐紙等垃圾放在盒內，再把鍚紙蓋重新包裝好，其他小盒子疊得整整齊齊，而東西亂糟糟放在一起交給空姐整理的，都不是日本人。當然其他國家也有這樣貼心的人，但這種細心的特性，令日本的旅遊業特別受青睞。

重視規則的日本人，也會有不少有趣的規則或約定俗成，例如日本的和尚為什麼可以結婚生子，變性人和同性戀在社會的地位等等，都十分值得讀者從書中挖掘呢。

日本的和尚能夠結婚生子。（《朝5晚9》劇照）

內容提供：次所舞次子

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