史上首隻「吸血鬼」於瘟疫出現？　為防邪惡復活村民自製恐怖儀式

編按：以吸血鬼為題的浪漫愛情電影有很多，但原來民間最早對吸血鬼生物的概念卻是令人意想不到的，就讓我們看看撐場用户雪話對吸血鬼的分享吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【科普】吸血鬼傳說的起源 接觸傳染都關事？」，刊於01撐場】

吸血鬼現今已成為流行文化的一個重要象徵，關於吸血鬼的研究及故事也愈來愈多，不過對於吸血鬼的迷信之所以普及，及發展到現今模樣，其實要追溯到18世紀初的東歐。

吸血鬼現今已成為流行文化的一個重要象徵，關於吸血鬼的研究及故事也愈來愈多。（《吸血迷情》劇照）

民間對於吸血鬼生物的概念很久以前已存在，但其描述遠離現今大眾的認知。直至18世紀早期的東歐，當時不明疾病及瘟疫蔓延，造成大量人死亡。而在沒有合理的科學知識能夠解釋的情況下，不少迷信因而衍生。譬如當人們對死因不明的屍體進行驗屍時，村民常發現棺材內的死者的狀態並不如人們所認為屍體該有的樣子，有變長的指甲及頭髮，腹部脹大，嘴角還滲有血跡。這便令無知的村民想像到他們一定是吸血鬼，會離開墳墓去覓食，吸食人類鮮血。

因此，嚇壞了的村民對吸血鬼愈來愈迷信，為了防止這樣的「邪惡復活」，要把這些活屍送回陰間，村民便舉行不同的儀式，例如把屍體砍頭、焚燒、釘到木樁上等等，各地區的形式都不一。當時更一度興起指控吸血鬼的狂熱，甚至歐洲有部分地區引致引起集體癔症，對吸血鬼的幻想愈演愈烈。

民間對於吸血鬼生物的概念早在史前年代已存在，但其描述遠離現今大眾所認識。（《吸血迷情》劇照）

不過事實上那些出現在屍體的現象，其實都是尋常的跡象。人體腐化時，皮膚的水分會流失，失去約束力，並露出指甲根、髮根等，像是在生長似的。而胃饔因細菌而產生的氣體，則讓肚子鼓起，並使血液等物質從口中滲出。

對於當時指證為吸血鬼的例子，後來都被一一解釋。例如當時不知名的神秘疾病，導致同一家族或特定範圍內的接連死亡，令人聯繫到吸血鬼的傳說。後來，研究人員更發現這些案例與肺結核有着密切關係。該病如肺炎一樣，造成肺部組織的崩壞，引發咳血等病徵，並屬於飛沫傳染性疾病。更另外有不同政治或精神病理的分析，解構吸血鬼的傳說。

對於當時指證為吸血鬼的例子，後來被發現這些案例與肺結核有着密切關係。（《吸血迷情》劇照）

內容提供：雪話

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