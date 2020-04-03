【情侶漫畫】交友app能尋覓真愛？　IT男與藝術女畫出戀愛故事

編按：情侶漫畫在近年十分受歡迎，當中有一對情侶就以職業作賣點，他們透過交友app認識，然後再利用漫畫紀錄相識相戀的故事，證明交友app真的能尋覓真愛！

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「交友app能尋覓真愛？ 情侶分享拍拖後的大小事」，刊於01撐場】

用交友app認識男女朋友結果到底會怎樣？

交友app能尋覓真愛？（kate_torline／unsplash）

交友app給人的感覺都是「金融才俊」和「美容師」騙財的地方，又或是尋找一夜情對象的途徑，而且對方的身形樣貌往往都會跟app上的相片大大不同，加上話題十分沈悶，令不少人大喊「中伏」。事實上，交友app也有不少單身且生活圈子只得同性的人使用，幸運的話，交友app其實也能找到真愛！

很多人條件不錯，可惜性格內向，不善於與人交際，讀書和工作都是以同性的圈子為主，才會導致二十多歲也母胎單身，所以，交友app對他們而言是一個踏出第一步尋找對象的好方法。現時科技發達，上網交友再不是奇怪的事，以台灣為例，他們大多數人都是從網上認識異性，再發展成情侶關係，所以網上交友也不失為一個好方法呢。

交友app的人生活圈子到底大還是細？真的能找到真愛嗎？（konkarampelas@unsplash）

而書本《IT男與藝術女的戀愛冒險》就以圖畫紀錄了一對香港情侶的故事，他們都是性格內向，生活圈子皆是同性，而且不懂與異性相處，因此錯失了不少戀愛機會。但正因為這樣，他們才會下載交友app，遇見了對方。過程中，女方的媽媽一直十分擔心女兒會被人騙，結果他們一出街就聊天7小時，然後相處2個月就拍拖，脫離單身二十多年的生活。

結果他們一出街就聊天7小時。（priscilladupreez／unsplash）

隨後的節日，IT男與藝術女都以屬於他們的方式來渡過。例如在情人節時，IT男就選了一部新手機給藝術女，藝術女也畫了一幅圖畫給IT男，各自發揮所長。雖然在別人眼中，情人節一定要有鮮花和燭光晚餐，不過其實簡簡單單也能過得十分溫馨。此外，作者還在書本分享很多他們初初約會時的軼事，雖然十分尷尬，卻會令人怦然心動。另外，當中也有不少他們頹廢生活的剪影，當其他情侶行街食飯時，他們總是留在家中看電視。

最後，到底IT男和藝術女的工作是做什麼呢，是不是要不停用電腦和畫畫？書本都一一為大家去解答。

《IT男與藝術女的戀愛冒險》封面。（非凡出版）

書名：《IT男與藝術女的戀愛冒險》

作者：Bonnie Pang

出版社：非凡出版

內容提供：文籽

看更多01撐場相關文章：

捍衛評論自由的文賞比賽：香港文評大賞2019

葉問與甄子丹

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）