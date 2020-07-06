【展覽】深水埗來佬古董單車展　看城市舊日情懷

在交通工具匱乏的年代，單車是人們最常用的交通工具。相比現在自動化運輸系統，單車的航程能力雖然有限，但卻讓乘騎者能慢慢和隨意的觀賞周圍風光，亦因為是高消費、終生可用產品，設計因此更見心思和細緻。時至今日，古董單車仍然為很多單車迷喜歡收藏的藏品，若是仍保持性能良好，更是難得珍品。

「來佬古董單車展」邀得香港資深古董單車收藏家Chris Lee（李國超）展出十部英國古董單車和配件，讓大家重看城市舊日情懷。(foreforehead)

深水埗foreforehead在疫情稍為緩和的時刻，邀得香港資深古董單車收藏家Chris Lee（李國超）在閣樓展出包括Raleigh（萊利）、Hercules（克加路）、Rudge（紅掌）等多輛珍藏，同時Chris亦會分享多年來的收藏經歷，藉此希望大家在不能外遊的日子，以古董單車遊走城市，重新想像單車在舊時代開啟人們對自由的想像。

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Chris由十多年前開始收藏古董單車，當中以英國出品的單車最多，每當尋得心儀古董單車後，他會傾盡全力尋找原廠零件，交給本地專業的師匠全車拆開檢查，作復修及保養，務求令單車最接近原貌。此外，他還會為每一輛單車度身訂製不同的配置，包括： 把手、座位包皮；特別縫製車尾行李箱、尋找當年出品又與該車匹配的車頭燈等，讓每輛單車重現它的「個人風格」。

「單車可以非常具個人特色，當年如果那是一位職人的座駕，車尾位置會加上工具袋；畫家則會請人訂製專門放畫具畫架的車尾袋，可以說『見車如見人』。」

除了近十部英國出品單車外，Chris還會展出珍藏單車配件，包括車頭燈、座椅、把手、車尾袋等。