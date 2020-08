西九跨藝術界別疫情紓困計劃　13藝術項目獲資助300萬

西九文化區管理局公布「藝術紓困計劃2020」評選結果,從360份申請中選出13個獲資助項目,每個項目資助上限30萬元,獲選者(團體)包括廣彩工藝師林斷山明、7A 班戲劇組、設計師陳濬人等。

西九文化區管理局於本年四月設立「藝術紓困計劃2020」,旨在幫助受新冠病情影響的香港藝術工作者。是次計劃的資金由管理局高級行政團隊自願扣減薪酬籌得,並得到管理局董事局主席唐英年捐助,資金總額接近300萬元。

(西九文化區管理局)

這次360份申請者,來自多個藝術界別,包括視覺藝術、文物遺產、音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、舞台科技藝術及跨界別藝術。評選準則建基於項目的原創性及創意、合作者人數、在逆境中推動香港的社群精神,以及項目實行時間表和對本地文化藝術發展的貢獻。評審小組由五位管理局代表組成,包括董事局主席唐英年、行政總裁栢志高、表演藝術總監方美昂、香港故宮文化博物館副館長(研究策展及節目)王伊悠博士和 M+副總監及總策展人鄭道鍊。

獲選申請者名單/ 作品名單如下:

1. 7A班戲劇組/【貮零前後.壹紙劇透】一頁文本創作計劃

2. 三點水創作/「好聲好戲 Podcast Drama──想像未來系列」研究及實驗計劃

3. 林斷山明/當代香港廣彩瓷

4. HKwalls/HKwalls 藝術節

5. 黎雋維/香港摩登──華人現代建築的研究和公眾教育項目

6. 溫安妮/不完美主義者

7. 李澤民/IN/SIGHT

8. Wow and Flutter/Live@Home

9. Music Lab Co. Ltd. /Show Will Go OnLine

10. 天台塾/《事件譜之又係藝術家又係阿爸阿媽》

11. 文藝復興基金會/文藝復興非正常生活節

12. 鍾肇熙/「在家創作 WOW from home」先導計劃

13. 陳濬人/Zansyu:香港北魏字體研新設計

