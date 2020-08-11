西九跨藝術界別疫情紓困計劃　13藝術項目獲資助300萬

西九文化區管理局公布「藝術紓困計劃2020」評選結果，從360份申請中選出13個獲資助項目，每個項目資助上限30萬元，獲選者（團體）包括廣彩工藝師林斷山明、7A 班戲劇組、設計師陳濬人等。

西九文化區管理局於本年四月設立「藝術紓困計劃2020」，旨在幫助受新冠病情影響的香港藝術工作者。是次計劃的資金由管理局高級行政團隊自願扣減薪酬籌得，並得到管理局董事局主席唐英年捐助，資金總額接近300萬元。

（西九文化區管理局）

這次360份申請者，來自多個藝術界別，包括視覺藝術、文物遺產、音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、舞台科技藝術及跨界別藝術。評選準則建基於項目的原創性及創意、合作者人數、在逆境中推動香港的社群精神，以及項目實行時間表和對本地文化藝術發展的貢獻。評審小組由五位管理局代表組成，包括董事局主席唐英年、行政總裁栢志高、表演藝術總監方美昂、香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠博士和 M+副總監及總策展人鄭道鍊。

獲選申請者名單／ 作品名單如下：

1. 7A班戲劇組／【貮零前後．壹紙劇透】一頁文本創作計劃

2. 三點水創作／「好聲好戲 Podcast Drama──想像未來系列」研究及實驗計劃

3. 林斷山明／當代香港廣彩瓷

4. HKwalls／HKwalls 藝術節

5. 黎雋維／香港摩登──華人現代建築的研究和公眾教育項目

6. 溫安妮／不完美主義者

7. 李澤民／IN／SIGHT

8. Wow and Flutter／Live@Home

9. Music Lab Co. Ltd. ／Show Will Go OnLine

10. 天台塾／《事件譜之又係藝術家又係阿爸阿媽》

11. 文藝復興基金會／文藝復興非正常生活節

12. 鍾肇熙／「在家創作 WOW from home」先導計劃

13. 陳濬人／Zansyu：香港北魏字體研新設計

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