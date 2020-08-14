黃海：許鞍華《黃金時代》海報載譽國際　中國電影海報設計第一人

若果要以一幅畫面傳達一套電影作品的意念，電影海報相信便是當中代表。一幅讓觀眾印象深刻的電影海報，除了有讓人感到渾然天成的襯色和構圖外，如何運用二維空間準確傳達電影當中的理念、美學和時代背景，處處都讓電影海報設計成為一件嘔心瀝血的工作。近十年中國大陸的電影市場起飛，連帶有關的海報美學發展亦一日千里。不少設計師既能匠心獨到發揮中國獨有美學，作品亦能兼顧國際市場需要，讓電影憑海報更成功走入一般群眾的視野中。這次「大師系列」便為大家介紹中國電影海報設計領軍人物：黃海。

1976年黃海出生於福建，師從中國美術學院教書的舅父，從小熱愛繪畫，1999年從廈門大學美術系畢業。畢業後加入了電視台成為一名社會新聞記者，這段時間拓展他對社會芸芸眾生的探索。在電視台工作的第三年，他辭去工作向設計界闖蕩，加入了奧美廣告公司，師從台灣文案大師劉繼武，為日後海報設計舖墊了更廣的創意視野。

中國電影海報設計師黃海。(網上圖片)

2007年，黃海加入了一家主營電影海報設計的廣告公司，歷任首席設計師、美術總監和創意總監，期間黃海所屬部組接到了姜文執導電影《太陽照常升起》的海報設計專案，開始他的海報設計之路。

2012年他創立了自己設計公司竹也文化，多年來創作了多張成為經典的電影海報，是王家衛、許鞍華、徐克、周星馳和杜琪峰電影作品的首選設計師，當中不少作品揚威國際，讓他成為中國電影海報界翹楚、華人電影海報設計師第一人。

黃海甚少接受訪問，但曾表示自己並不認為自己作品做到最佳：「每一次接到導演的作品，其實我都緊張又興奮，要對得起電影人的信任，都感覺如履薄冰。」他希望自己的作品能讓人回味無窮，認為電影海報更重要是對電影的提煉、昇華和量身訂做，當中設計師的想像力至關重要，好的海報並沒有地域限制，也沒有文化隔膜。

多年來黃海膾炙人口的海報作品多不勝數，當中既有濃厚中國風作品、亦有榮登國際級典堂的神來之筆，作品題材多樣，具個人風格之餘又能將不同電影的元素引入個人設計理念中，在芸芸眾多作品中，我們選了四輯作品向大家介紹。

許鞍華最新作品《第一爐香》，最近釋出的官方海報，便是黃海的作品。

1.許鞍華《黃金時代》

《黃金時代》是許鞍華執導的作品，講述有關中國近代文壇才女蕭紅的故事。2014年一組由黃海設計的《黃金時代》海報在網上瘋傳轉發，讓電影未播先火，BBC直接將電影列入威尼斯電影節最值得期待的影片。

這組海報共有五個國際版本，海報根據在不同地區上映而有不同樣式設計，向來對細節嚴苛的導演許鞍華看畢後，僅以「我的等待是值得的」作評價，便無一處修改。而這套作品，亦讓黃海開始聲名大噪，作品走進大眾視野，甚至回過來發現很多之前的海報出自黃海之手，讓他踏上設計界殿堂級人物之路。

海報根據在不同上映國家的特點，製作的張張樣式都不一樣，例如在中國「潑墨版」和「筆鋒版」，便已美得驚人。

電影《黃金時代》中國版水墨海報。

談及構思過程，在黃海心中蕭紅處在一個亂世之中，文字是她的力量，在文字的世界裡，她強大而純粹，所以用白紙濃墨，而讓湯唯靜立其中，那種堅定的安靜，淡然而具衝擊力，彷佛置身大時代的洪流之中，盡顯蕭紅文人墨客和亂世漂萍的氣質。而另一方面，蕭紅一生以筆為刀，以墨誅心，人生在她筆下穿透紙背，因此而有「筆鋒版」系列，以記那個墨客騷人在風雨中漂泊的年代。

【點圖看《黃金時代》各版本海報】

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自《黃金時代》後，許鞍華再度與黃海合作。今年榮獲威尼斯電影節終身成就獎的香港導演許鞍華，她的最新作品《第一爐香》也入圍威尼斯電影節非競賽單元。這部改編自張愛玲名作《沉香屑．第一爐香》的電影，最近釋出的官方海報，便是黃海的作品。

2.蕭寒《我在故宮修文物》

2016年中國中央電視臺出品的一部三集文物修復類紀錄片《我在故宮修文物》。海報分別以6件國寶級珍貴文物為背景，分別是：元代「剔紅水仙花紋圖盤」、明代「邊景昭 竹鶴圖軸」、清代「黑色綢繡菊花雙蝶圖竹柄團扇」、清晚期「掐絲琺瑯萬壽無疆中碗」、明代「自在觀音像」、宋代「汝窯天青釉弦紋三足樽」。

黃海這一組海報更是好評如潮。乍看下只是六件造工精細的文物，但細看卻大有乾坤。在每一處文物殘損處，都藏身了一名小小的修復師在修復工作。各款海報根據文物本身色彩配上悅目相輔的色調，文物的線條與作品名稱的線條構造渾然一體，引導觀賞視線，創意和構思都驚為天人。

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3.張藝謀《影》

2018年上映的張藝謀作品《影》，曾在威尼斯電影節亮相，作品取材於三國故事，又架空了歷史，電影用色採用了中國水墨畫風黑白二色為主，加上雨霧迷濛，被譽為「水墨武俠片」。而故事中鄧超一人演兩角，一位是都督本人，另一位是他的政治替身，兩個角色互有衝突，二人關係恍如中國的太極兩儀。

黃海發揮了電影以水墨畫為用色的特點，同時融入了他自己特別喜歡的中國陰陽哲學，將太極元素放到了「陰陽」海報中，海報之一鄧超的角色在影字中間，意境悠遠。如果仔細觀看這張海報，可以看到地面鋪的全是竹子，極具中國傳統文化韻味。

另一張亦是黑白格調，太極中間是鄧超一人分飾兩角各自站在黑白兩側，劍拔弩張一觸即發，太極圓環外是孫儷的角色暗自憂神。反映電影中鄧超所演兩個角色之間在平衡中又有衝突，女主角孫儷在太極以外，但所處位置距離遠看又剛好在太極內二人的中間，由用色、角色位置和空間佈局，突出海報人物間千絲萬縷的愛恨糾葛。

4.宮崎駿《龍貓》、《千與千尋》

宮崎駿電影在中國早已有大批粉絲，但有關電影從來未在中國大陸公映，直到2018年起，吉卜力工作室的《龍貓》和《千與千尋》才在中國上映。這兩套電影的中國版海報便由黃海操刀，同樣又是美得在網絡間瘋傳，很多人還誤以為是原創自日本設計師的作品。

在《龍貓》海報中，兩位主角在看似是稻田實則是龍貓毛茸茸的肚子上玩耍，好像能聽得到他們的歡聲笑語，畫面元素撲素而簡潔，兩個小孩的位置十分搶眼。而2019年中國上映《千與千尋》，幾張海報的中心思想皆呼應了原作電影的主題。例如一張是穿越時空的自我對話，表示成長後的千尋安慰受傷的小千，回應了電影當中「別丟了自己」這信息；另一張是在白龍和無臉男的守護下，千尋大步向前「不要回頭，一直向前」，同樣也是原作想帶出的信息之一。最後一張主題是「只能送你到這了，剩下的路你要自己走」，也是回應電影中主角長大，獨立前行的內容。