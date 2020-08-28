為治療過度活躍症愛上「葉雕」　日本藝術家以樹葉刻劃美麗人生

有沒有想過一塊小小的葉子，可以刻劃出萬千世界？日本最近就有位藝術家，以「葉雕」成功俘虜大批網民。不論是小動物抑或蛋黃哥，全都難不到他的細膩刀功。而他最初之所以會愛上葉雕，原來是為了改善自己專注力不足及過度活躍症（簡稱ADHD）的症狀，並希望藉此鼓勵同患此病的小朋友。

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走出陰霾 一葉一世界！

這位網名Teriyaki的日本藝術家，自今年1月開始，每日都會將一幅親手刻劃的葉雕作品，分別上載到自己的Instagram及Twitter專頁。按他的介紹，他從小就患有ADHD，注意力不能集中，並且難以控制自己的行為。為了克服這個病，他決心向藝術方面發展，最終成功當上畫家。後來為了進一步提升專注力，他選擇了以葉雕進行創作。

葉雕近年在國際愈來愈流行，由於樹葉的面積有限而且容易損毀，因此極之考驗雕刻者的耐性和專注力，對ADHD的患者來講尤其困難。然而，這沒有令到Teriyaki放棄。經過一段時間的訓練後，他成功闖出名堂，在兩個專頁上均獲得了近萬個追隨者。另外亦有知名的企業與他合作，推出聯名的特定企劃。

【點擊圖片，觀看近年愈來愈流行的葉雕藝術】

Teriyaki的作品風格多元，而且大部份都是以場景或者故事的方式呈現。不僅構圖豐富，所牽涉到的細節亦非常多。例如他最近廣受歡迎的其中一幅作品，便是以水族館為題材。除了主體的鯨魚外，亦能清晰見到不同的魚類，以及各個神態、年齡不一的遊客。

他表示自己的靈感大多取材自日常生活，例如他某晚失眠，就雕出了數綿羊的景象；因為喜歡食松露，又雕出了農夫與豬挖掘松露的畫面。有時他亦會應粉絲的要求，將家人和寵物放進作品之中。

【點擊圖片，欣賞Teriyaki的部份作品】

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以藝術填滿人生

很多名人都曾被推斷患有ADHD，例如有指達文西便是因為患上ADHD而難以完成工作。另外美國游泳健將菲比斯，亦是ADHD的確診患者。

治療或照顧ADHD患者有許多不同方式，藝術創作便是其中一種。國外就有志願機構，專門為患有ADHD的小朋友提供藝術培訓，一方面提升他們的專注力，同時亦希望為他們建立自信，發掘才華。或許假以時日，世界每個角落都會出現不同的Teriyaki，以藝術填滿你我的人生！

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