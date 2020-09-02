【人約吉場後】彭秀慧 X 梁天尺　論疫情下舞台表演生態

疫情下，許多產業受到嚴重衝擊，藝文產業亦受到前所未有的震撼影響，表演劇場面臨演出取消、延期或退票等狀況，劇場工作者除了失去收入外，業界也開始反思舞台工作今後應何去何從。早前，由西九文化區自由空間與「非常林奕華」聯合製作的《一個邀請：人約吉場後》劇場錄像系列，便請來30位香港演員獨自走入尚未重開的劇場，站在舞台上面對空無一人的觀眾席攝錄演出。面對空無一人的劇場，眾演員反思了自身與舞台關係，並重新探索香港劇場表演舞台今後何去何從。 採訪：賴家俊 照片：西九文化區管理局

自由空間及非常林奕華呈獻《一個邀請:人約吉場後》 (圖片由西九文化區管理局提供)

劇場內，空間、演員和觀眾是三角缺一不可元素。《人約吉場後》讓30位演員不經綵排，在觀眾缺席下獨自走上舞台，即場演出訴說內心的想法，每位演員的成長經歷，讓30個表演都以不同面貌展現，有靜謐無語、有悲喜交集、有殷切期盼。反樸歸真，讓大家回看表演是怎麼？

演員：我好掛住觀眾

「我好掛住觀眾！」參演者之一梁天尺總結刻下的感受。

梁天尺的演出其中一幕是他獨個兒在台上大力拍掌，讓掌聲在空蕩的空間迴響。他表示，以前很少切實感受劇場的寧靜，觀眾是在不同時刻報以掌聲回饋演出者，而掌聲也是讓演員跳出表演的指示。這次他自己一人拍掌獨鳴，與一眾觀眾此起彼落掌聲相比，顯得零單而寥落，孤單的掌聲洗刷台下每一個空蕩的觀眾席，讓自己憑此感受當下空間。

自由空間及非常林奕華呈獻《一個邀請:人約吉場後》 參與藝術家:梁天尺 (圖片由西九文化區管理局提供)

他回憶早前參演了一個與疫情主題有關的網上表演，他透過網上直播形式，獨腳戲向二百名「觀眾」演出，過程讓他感到十分孤獨。「因技術問題，大部份觀眾都沒有開啟視訊畫面，我無法從聲畫知道觀眾的反應，無法知道他們是否專心，網上演出沒有了與觀眾間的橋樑。表演期間我要向觀眾傳遞眼神，觀眾在屏幕看到我望他們，但其實我只是望著一台屏幕，沒有真正觸及他們。」

反思現有制度收入模式

對舞台演員來說，每次演出都是與觀眾的「約會」。表演者之一彭秀慧表示，十年來自己以多套獨腳戲與觀眾建立了關係，每一次觀眾都期待她做怎麼，亦讓她可以隨心自在創作。舞台上有燈光、音響、導演等等，但最重要的還是在這空間內觀眾與演員的關係，劇場演出唯獨沒有了這層關係便不能成立。

自由空間及非常林奕華呈獻《一個邀請:人約吉場後》 參與藝術家:彭秀慧 (圖片由西九文化區管理局提供)

這幾個月來，不少舞台從業員為生繼而要另謀他就，這段期間或者是為了下一次再踏上舞台的歷練。彭秀慧對同業窘境身同感受，但勉勵大家這段時間不應沮喪，更要發揮演員本應自豪的靈活性。「我一畢業便從事舞台創作，經常覺得自己人生經驗不夠，亦只能看戲想像世界。切實的體驗可以讓自己開眼界，大家可以在這離開崗位做其他工作時間，從中找出得著，再豐富自己演出。」她表示待疫情過後劇場重開，已走出去的同業若惦念劇場，可以重回舞台，又或已經在另一範疇找到新天地，走新的發展。

而梁天尺則表示，疫情下所有演出暫停，正好反思過往制度如何限制大家創作上的彈性。「過往大家很依賴政府資助演出，或者由這資源下的教學班收入，某種慣性讓大家依賴恒常資源。」疫情下大家不斷嘗試不同方式的表演形式，為何有疫症才會讓大家想起劇場以外的表演空間？「這次疫情影響很大，但往好的方向看這是一個刺激，讓大家去回應。若想繼續讓表演和社會有連繫，不能不想方法應對。」

各位可以到官方YouTube頻道，重溫30位演員於《人約吉場後》的演出。