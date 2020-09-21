疫情重挫博物館經費　50隻「海明威之貓」無啖好食

諾貝爾得獎名著《老人與海》作者海明威是文藝界出名的「貓奴」，當年他養了一隻六趾貓「白雪」，與主子的深厚情誼成為美談。近日，因為新冠疫情影響，全球旅客數量急跌，由海明威故居改建的「海明威之家博物館」面臨經營困難，連帶館內所養50隻「海明威之貓」亦面臨生計困難，無啖好食。

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海明威之家博物館（The Ernest Hemingway Home & Museum）位於美國佛羅里達礁島群基韋斯特（Key West），是美國最南端南城。1931至1941年期間，海明威居於此並寫出《雪山盟》（The Snows of Kilimanjaro）等名作。1961年海明威於愛達荷州的自宅自殺後，他在基韋斯特的故居遂轉型為博物館，並於1968年被指定為「美國國家歷史地標」（U.S. National Historic Landmark），成為許多書迷和遊客的朝聖之處。

據外媒報道，海明威之家博物館因養了50隻貓，養貓成本主要依靠營運收入，所以自3月新冠疫情爆發以來，博物館未能像其他博物館一樣即時閉館，仍然需要開門經營，以維持貓貓的生計，讓牠們得到適切照顧。這半年來，海明威之家僅能靠當地人的參觀門票與導覽收入勉強維持，面對嚴峻的經營情況，博物館已從原有45名員工中解雇當中30名員工，冀望能節省開支，維持最基本營運，以待渡過這難關。

海明威與他的六趾愛貓「白雪」。(圖片來源：Hemingway Home Museum Facebook)

海明威居住在基韋斯特期間，一名船長送給他一隻基因突變的六趾貓，並取名「白雪」，自此打開了海明威貓奴之道。現時博物館豢養了大約50隻貓，當中部分是「白雪」後代。通常貓咪的前爪有5個趾頭，後爪有4個趾頭，但六趾貓「白雪」後代，有部份仍保留5趾，有些卻遺傳了6趾特徵，現在六趾貓又別稱為「海明威之貓」（Hemingway cats）。

博物館的設施處處流露出館方對貓咪的寵溺和愛意，貓們隨意在房間內、花園裏走動，有的就傲嬌地趴在玻璃展示柜上睡覺，任各國客人對着它拍照也不理睬。園內還隨處可見專為貓咪提供的屋子、飲水處等。貓咪除了由館方照料外，同時也有獸醫例行健康檢查。近年不少慕名而來的觀光客，除了是因為一睹大文豪海明威故居外，也是想拜見一眾海明威貓。

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博物館館長 Andrew Morawski 表示，博物館仍然繼續開放，確保館內貓貓得到照顧。雖然疫情影響到當地旅遊業，但仍然有當地人前往參觀和玩貓，希望這地方也讓大家在亂世中得到一點心靈的安慰。

參考資料：

https://www.hemingwayhome.com/cats/

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