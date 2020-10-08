【瘦馬非馬】馬致遠元曲名作　暗示揚州妓女淒苦生活

最近一首網上熱播的普通話歌曲《笑納》，開首兩句「撑傘接落花，看那西風騎瘦馬」，唯獨第二句用粵語唱出，讓人聯想起馬致遠元曲名句「古道西風瘦馬」。其實前一句歌詞「騎瘦馬」詞義指騎著瘦馬，但後一句「瘦馬」，卻未必與動物的馬有關。

「古道西風瘦馬」一句出自元代雜劇家馬致遠(1255－1321)的一首小令《天淨沙・秋思》首兩句：「小橋流水人家，古道西風瘦馬。」主流說法認為此曲以多種景物並置，組合成一幅秋郊夕照圖，讓天涯游子騎一匹瘦馬出現在一派淒涼背景上，從中透出令人哀愁情調，抒發一種飄零天涯的游子秋思，倦於漂白的愁鄉之情。可是，這首曲多年來一直就是否為馬致遠所創而有爭論，當中「瘦馬」一詞更是爭論這曲究竟是寫漠北還是寫江南的關鍵點，有人說這詞是寫江南青樓女子，進而有「瘦馬非馬」說。

豐子愷以《天淨沙‧秋思》為題材的畫作。(網上圖片)

《天淨沙・秋思》元代兩個版本

我們會先談馬致遠是否原創說，當中帶出《天淨沙・秋思》在元代有兩個版本，再論為何「瘦馬非馬」。

現代戲曲研究開山祖師王國維（1877-1927）在《宋元戲曲史》中曾質疑馬致遠作者說。他指出《天淨沙・秋思》最早見於元代盛如梓（大德年間人/1297－1307）《庶齋老學叢談》，作者與馬致遠是差不多時代的人，當時所收這曲詞並未有著名，只標明在北方十分流行，而且用字與傳世版有出入。王國維所錄《天淨沙・秋思》為通行本內容：

「枯籐老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬。夕陽西下，斷腸人在天涯。」

根據他提供的線索，翻檢《庶齋老學叢談》，發現本文寫做：

「瘦籐老樹昏鴉，遠山流水人家，古道西風瘦馬。斜陽西下，斷腸人去天涯。」

近人王國維提出《天淨沙‧秋思》非馬致遠作品的質疑。(網上圖片)

兩文對照，發現文字多有不同，但意境內容大致一樣，無疑是同一小令不同版本，這書同篇收錄的所有小令，均是描寫沙漠地區景物之作，因為「遠山流水人家」更符合沙漠地區的景物地點，反而後來的「小橋流水人家」則更多帶點江南風光。

歷史上第一次著錄為馬致遠者，見於明蔣一葵（生卒年不詳，活躍於萬曆年間）撰《堯山堂外紀》，此時距馬致遠死已經三百五十多年。可是在他之前，王世貞（1526－1590）作為明朝屈指可數的博學者，在《弇州四部稿》評價《天淨沙・秋思》時也未註明為馬致遠所作，可見時無馬致遠所作說，或者有這種說法他也不相信。因而當代有不少人質疑《堯山堂外紀》把該小令繫於馬致遠名下難免出於臆測，不足為據。有學者推測，馬致遠在生時已極負盛名，有人將當時北方流行的小令，臆托為他所寫。

但近代的考古發現，見到了前人無法見的材料，豐富了我們的看法。2008年出土的山西元代壁畫墓，內有一首小令〈西江月〉：「瘦藤高樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬，夕陽西下，己獨不在天涯。」這內容明顯與《庶齋老學叢談》版相似，但內文已出現「小橋流水人家」一句，因此有些學者認為此曲在元代有兩個版本：一個沒有曲牌的漠北版，一個有曲牌的江南版，後者描寫江南水鄉風光，作者曾遊歷江南，曲牌亦與秋思無關。馬致遠曾官至「江浙省務提舉」，在江南留過一段日子，故此作不排除是他的作品，我們這部份討論暫且至此。

圖片來源：Giorgio Parravicini / Unsplash

「瘦馬非馬」說

若果我們以《天淨沙・秋思》源出江南為前提，則或可以解釋為何一直以來傳世的名曲沒有作者署名，這又與「瘦馬非馬」有關。而江南版的作者，將原來漠北版的「瘦馬」賦予新意義。

自古中國南方以瘦為美，漢代便有諺語「楚王好細腰，宮中多餓死」。在明清時代，繁華之地揚州流行一種青樓行當叫「養瘦馬」，是指地處兩淮（淮南淮北）的鹽商，為滿足富豪的各種要求，經紀人（人伢子、老鴇）先出資把貧苦家庭中面貌姣好的女孩買回後調習，教她們歌舞、琴棋、書畫，長成後賣與富人作妾或入煙花柳巷，從中牟利。由於南方以瘦為美，而經紀人把貧弱瘦弱的小女孩買回來養大調教，經營方式如商人低價買來瘦馬，養肥後再高價賣出的經營方式一樣，所以時人稱這種揚州妓女為「揚州瘦馬」，明末張岱的《陶庵夢憶》一書記有〈揚州瘦馬〉一節，便詳述挑選瘦馬的過程。電影《投名狀》中，蓮生（徐靜蕾 飾）便問龐青雲（李連杰 飾）知道怎麼是揚州瘦馬嗎？因為電影中徐所演的角色，便是七歲被賣到揚州妓院，從小被教導琴棋書畫，長大被賣去大戶人家作妾的雛妓。

「養瘦馬」雖然流行於明清時代，但早在唐宋時期已有這個名詞出現，雖然沒有明確的證據能指涉出這詞如何與女子扯上關係。唐朝白居易在〈有感〉詩三首之二寫道「莫養瘦馬駒，莫教小妓女。後事在目前，不信君記取；馬肥快行走，妓長能歌舞，三年五年間，已聞換一主。」清人趙翼在《陔餘叢考・養瘦馬》便認為「養瘦馬」成為揚州人養處女賣人作妾的代稱，便是始於白居易這記載。

時至宋代，元代雜劇源流之一，當時在北方流行的諸宮調亦已有將「瘦馬」一詞引入詞中，金代董解元在《西廂記諸宮調》中便寫有「落日平林噪晚鴉，風袖翩翩吹瘦馬。」元代遊歷中國的意大利人馬可孛羅，便曾記載「蠻子」（江南人）流行蓄養貧家女孩為妾的風尚，可見「瘦馬」之風最已始於元代。

徐靜蕾在電影《投名狀》的角色，便是一名揚州瘦馬。(網上圖片)

青樓與雜劇家關係

元代的雜劇家與倡優關係非常，雜劇家經常出入青樓之地，倡優不僅從事雜劇表演，間接也影響雜劇創作。古時青樓不單是賣身煙花之地，不少倡優能琴棋書畫，在青樓的經歷能豐富雜劇家的創作。可是，元代時期漢人（尤其南人）身份低下，元朝法律亦明文規定「諸職官頻入茶酒市肆及倡優之家者，斷罪罷職。」（《元史・刑法志》）為官者若有把柄給告發流連青樓煙花之地，是會遭到檢舉罷官。

因應地方文化為舊詞賦予新詞義，這在文學創作中十分常見。若讀者把「瘦馬」理解為揚州瘦馬，則「古道西風瘦馬，斷腸人在天涯」，便可以解釋為一個形單隻影的青樓女子，心有所屬，如斷腸人思念天涯另一方的郎君。而為何元代此曲一直未有作者署名，劇作家為何寫下膾炙時人的名曲而不敢出示自身名字，恐因為怕了官場法網，而聊以創作自娛，不求聞達於曲壇。

參考資料：

林梅村：《山西元代壁畫墓出土散曲〈西江月〉名實辨》