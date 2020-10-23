【抗美援朝】徐悲鴻2億名畫　農耕圖寄意全民皆戰士

今天是抗美援朝(1950-1953)七十周年，這場冷戰首場揭幕戰，時值中華人民共和國政府立國初期，全國上下由援助到文宣都高度參與。當年中國主流軍事題材畫作，為了配合官方意識形態，大多是給人剛猛向上，戰意極濃的印象；唯獨畫壇大師徐悲鴻的《九州無事樂耕耘》，別樹一幟，完全沒有任何軍事形象張揚，卻宣揚不戰而屈人之兵的思想。

徐悲鴻 九州無事樂耕耘

鏡心 設色紙本

1951年作

150×250cm

徐悲鴻（1895-1953）是近代中國著名畫家，美術教育家，曾任中央美術學院院長，較多人熟悉的作品有《奔馬圖》、《田橫五百士》、《愚公移山圖》等等。《九州無事樂耕耘》是徐悲鴻一幅創作於1951年的農耕題材作品，這種人與動物相結合的宏幅巨製在他的創作精品中屬極為罕見的。1951年郭沫若（1892-1978）在莫斯科被授予「加強國際和平斯大林金質獎章」。徐悲鴻獲悉後，抱病為郭沫若繪製了這件150×250cm的宏幅巨製。該畫不僅是徐悲鴻在1949年後最大的一幅作品，而且他把土地改革、抗美援朝等時政題材寓於其中，可謂其晚年代表作。作品完成後，徐悲鴻便立刻送給了郭沫若，屬國家一級文物。

徐悲鴻（圖左）與齊白石合影。（網上圖片）

《九州無事樂耕耘》與當時主流的軍事題材美術作品不同，並沒有激昂上揚，戰爭硝煙的軍事元素。畫中只有兩個老人和一位婦女在「樂耕耘」，牛與三個人依次漸遠，漸小，取用西畫中焦點透視的原則，忽視了遠景的描繪，僅以數筆鬆散的淡墨表現出泥土地的模糊影像，進而使視覺焦點仍集中在農耕場景上。畫面右側是一棵樹幹粗壯的柳樹，其樹杈呈「V」字型向上生長，不過畫面只截取了柳樹的局部，將畫面分割成三部份，造成空間分布的豐富性。同時，柳樹與人牛隊伍又基本上是垂直的，這就使整體構圖雖簡單，但在穩定中富於變化，變化中趨向穩定，拓展了中國畫的空間表現力。

作品題目取自歐陽修《寄秦州田元均》：「近來邊將用儒臣，坐以威名撫漢軍。萬馬不嘶聽號令，諸蕃無事樂耕耘」。徐悲鴻把這首邊塞詩最後一句，由「諸蕃」改為「九州」，把原來歐陽修的「萬馬不嘶」、要「聽號令」的軍事形象隱去。徐悲鴻移用這詩，結合詩意和當時中國的國情，表達在韓戰如火如荼之際，國內雖然安定和平，但大家仍然積極進行生產，一方面是為了國家之強大，一方面也是為了支持韓戰，因此「農夫農婦皆英勇戰士」，故而此作不僅映射出時代信息，且具有象徵意義。

這幅傳世名作創造了徐悲鴻個人三次拍賣紀錄，拍賣價格也由1996年中國嘉德春拍中的拍賣成交價為192.5萬元(人民幣，下同)，北京榮寶拍賣有限公司2004秋季大型藝術品拍賣會1705萬元，再到北京保利國際拍賣有限公司 2011年秋季拍賣會2.6億元，成交價數倍的飛躍。

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