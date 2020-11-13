讓石頭活出思緒　水彩畫家吳國璋個展《until u r safe》

很多人說2020年是讓大家難熬的一年，既有疫情陰霾，全球以至本地時局也在翻天覆地巨變，然而生於亂世，藝術家自有一套療癒的方法。擅長利用光影突出質感的變化及聯想，藝術家吳國璋（Chino Ng），利用陰柔的水彩及充滿觸感的紙本作媒介，以强烈的衝突感繪出1600顆千錘百煉的礫石。

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吳國璋於2011年畢業於香港浸會大學視覺藝術院，創作媒體以繪畫及裝置為主，多以質感、顔色、物質和光與反射的輕重作切入，作品主要關於自身對自然物質的即時聯想及體驗。這次他將展出由2015年至今的作品，部分作品更在一連串的社會事件與疫情底下創作。

作品集及個人展覽以《until u r safe》命名，名字靈感來自著名芬蘭童話大師 、《姆明一族》作者Tove Jansson其中一個短篇故事《The Stone》 ，當中講述一個女孩在煤礦裡發現了一塊銀光閃閃的大石頭，而她也是唯一發現並把石頭珍而重之的人，她越過不同障礙，竭盡全力地把石頭滾回家，在充滿驚險的過程中她想著：「面對重要的事情，你要專心一致，挺有用的；把自己變得渺小，緊閉雙眼，然後重覆說著一些豪言壯語，直至你安全抵達。」在這個亂世的迷霧裏，吳國璋以《until u r safe》命名，也是藝術家回應亂世最溫柔的方式。

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