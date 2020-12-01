流失160年回歸圓明園　何鴻燊購回十二生肖馬首銅像今北京展出

今天在北京圓明園正覺寺開展的《百年夢圓——圓明園馬首銅像回歸展》，展出自英法聯軍後，從香港購回失落多年的馬首銅像，亦是銅像首度在圓明園亮相。是次展覽以馬首回歸為主線、分為圓明重光、萬園之園、馬首回歸三個單元，並向公眾展出共約100元件文物及照片。

(圖片來源：新華社)

2007年8月，圓明園馬首銅像原定由香港蘇富比拍賣，經國家文物局呼籲終止公開拍賣被盜國寶文物，並表達希望文物回歸的意願後，已故澳門賭王何鴻燊在拍賣前出資6,910萬港元搶救流失文物，並於2019年11月將馬首銅像正式捐贈國家文物局，結束了馬首銅像160年的離散漂泊。

已故澳門賭王何鴻燊在拍賣前出資6,910萬港元搶救流失文物馬首銅像，並於2019年11月將銅像正式捐贈國家文物局。（資料圖片）

圓明園馬首銅像，為清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一，該噴水池稱為水力鐘和十二生肖報時噴泉，十二生肖形象的12件獸首人身像以八字形分列在噴水池兩旁，南邊為子鼠、寅虎、辰龍、午馬、申猴及戌狗，北邊為丑牛、卯兔、巳蛇、未羊、酉雞及亥豬。十二生肖銅像每日都會依次序輪流噴水，每到一個時辰，相應的獸首銅像口中就會噴水達兩小時。正午十二時正，十二生肖獸首銅像則會同時噴水。

十二生肖獸首銅像由來自意大利的宮廷畫師郎世寧設計，銅像融合了東西方藝術理念與設計風格，清乾隆年間由宮廷匠師精工製作，以精煉紅銅為材，色彩深沉厚重，以失蠟法一體鑄造成型，神態活靈活現，栩栩如生，百年來飽經風浪流轉而不銹蝕，展現極高工藝水準，是一件工藝水平極高的中國古代藝術品。

1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠焚毀，馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。多年來，在國家文物局和社會各界力量的共同努力下，牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首這六尊圓明園流失獸首銅像，已通過不同方式回歸中國，其餘5尊銅像龍首、狗首、蛇首、羊首和雞首則流落在外，下落不明。2012年，由影星成龍主演電影《十二生肖》，便以救回12尊獸首銅像為題材展開故事。

12月1日，國家文物局、北京市人民政府在圓明園正覺寺舉行「圓明園馬首銅像劃撥入藏儀式」，圓明園馬首銅像結束百年流離，成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。劃撥入藏儀式上，國家文物局博物館與社會文物司司長羅靜向北京市海澱區圓明園管理處交接了馬首銅像劃撥入藏清冊。從此，馬首不再是一件皇家私藏，而是屬於全體人民的文化遺產。

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