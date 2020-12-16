年結書單｜懷念「香港」：Jan Morris 著作觸動哪些記憶｜詹正德

編按：2020年的盡頭，台北一家小書店的閱讀書單，走進香港讀者的視野——從淡水休業到北投區東華街重啟，詹正德為台灣讀者選來一店好書。藝文格物轉載店長臉書帖文，讀者可看看店長記掛著的歷史學家珍莫里斯（Jan Morris）與歷史裡的香港。

上週不意從馬可孛羅文化的粉專得知英國歷史學家、旅遊文學作家珍莫里斯11月20日過世，內心非常惋惜，甚至有些難過......

文：詹正德

在我心中她是和勒卡雷具有同等份量的作家，之前馬可孛羅出版她的著作如：《威尼斯》、《香港》我不但讀了，還帶去當地讀，2004年和隱匿去威尼斯時除了旅遊指南就帶了這本，之後拍了數百張照片我還把每一張都標示出正確的地名或建築物，若有不清楚的就翻找她的書。

照片來自 「有河book」 facebook專頁

2006年開書店前去香港考察也帶了她寫的這本，現在轉成八旗出版了，但馬可孛羅舊版我仍然一直留在架上，因我不止帶了去香港，還在看勒卡雷《榮譽學生》時翻找比對，看看兩人寫的香港哪裡不同。

編輯室節選《榮譽學生》供參照——

一名學者型的男子。他甚至在醉意方酣時堅稱，起點應該落在一八四一年的元月二十六日。那一天，皇家海軍艦長艾略特率眾登陸珠江口一座叫「香港」的多霧岩島，數日後，便宣布該地為英國殖民地。這名學者認為，艾略特登陸後，香港成為英國鴉片輸入中國的樞紐，大大助長了大英帝國的經濟霸業。假使英國沒有開拓這塊鴉片市場——他用輕率的口吻說道——根本不會出現海豚案，沒有算計，也就沒有紅利：圓場不會在比爾‧海頓那些陰謀破壞後，出現再次復甦的新氣象。 勒卡雷：《榮譽學生》（木馬文化，2014）

後來的《西班牙》我沒有立刻買是想等到有朝要去西班牙的時候再買了帶在旅途中閱讀，然而開書店後再也沒有機會，至少書架上一直都會進這幾本，隨時想到能拿下來翻看，馬可孛羅也即將出新版《西班牙》，拭目以待。

照片來自 「有河book」 facebook專頁

最惱人的事情是：前幾年看到她的一本簡體書《里雅斯特》，輕薄短小的一本台灣竟然沒有出，當然立刻搶下，此後我沒在任何簡體書店看到第二本，當然不可能釋出，但去年在看匈牙利電影《日暮》（Sunset）之時，片中有人問女主角茱莉雅可布（Juli Jakab）從哪裡來，她明明回答「的里雅斯特」，字幕卻只出現「里雅斯特」，而且前前後後不同的人盤問她，她回答了還不只一次，不由得讓我想起珍莫里斯的這本書，倘若台灣有譯本，電影字幕或許就不會出現這麼離譜的錯誤了......

已故歷史學家 Jan Morris 在2013年受訪的片段——

珍莫里斯（Jan Morris）本來是叫詹莫里斯（James Morris），1972年她進行了變性手術，這才從詹莫里斯變成珍莫里斯，如今加拿大演員艾倫佩吉（Ellen Page）宣布跨性別改名叫艾略特佩吉（Elliot Page），竟也引發不小的爭議，每當看到這些紛擾，我都希望珍莫里斯有寫自傳或回憶錄，但是沒辦法，台灣就只有這幾本，只好一讀再讀。

【本文寫於2020年12月20日，獲「有河書店」店長詹正德授權轉載。標題為編輯擬寫】

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