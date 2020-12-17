聖誕別注｜民間誠品通街擺　台灣文青一年環島十幾場販售創意

編按：香港詩人陸穎魚嫁給台灣一個束長髮的出版人，移民多年，不久開了一間專賣詩集的書店。近年，她與丈夫兼戰友在儼如民間「誠品」——有萬卷書籍百樣貨品的牯嶺街參與創意市集，每次都有作品和紀念品發表，生意不俗。藝文格物邀請陸穎魚採訪幾個攤販，打探台灣本土文青經營創意工業的細節，從牯嶺街看台港兩地創意市集生態。

2020年將盡之時，香港「第四波疫情」爆發，各式各樣展覽及娛樂活動被迫延期或腰斬；相反，彼岸的全球防疫模範生，有「寶島」稱號的台灣，過去半年的周末假日，戶外戶內皆有各種主題式市集舉行，即使少了外地遊客，本地人潮依然不減。剛過去的周六日（12-13/12），歷史悠久的「牯嶺街書香創意市集」（下稱牯嶺街市集）圓滿結束，這是全台灣第一個生成的創意市集，每年12月中下旬，協辦單位都會向政府部門申請封街250公尺，在曾是滿街舊書的牯嶺街搭起帳篷，呼喚愛書人對紙本閱讀的情懷。 文：陸穎魚 ｜ 圖：陸穎魚、受訪者、主辦方提供

由於台灣防疫措施執行嚴謹，今年市集參展攤位數目保持破百數字，市集內亦有義工舉牌，不時提醒民眾要戴上口罩逛市集，務求讓大家能夠逛一個既熱鬧又安心的書香市集，同時防堵疫情破口。

+ 2 + 2 + 2

守在老街的書香市集

台灣的文創風氣盛行，過去幾年香港人「返鄉下」（意指到台北）旅行，逛市集成為既定行程之一。事實上，不論北中南、規模大小、常態或單次，根據非官方統計數據，全台每年舉辦的主題型（各類手作、二手物件、農產品、古董等）創意市集、綜合型（有吃有喝有玩有買）市集合共逾1000場，由此可見台灣的市集文化已成為可持續發展的有機體。

有專注販書的攤位，展出出版社系列作。

每年固定於12月舉辦的「牯嶺街市集」，則是以「書」做主題來招募創意攤位的戶外市集。協辦單位「南海藝」的行政人員陳姵潔坦言：「說全年都在籌備並不為過。從年初就得談合作、寫補助、籌經費，一整年都在跑展覽、邀請新秀、自製內容。過去多年來，為新添市集的創作元素，我們聯手跨領域夥伴，支持獨立出版、藝術小誌、原創手作、當代展演、公民行動……就是希望在舊書街的歷史現場，現地延續或開創跨世代的台灣記憶。記得多年前，人力比較充裕，那時我們統計過，逛牯嶺街書香市集的遊客多達兩萬名。」

小夫妻Zoma(右)和光(左)，於2004年創辦「蚤操染織」，每年跑市集擺攤逾10場。（陸穎魚攝）

與一般銷售型的主題市集有別，陳姵潔補充：「我們是台灣最早的創意市集，這敦促我們要持續地探索市集的創意精神，因此我們當市集是個方法、是個公共藝術作品，平台能夠串連社群、經營社區、推廣理念、相互啟發、共學共創等，我們單純重視文史或文藝，不為營利、商圈或觀光，市集也不收吃食攤，這就是明證。」

品牌創業初期，靠市集擺攤起家

當市集變成一種在地文化，民眾逛市集除了消費，其實也是在發掘每個創新品牌背後的故事點滴。而在 2004 年成立的「蚤操染織」更是從市集起家成名的擺攤老手，品牌負責人之一 Zoma 說：「參加市集可以說是我們夫妻兩人的主要收入來源，從年初至今，我們已經參加過14場不同主題的市集，牯嶺街是年底壓軸。」

獨立出版社柳橋精心佈置攤位，與客人介紹好書。（陸穎魚攝）

有趣的是，Zoma 也曾越洋參加香港 JCCAC 手作市集與 Pinkoi 品品市集（香港站），他表示香港人對紮染的興趣很高，比台灣人更喜歡風格強烈的設計，因此很開心累積了一小群香港粉絲。談到港台市集的差異之處，他認為主要差在氛圍營造，「香港的市集比較像大型展示會，各攤位盡力展示作品，與場地的連貫性比較低；台灣很重視整個場地的氣氛規劃、品牌相關性、所以手作市集主題非常多樣化，卻不失細緻及完整，能夠精準地吸引對的客群」。

第二年參加牯嶺街市集的插畫家INKSUNDAE,，小小攤位上卻擺滿不少可愛作品。（陸穎魚攝）

另外，作品風格明亮可愛的插畫家 INKSUNDAE 表示，11月份跑完華山的「草率季」及臺灣文學基地的「書‧市場」，12月就參加新北投車站的「好好手感微笑市集」及年底的「牯嶺街市集」，數數手指計算，今年一共跑了 9 場。「牯嶺街以書做主題，感覺市集平易近人，能夠吸引不少附近居民來看看，攤位費也合理；當然在華山或松菸文創園區等人潮滿滿的地方，市集攤位費會貴一點，但生意當然也會好一些。」她亦補充，參加市集可以與客人互動，知道哪些產品需要改進，也能提升品牌知名度，協助社群媒體如IG增加追蹤人數。

為什麼台灣市集彈得起

台灣每年舉辦市集破千個以上，以台北為例，就有香港人較為熟悉的四四南村「簡單市集」、西門町的「西門紅樓創意市集」、天母商圈的「天母二手市集」。當逛市集成為台灣人放假時的消閒活動，於是帶動近幾年台北的市集捷運化，意思是民眾可以在一些捷運站出口附近看見小型特色市集，例如圓山站的「花博農民市集」、東門站的「永康小農市集」、新北投站的「好好手感微笑市集」，這些都是已經打出名聲的常態式微型市集。

市集人潮滿湖，民眾都緊守防疫規則，帶好口罩安心逛市集。（陸穎魚攝）

歸根究柢，為什麼台灣市集能夠辦得有聲有色？「蚤操染織」老闆娘光表示，其實在台灣辦市集並不困難，只要有人願意借出地方，主辦人能拿出場地的保證金，以及號召攤商參展的人脈能力，基本上就沒問題。說真的，有些很小很小的市集，主辦單位甚至只有一個人，也不需要設立公司，好像台北的「嘎啦嘎啦市集」就是很有名的室內市集，整個空間塞滿也是10攤左右。光更指出，台灣沒有專門法例規管市集的舉辦，簡單說就是個人或公司都可以舉辦市集，相信就是這個空間讓台灣的市集能夠自由及多樣化地蓬勃發展。

雖然香港的市集規模及數量比不上台灣，但畢竟我們是先天條件上的土地空間不足，以致市集攤位費用較為高昂，令市集發展的難度增加。然而，由於愈來愈多年輕人喜歡逛市集，過去幾年亦算是成功催生一些有名氣有人潮的市集，例如賽馬會創意藝術中心 JCCAC 每季舉行一次的手作市集、藝穗會每月舉行一之的「SOHO MARKET 週日市集」等等。

【標題為編輯擬寫，原題：在台北，逛一個熱鬧又安心的市集】