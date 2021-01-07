遠離擁護國家安全的瘋狂極權 be water　韓國水滴畫家金昌烈辭世

韓國戰後藝術大師金昌烈於周二（1月5日）辭世，享壽92歲。

金昌烈1929年出生於朝鮮平安南道孟山郡，其時朝鮮半島受日本殖民統治。小時跟隨祖父學習書法，沿此接觸繪畫。考入高中後，他隨舅父學習素描，那時起，他就決定要當畫家。在解放之初的混亂時期，他到私立美術學院學習。1949年，他考進首爾國立大學美術學院（今稱），不久爆發六二五事變，他不得不中斷學業。

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在黑暗時期為避入伍而報考警察

金昌烈為了避免被強征入伍，報考員警學校；至1955年通過了高中教師資格考試，離開了員警崗位，金昌烈曾在高中擔任短期的美術教師。1957年，他與朴栖甫、丁昌燮等人一起組織「韓國現代美術家協會」，推動一場名為 Art Informel movement 的藝術運動，希望以藝術創作建立自我價值。同年，金日成治下通過特別法案以監視政敵，敵對勢力者受政府嚴格監視。

1958年，金日成以維護國家安全為名，開始搜捕所謂曾與外部勢力有密切聯繫的公民。面對一個集會結社自由受到嚴重威脅的年代，在極權治下，演繹那些藝術理念，隨時會被演繹為歹毒意圖。藝術創作者崇尚獨立意志自主自決之心，為人身自由添滿危機。其時，畫家們不知道自己曾參與的藝術組織，後來啟發了不少新一代的先鋒派藝術家，打破學院保守的藝術價值觀。

金昌烈以簡單的水珠作語言表達照相寫實主義（Photorealism）和抽象表現主義（Abstract Expressionism），令人彷如置身於現實和抽象的之間模糊而又共同存在的空間。對金昌烈來說，他所描繪的是他心目中理想的水珠，而並非參照現實中的水滴。他認為不斷地繪畫水珠能有助緩和他親歷朝鮮戰爭（1950–53年）時的痛苦和悲傷回憶。描繪水珠因而成為了他的治療手段。相比起西方哲學對「真實」的觀念而言，它與超現實和精神領域上的關係更為接近。 「藝術門」（香港畢打行）網站

be water 之路：旅居生涯與水滴啟示

金昌烈在這種氛圍下，毅然離開南韓。他先後在歐美旅居，開始他的藝術生涯：1961年入選巴黎雙年展，1965年入選聖保羅雙年展。金昌烈於1966年赴美習畫，旅居紐約，1969年移居巴黎。1970年，他將畫室和住處遷到距巴黎約15公里的鄉鎮，在這個時期，他遇到了終身伴侶——Martine Jillon。1972年，他參加了巴黎極具指標的五月沙龍（Salon de Mai）畫展，並展出了水滴畫《Event of Night》（1972），正式在歐洲畫壇出道。

「水滴」於金昌烈來說，是治療戰爭帶給他傷痛的重要元素。從 《Event of Night》（1972）這幅成名作，或可感受到黎明來到之前這土地又再流淚的氣氛。

一顆水滴，漣漪不絕。金昌烈在1970年代確立了他的「水滴」創作主題，藝術評論界一般形容這是融合儒家思想和西方藝術的表現，像是藉藝術創作說著生命哲理。他曾受訪述說水滴於他的作用：治療戰爭帶給他的傷痛。在藝評人眼中，這些水滴似乎是藝術與思想的融合；在畫家本人筆下，其實在處理國家帶給他的心靈傷害。水滴足足畫了四十年，為了信念，從沒退後，每次出現在不同材質，都有它不同的意義，並為他帶著榮光，歸於一種藝術帶給他的安寧。

Michel Enrici：Kim Tschang-Yeul（ACTES SUD，2020）

金昌烈作品曾在全球多個展覽中展出，約有60個是私人展覽。1996年，金昌烈獲得法國頒發勳章；2013年，韓國政府頒發勳章。2016年，金昌烈美術館在濟州南部開幕。

金昌烈於國際上享有「水滴畫家」的美譽，從小金昌烈便學習書法，並深受儒家思想薰陶以及西方文化影響，讓他的創作將文化與哲學完美融合呈現在作品上。70年代時他在粗糙的亞麻布上畫出的晶瑩水珠，水滴的形狀、大小及形態各有不同，讓整個畫面更具有生命力，也激發觀賞者的視覺感官，在80年代左右更將水滴與漢字結合，充滿禪意，表現動人的生命力，也傳達出金昌烈個人內心的冥想，讓觀賞者透過畫作探索畫面中深層的意義。金昌烈於國際上享有盛名，在許多國家都舉辦過個展如：南韓、法國、美國、加拿大、日本等國成功舉辦過個人繪畫展覽，也是西方具有影響力的藝術家之一。 Focus Art Magazine 臉書專頁

金昌烈作品曾在香港展出。2017年春季，「藝術門」（PearlLam Gallery）為金昌烈在香港設首個個展《水。》，在香港引起了藝術界更深入的關注。

金昌烈經歷戰爭浩劫，其後能在極權統治下，及早逃出生天，輾轉在歐洲藝壇成名，國家亦為他興建美術館，畢生未被韓國封為「國寶」，僅以「水滴畫家」稱呼，應是對他離鄉旅居、在國境以外獲得藝術成就的一種尊重吧。他在異鄉見證南韓慘烈的民主運動，到他辭世當天，他或者不知道，世間有另一個地方，重複著一些歷史。就這麼的一顆水滴，在畫裏晶瑩地告訴仍在生並活於這裡的人，人類在響透的吶喊聲中，一天天不停流著的眼淚，總是流不完；有些是白流的，有些不。

（綜合報道）

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