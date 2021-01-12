阮兆輝春暉劇團載譽演出展功架　粵劇〈訪鼠〉行當鬥戲網上免費睇

粵劇角色分為文武老少等不同行當，不同行當角色又有其獨特功架，再透過演員演繹，展現角色神韻。資深粵劇大師阮兆輝將帶領春暉粵藝工作坊，在一月《文武老少功架展現》中演出經典折子戲，讓觀眾重新認識不同行當的功夫，從他們功架中塑造人物角色。 文、攝：賴家俊

賽馬會藝壇新勢力《文武老少功架展現》本來於一月上演三部經典折子戲，讓觀眾一睹不同行當的功架，三個曾在上海載譽公演的粵劇劇目包括《十五貫》之〈訪鼠〉、《獅吼記》之〈跪池〉和《鐵馬銀婚》之〈攻城〉，但因為疫情影響取消現場演出，而《十五貫》之〈訪鼠〉將保留於網上免費放映。對於這次的演出，阮兆輝表示觀眾可多留意演員如何透過行當功夫來表演人物，功架外亦希望讓觀眾欣賞到戲味。

大老倌阮兆暉將帶領春暉粵藝工作坊，於《文武老少功架展現》演出經典折子戲。(賴家俊 攝)

精簡演員架構推六柱制

「行當」是指十個角色和造型分類，分別是生、旦、淨、末、丑、外、小、貼、夫和雜，行當根據角色年紀、性別、性格、外型等特徵來分類的。阮兆輝表示，粵劇戲行在抗戰前夕不景氣，1930年代名伶薛覺先便精簡資源提出「六柱制」，讓整台戲由六個主要演員來演出，一改過去演員只專攻一個行當的傳統，而兼演幾個行當的戲。而「柱」指的是戲班的台柱，即文武生（第一男主角）、小生（第二男主角）、正印花旦（第一女主角）、二幫旦花（第二女主角），丑生及武生。

每一名粵劇演員，不論行當，都有底功要學。阮兆輝表示，在學戲之初未分行當，所有學徒都有一套劃一底功要學：壓腿、踢腿、落腰、起虎尾等，以備演出不同角色時所用。他以劇目《白蛇傳》之〈段橋〉為例，雖然是文戲，但許仙一角在遭小青追殺時也要做到翻騰跌撲等功架，才能帶出緊張的劇情，所以功架是所有粵劇演員必須學，而當他們將來志向某一個行當深研發展時，便再學習這行當的功架。

從小師從袁小田，阮兆輝憶起當年學功架，深信老一套以「懵功」形式學習。「那時候學東西不准問，做左先，做不對師父會打會鬧。不會每事向你解釋，不讓你聽了一些解釋便誤以為學曉明白，疏於練習。一切都是一手一腳練回來，每次練習都是師父叫停才停。」他表示，這一套未必合當代人口味，但當年一班師兄弟卻因此勇往直前，到功夫上手後真的知怎麼回事，更有能力去思考怎樣用。

春暉粵藝工作坊表演。(賽馬會藝壇新勢力)

師徒制學藝亦學做人

時至今日，由於學制所限，粵劇學師未能如上一代在師徒制下，自小孩起手把手的耳提面命，跟從師父學習，因此由師徒制成長的資深大佬倌，演出功架更是難能可貴，買少見少。

從前師徒制下，除學台上戲，亦學台下人。阮兆輝表示當年在戲行跟隨麥炳榮師父，麥炳榮有份打江山的「大龍鳳」加入了陳錦棠與其平起平坐，但師傅依舊豁達如常演出。師父表示自己有信心，不用在意別人；若果對方做得更好，更要欣賞對方讓他做，因此也十分尊敬陳錦棠。「當時在師父身上學的東西更多，學做人，學研究劇本。如何根據有限條件做最好效果，觀察行情等，總之從他日常言行具動學習種種學問。」

疫情對舞台業界帶來極大衝擊，前後半年有多未能有現場表演，阮兆輝早前參與了慈善演唱，希望發揮業界互助精神。他坦言這次疫情影響深遠，又未能預時何時才能完，政府限制觀眾人數政策亦讓業界為難，他呼籲稍後若能放寬放疫政策，希望政府能推其他防護措施，只要能增加入場觀眾人數，業界必定嚴格遵守。

因為疫情影響，原定演出三個劇目將保留《十五貫》之〈訪鼠〉，本月17至19日免費放映。《十五貫》之〈訪鼠〉講述兩人查案的故事，況鍾運用機智假扮測字先生，獲得婁阿鼠信任，並將此殺人犯繩之以法，當中丑生和老生鬥戲絕對不容錯過。

《十五貫》之〈訪鼠〉將於本月17至19日於線上放映。(賽馬會藝壇新勢力)

【演出詳情】

賽馬會藝壇新勢力《文武老少功架展現》

演出劇目：《十五貫》之〈訪鼠〉 播映平台：Youtube頻道「賽馬會藝壇新勢力 JOCKEY CLUB New Arts Power」 限時觀賞：2021年1月17日至1月19日 費 用：全免

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