白變黑【3】不理會皮膚科醫生忠告結果......｜像我一樣黑

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-01-24 18:07

早上我打電話給醫療資訊服務單位，詢問一些著名皮膚科醫生的資訊。他們給了我三個名字。第一個接到我電話的醫生立即讓我約診，於是我就搭路面電車到他的辦公室，向他解釋我的需求。

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編按：《Black Like Me》（1960）出版逾半世紀，今年台灣出版中譯本《像我一樣黑》（2021.01）。本版獲授權預載首章部分內容，來到最後一天，讀者先睹為快。今天刊出作者John Howard Griffin（約翰‧格里芬）1959年11月2日至11月6日的「換皮」記錄。

文：John Howard Griffin ｜ 譯：林依瑩

他從來沒遇過有人提出這樣的需求，但是願意協助我完成計畫。醫生記錄了我的病歷後，他要我等一下，他同時透過電話聯繫一些同事，問清楚能讓皮膚變黑的最佳方法。又該怎麼做？從白人世界進入黑人世界是件複雜的事。我在牆壁上尋找縫隙，好讓我不被發現地穿越。

用治療白斑症患者的療法

過了一會兒，他回到診間，告訴我說他們一致同意先讓我使用口服藥物，再讓紫外線照射身體。他解釋說，他們也是讓臉上和身體會出現白斑的白斑症患者使用這樣的療法。在這種藥物研發出來以前，白斑症患者到公共場所都需要上厚厚的一層妝。不過這個療程有其風險，通常需要六週到三個月的時間才能讓膚色變黑。我告訴他，我沒有那麼多時間，所以我們決定嘗試加速療程，並在期間不斷抽血檢查，確認我的身體對藥物的耐受性。

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我拿了處方，回到家裡吃下藥。兩個小時後，我用日光燈的紫外線照射全身。

我的房東朋友大部分時間都不在家。我告訴他，我正在進行一項我無法與他討論的任務，而且如果我有天不告而別，他也不用感到驚訝。我知道他沒有偏見，但我仍然不希望把他牽扯進來，因為一旦我的故事開始為人所知，一些偏執狂或他的友人可能會因為他當初讓我住他家而報復他。他給了我一把他家的鑰匙；我們同意維持不同的作息，就不必擔心在互動上要像一般主客關係那樣客套。

晚飯後，我搭電車進城，走過了南拉姆帕特街（South Rampart Street）與德里亞茲街（Dryades Street）一帶的黑人區。這裡大多是窮人區，有各種餐館、酒吧和小店，接鄰著擁擠的住宅。我在尋找一個讓一切開始的機會，讓我進入黑人世界的門路，或許是某個熟人。但到現在，我還毫無頭緒。我最擔心是我真的要「穿越進入」的那個蛻變的瞬間。在哪裡、又該怎麼做？從白人世界進入黑人世界是件複雜的事。我在牆壁上尋找縫隙，好像我不被發現地穿越。（1959.11.02）

過去四天當中，我大部分時間都在醫生那兒，或關在我的房間裡，用棉布覆蓋眼睛，然後打開日光燈照射身體。醫生們進行了兩次血液檢查，沒有發現肝臟受損的跡象。不過藥物讓我精神不振，而且經常感到噁心。

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我的醫生很好心，多次警告我說這個與黑人接觸的計畫實在很危險。現在他有些時間思考了，開始懷疑這個療程是否明智，又或者他感受到自己沉重的責任。不管怎樣，他提醒我說，在每個主要城市都必須有一些聯絡人，好讓我的家人可以時不時確認我的安全。

「甚至可能殺了你」

「我相信人與人之間的情誼，」他說，「我尊重黑人。但我永遠不會忘記我在當實習生時，有次不得不去南拉姆帕特街幫幾個人治療。他們三、四個人坐在酒吧或朋友家中。他們前一刻顯然是朋友，但後來出了點事，其中一個人就被砍了一刀。我們願意竭盡全力幫助他們，但問題是，您如何告訴他們履行正義的責任？明明你很擔心他們是如此胡作非為，甚至可能殺了你，尤其他們對自己人本身的態度就是這樣。」他帶著真切的悲傷如此說道。我告訴他，我認識的人告訴我，黑人們本身已經意識到了這個難題，他們努力團結同胞，也進而譴責任何可能對整個種族不利的手段、暴力或不義之舉。

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「我很高興聽到你這麼說。」他說道，但顯然也沒有被說服。

他還告訴我一些黑人曾經跟他說的事：膚色越淡的黑人，就越值得信賴。我很驚訝這麼有知識的人竟然會相信這種無稽之談，也同樣驚訝於黑人竟然會提倡這種說法，因為這會讓膚色較黑的黑人處於劣等地位，同時助長以膚色看人的種族主義想法。

《像我一樣黑》

當我沒有躺在日光燈下時，我就在紐奧良的街道上行走著，熟悉自己的所在。每天我都會去法國市場附近人行道的擦鞋攤。擦鞋工是個老人、個子大、聰明伶俐，善於言談。他在第一次世界大戰期間失去了一條腿。他沒有表現出南方黑人卑躬屈膝的樣子，很有禮貌又容易親近（不過我沒有幻想說我了解他，因為他太機靈了，不會讓任何白人享有那樣的特權）。我告訴他我是個作家，來到深南方考察人們的生活、公民權利等等，但是我沒有告訴他我會以黑人的身分執行這個任務。最後，我們交換了名字。他名叫斯特林．威廉斯（Sterling Williams）。我認為他可能是我進入黑人群體的引路人。（1959.11.06）

【延伸閱讀：《像我一樣黑》｜回顧約翰格里芬如何揭露美國種族偏見｜富察】

原圖為《黑豹》劇照（網上圖片）

（本章全文完。下一章詳見《像我一樣黑》。標題為編輯擬寫）

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出版資料——

書名｜像我一樣黑：一位化身黑人的白人作家， 揭露種族偏見的勇敢之旅（Black Like Me） 作者｜John Howard Griffin（約翰‧格里芬） 譯者｜林依瑩 出版｜八旗文化（2021.01.06） 簡介｜身為弱勢者，究竟會對你的一生造成多大的影響？為了理解他者，你願意付出多大代價？為了克服歧視，你願意冒多大的危險？1959年，美國民權運動前夕，一位白人作家，為了瞭解黑人的真實處境，做了一個至今都難以被超越的社會實驗……儘管美國南方的白人堅稱他們與黑人相處和諧，當時全美知名的小說家約翰‧格里芬讀著一份指出南方黑人自殺傾向飆高的報告思索著：究竟是什麼樣的生活遭遇與條件，讓黑人對生命失去渴望？ 格里芬為了尋求真相，與專門報導黑人議題的雜誌《深褐》合作，並在家人的支持與醫師的協助之下，透過藥物、日光燈曝曬及染色劑將皮膚染黑，剃了光頭，走入路易斯安那、密西西比、阿拉巴馬、喬治亞等種族隔離的南方州，展開為期七週的旅行......

作者簡介｜約翰‧格里芬（John Howard Griffin，1920-1980），美國小說家及記者。1920年生於德州達拉斯。在音樂家母親的薰陶之下，於1936年前往法國學習音樂治療。二戰爆發時，人在法國的格里芬加入美國空軍，投入美軍在南太平洋的作戰。大戰期間，他曾兩次受傷，導致雙眼失明。他於是放棄學醫，潛心研究哲學與神學，並從事寫作，結婚、生子，直到1957年1月突然重見光明。1959年，視力恢復的格里芬與黑人雜誌《深褐》（Sepia）協議進行一項調查南方種族議題的計畫。他透過化學藥品與藥物將皮膚曬黑、染黑，隻身前往南部數州，換上黑人的外貌，親自感受白人的敵意與歧視，見證南方社會安穩和諧之下的黑暗。1959年底，格里芬回到他在德州的家，將其經歷整理成〈羞愧之旅〉（Journey into the Shame）一文發表。文章刊出後，格里芬獲得美國與國際媒體的矚目與讚賞，但在家鄉，象徵他的假人被公然吊在紅綠燈上，宛如公開絞刑，終使他不得不帶著家人前往墨西哥避難。旅程之後，格里芬雖然遭到白人種族主義者的威脅，更在1975年遭三K黨圍毆，他仍然為人權運動孜孜不倦，跑遍全國各地，與重要民權運動領導人合作與對話，曾任教於哥斯大黎加的和平大學（University of Peace），並於海內外發表多達上千場演講。1980年9月，格里芬病逝於德州。格里芬著作無數。在失明期間，著有小說《牆外邪魔》（The Devil Rides Outside）、《裸夷》（Nuni）。非虛構作品另有《高空的土地》（Land of the High Sky）、《教堂與黑人》（The Church and the Black Man）、《隱藏的整體：湯瑪斯．梅頓眼中的世界》（A Hidden Wholeness: The Visual World of Thomas Merton）、《雅克‧馬里旦：以文字與圖像致敬》（Jacques Maritain: Homage in Words and Pictures）、《散落的暗影：關於失明與光明》（Scattered Shadows: A Memoir of Blindness and Vision）等。

譯者簡介｜林依瑩，自由口筆譯工作者。台灣大學翻譯碩士學位學程與美國喬治城大學公共政策雙碩士。從事公共政策、科技、商業、藝文等類型之會議同步口譯，扮演跨語言文化實質溝通的橋樑。

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