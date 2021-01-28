摺紙｜芬蘭摺紙藝術家花三個月計劃　用一張紙摺出立體日本武士

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-01-28 19:27

相信大家也有玩過摺紙，但大概都只是摺紙鶴飛機花花草草，有沒有想過用一張紙就可以摺出立體日本武士？芬蘭摺紙藝術家 Juho Könkkölä 就做得到。他在沒剪紙的情況下，成功做出一個又一個摺紙藝術品。這個作品單是摺起來就要用上50多個小時，但構思可能更要花上幾個月甚至一年。

只用一張紙的武士

芬蘭摺紙藝術家 Juho Könkkölä 以極為複雜又巧妙的摺紙作品而聞名，最近他的最新作是只用了一張紙就摺出來的日本武士。更令人驚訝的是，Juho 指他沒有剪紙和撕破紙張，單純以精心設計的褶痕，就完成了眼前令人驚訝的作品。

在接受媒體訪問時，他說自己還是個孩子的時候，就對摺紙產生了興趣，也時時想像可以用紙摺成什麼東西。但對 Juho 來說，長期以來摺紙只是一個愛好，相比起「藝術」更像是一種手工藝品。大約在2018年，他才開始設計自己的人物角色摺紙，原因在於現有的人物角色摺紙樣本太少了。

Juho 在去年一個大型藝術展覽中展出自己的摺紙作品時，才開始看到當中的藝術價值，因此決定進一步探索它，了解可以創造出什麼樣的藝術。一直以來，他都會摺一些以幻想為主題的摺紙藝術作品，例如龍和人物角色。他提到過去深受神谷哲史、Robert J. Lang 和陳曉這些摺紙藝術家影響，而目前他的靈感來自民間故事、神話、歷史和自然。

+ 3 + 3 + 3

Juho 的這次的作品「武士」，花了50多個小時才完成，過程中需要用到水和幾個金屬夾將紙固定。但看其複雜程度，也知道這張紙的大小肯定不是平常的摺紙吧？他用的是一張 68cm X 68cm 極薄溫州皮紙：

這位芬蘭藝術家指作品完成時間取決於作品的複雜性，有些作品僅需幾個小時即可摺疊出來，但有些則要用很長時間：

我的一些作品僅需幾個小時即可折疊，而其他作品則需要多達數百小時的工作。作品越複雜，我就越需要花費時間找出需要折疊的所有結構。從最初的想法開始，到完成作品，過程可能要花費幾天甚至一年的時間。

摺紙藝術有什麼困難

被問到摺紙藝術當中的難處，Juho Könkkölä 指模型的複雜性與如何在不撕破紙下造出想要形態都是必須面對的難題，但當中最難克服的卻是「自律」，尤其是用於實踐和繼續致力於創作上。因為許多人發現模型過於復雜而無法折疊時，就會感到挫敗而停下來。他指真正的挑戰是即使在無數次失敗之後，也要繼續嘗試。

Juho相信，儘管他的某些項目可能難以完成，但在此過程中可以找到很多有價值的東西。

這個過程中最有意義的地方，是看到作品由概念變成實物。尋找方法去解決過程中出現的問題，也使我感到興奮。

摺紙目前用於許多科學領域，例如折疊式的太空望遠鏡、產品設計、納米技術甚至汽車中的安全氣囊，亦可以用於藝術療法和教育之中，是非常有用的手工藝術。

資料來源: Bored Panda、Kotaku Australia