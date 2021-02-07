牛年觀望｜生肖運程不會告訴你的牛年故事｜牛年睇牛

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-02-08 18:55

+ 2 + 2 + 2

牛年說牛｜北京流行《九九歌》，最後一句是「九九加一九，耕牛遍地走」。冬至到春分，一共九十天。九九八十一天，再加九天，正好是春分。耕牛遍地走，才迎來真正的春天。

文：李零

牛在十二生肖中的位置｜十二生肖，以牛配丑。放馬灘秦簡《日書》甲種、睡虎地秦簡《日書》甲種、孔家坡漢簡《日書》同。三十六禽，牛、蟹、鱉並列，《五行大義》的解釋比較繞。放馬灘秦簡《日書》乙種講鐘律配獸，其中有牛，未見蟹、鱉。

牛是大牲口｜十二生肖，家畜佔一半，牛居其一。牛當丑位，相當殷曆的正月，也是一年的開始。北京流行《九九歌》，最後一句是「九九加一九，耕牛遍地走」。冬至到春分，一共九十天。九九八十一天，再加九天，正好是春分。耕牛遍地走，才迎來真正的春天。六畜，畜者養也。馬、牛、羊、雞、犬、豕都是人養。馬、牛是大牲口，特點是靠力氣吃飯，聽人使喚。司馬遷《報任少卿書》，自稱「太史公牛馬走」，意思是說，我是給皇上當牛做馬的人，只是個奴才。人使喚牛馬，有一套吆喝，叫牠走牠走，叫牠停牠停，人使喚人，也有一套吆喝。

【牛年藝術｜屯市年宵市場佈置牛頭馬面疑雲 公關的解釋是......】

五牲，牛、羊、豕、犬、雞，其中沒有馬。牲是犧牲。古代祭祀，牛、羊、豕三牲全叫大牢，只有羊、豕沒有牛叫少牢。漢地，一般不吃馬，牛是犧牲之首。這些給神祇和祖宗祭獻的東西，只是讓他們的在天之靈聞一聞，聞完了，撤下來，分給人吃。西北多馬，秦人以養馬著稱。

《史記．封禪書》講秦人在雍四畤祭祀青、白、黃、赤四帝，以馬代牛，馬也被用作犧牲。這些動物都是人類馴化和飼養的動物，下場都是進人的肚子。十二生肖把馬、羊放一塊兒，雞、犬、豕放一塊兒，單把牛拎出，與鼠搭配。鼠很小，牛很大，但古代郊祭用牛，常被鼷（音xī；粵音兮）鼠咬傷，不得不換牛，重卜郊祭之日。《左傳》三次提到「鼷鼠食郊牛」（成公七年、定公十五年、哀公元年）。鼷鼠是帶病毒的老鼠。

牛對農民很重要｜人類從史前社會邁入文明社會，牛、馬起很大作用。牛對農業，馬對畜牧業，貢獻尤其大。牛，身材高大，埋頭吃草。但牛遇強敵，凜然不可犯，有時又很兇猛，誰見了都怵。《說文解字．牛部》：「牛，大牲也。」「物，萬物也。牛為大物，天地之數起於牽牛，故從牛勿聲。」二十八宿，北方七宿曰斗、牛、女、虛、危、室、壁。這七宿，配冬天，多與居家過日子有關。斗是用來舀水或稱糧食的器具，生活離不了。牛是牽牛，跟牛郎有關。女是婺女或須女，跟織女有關。二宿象徵男耕女織。虛讀墟，墟是廢墟，房倒屋塌叫廢墟。危讀垝（音guǐ；粵音鬼），垝是毀垣，倒塌的牆。室是營室，在東壁西，象徵蓋房。壁是東壁，在營室東，代表壘牆。牆倒屋塌，得趕緊修房子。十二生肖，牛當丑位，這個位置是牽牛所在，跟居家過日子有關。俗話說，「三十畝地一頭牛，老婆孩子熱炕頭」。牛對農民很重要。

（本文獲出版社授權轉載，標題由編輯撰寫）

出版資料——

書名｜十二生肖中國年

作者｜李零

出版｜天地圖書（2021.02）

作者簡介｜李零，生於1948年，北京大學人文講席教授，美國藝術與科學院院士。研究、著述範圍涉及諸多領域，如考古、古文字、古文獻，以及方術史、思想史、軍事史、藝術史和歷史地理。著有《我們的經典》、《我們的中國》、《波斯筆記》、《入山與出塞》、《萬變》、《子彈庫帛書》、《簡帛古書與學術源流》、《蘭台萬卷》、《中國方術考》、《放虎歸山》、《花間一壺酒》、《何枝可依》、《鳥兒歌唱》、《兵以詐立》、《喪家狗》、《小字白勞》等。

尋書地圖——