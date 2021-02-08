年宵賣字｜亂流下保持最大清醒平安寫字過年｜賣字小姐

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-02-08 14:37

編按：香港知名寫字組織「賣字」，每年都在摩士公園擺年宵佈置字畫展，吸引大批文青來領文青揮春。今年賣字展覽搬到荃灣西的文青聖地，以「保持清醒」為題，寫寫文青心領神會的祝賀語句，寄語大家在混濁世界都能安身立命。我們邀請賣字小姐為本版撰文，分享她佈展前的一些想法。

⌘⌘⌘ 「保持清醒」字畫展現場情況 ⌘⌘⌘

在「人都癲」的兩年過後，我想起的第一個念頭，是如何保持清醒。

文：賣字小姐

情緒是水溶性的，身體的成份有七成都是水。日子看起來的顏色，行步路的快慢，甚至是酒的味道，都加上了情緒的濃度，滋味是複雜的。清醒是單一的，因為它像直覺一樣不可理喻，一樣簡單直接。清醒是一杯清水，是牙膏的薄荷味，像一碗無聊的淡湯，不會有驚喜，但不難飲。

而味蕾是遲鈍的。吃濃味的食物久了，酒飲多了，伸手想要來的，到底是一瓶水。過於習慣了每天都有壞和更壞，看見的所有東西，也只會愈發是壞。找一個清澈的空間，為自己預備一個鐘沒有互聯網，添一個不用電的原始興趣，少看一則新聞，如是在炎夏倒一杯清脆的冰水，無眼耳鼻舌身意，五蘊皆空，方可度一切苦厄。

⌘⌘⌘ 「保持清醒」字畫展現場情況 ⌘⌘⌘

兩年前在「白蘭樹下」成立的最最最初期就認識了他們，我像一個非常疏離的隊員，間中在夢想的接力賽上接過了幾棒，居然跑跑下，還去了這麼遠的地方。今年在他們新成立的品酒室店面設了這個展覽，像是又接過了一棒。而在賣酒的地方說「保持清醒」，是把不能處理的事情，交給gin and tonic，剩下的，我們清醒面對。

⌘⌘⌘ 「保持清醒」字畫展現場情況 ⌘⌘⌘

+ 10 + 10 + 10

時代很大很大，其實我們是真的，真的無能為力的。窮則獨善其身，祝大家安身立命，飲多杯水，韜光養晦，日子靜好。

（標題由編輯撰寫。原題：酒過幾巡，記得飲水）

地址：荃灣白田壩街南豐紗廠301丹丘蒸留所 日期：即日起至2月15日 （下星期一） 時間：每日12至8

賣字IG——