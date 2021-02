黃怡主持開卷樂｜羅永生岑朗天查映嵐網上直播免費講座閱讀抗疫

2020年疫情來襲,或許生活停擺,但學不止息。走進書海,遠無疆界;翻開世界,近在咫尺。如果新一年大家想繼續散發書卷氣,歡迎參與由香港電台文教組舉辦的《開卷樂》網上講座——時代下的閱讀(一):疫症下的日常與無常。 文教組特別請來幾位嘉賓,包括:羅永生、岑朗天、查映嵐,分享疫情下的閱讀與生活點滴。他們將每人介紹一本自選書籍,並參與討論環節,更會即席回應網友提問。講座將於2月19日(星期五)晚上8時於香港電台Facebook專頁現場直播,約定大家一同開卷有益!

《開卷樂》網上講座

主題|時代下的閱讀(一):疫症下的日常與無常

日期|2月19日(星期五)

時間|8pm–9:30pm

講者|羅永生、岑朗天、查映嵐

主持|黃怡直播連結

講者及主持簡介

羅永生(嶺南大學文化研究系客席副教授)|著作包括《思想香港》(2020)、《逆權論我城》(2020)、《勾結共謀的殖民權力》(2015)、《在革命與運動之間讀書》(2015)、《誰も知らない香港現代思想史》(2015)、《殖民家國外》(2014)、 Collaborative Colonial Power: The Making of the Hong Kong Chinese(2009)、《殖民無間道》(2007),編著《宗教右派》(合編2010),《文化研究與文化教育》(2010),《誰的城市》(1997)、編譯作品有《解殖與民族主義》(合編2004)等。