黃怡主持開卷樂｜羅永生岑朗天查映嵐網上直播免費講座閱讀抗疫

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-02-18 00:00

2020年疫情來襲，或許生活停擺，但學不止息。走進書海，遠無疆界；翻開世界，近在咫尺。如果新一年大家想繼續散發書卷氣，歡迎參與由香港電台文教組舉辦的《開卷樂》網上講座——時代下的閱讀（一）：疫症下的日常與無常。 文教組特別請來幾位嘉賓，包括：羅永生、岑朗天、查映嵐，分享疫情下的閱讀與生活點滴。他們將每人介紹一本自選書籍，並參與討論環節，更會即席回應網友提問。講座將於2月19日（星期五）晚上8時於香港電台Facebook專頁現場直播，約定大家一同開卷有益！

《開卷樂》網上講座

主題｜時代下的閱讀（一）：疫症下的日常與無常

日期｜2月19日（星期五）

時間｜8pm–9:30pm

講者｜羅永生、岑朗天、查映嵐

主持｜黃怡直播連結

講者及主持簡介

羅永生（嶺南大學文化研究系客席副教授）｜著作包括《思想香港》（2020）、《逆權論我城》（2020）、《勾結共謀的殖民權力》（2015）、《在革命與運動之間讀書》（2015）、《誰も知らない香港現代思想史》（2015）、《殖民家國外》（2014）、 Collaborative Colonial Power: The Making of the Hong Kong Chinese（2009）、《殖民無間道》（2007），編著《宗教右派》（合編2010），《文化研究與文化教育》（2010），《誰的城市》（1997）、編譯作品有《解殖與民族主義》（合編2004）等。

岑朗天（作家）｜作家、文化策劃及評論人、兼職教學；近年致力推廣論述，近作包括：《行者之錯步：誤解老子. 悟解老學》、《永遠不能明白的經典電影》、《心色密碼》、《懺者其誰：感觸莊子心靈自由》、《香港有我：主體性與香港電影》、《傘悔錄》、《五十自述：真實的理想主義》、《反復：本體論易學之建立》、《反復：易經新寫》等。

查映嵐（藝術評論人）｜倫敦大學學院（UCL）獲歴史學士、藝術史碩士，現為文學期刊《方圓》編委、香港中文大學建築系研究員。一手寫評論，一手寫散文，文章見於本地及區域媒體。曾為《情書・手繭・後戰爭》及《謝淑妮：與事者，香港在威尼斯》展覽圖錄撰寫專文，合著有《農人の野望：大地藝術祭與港日鄉城連結》及《時間曾經打一個摺》。曾入圍國際藝術評論獎 （2019）決選，並獲頒第14屆藝術發展獎藝術新秀獎（藝術評論）。