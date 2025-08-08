新地、Zaha Hadid事務所打造「西沙GO PARK」將自然景觀融入設計

近年多個新時代的建築項目相繼在港落成，若講到具有突破性的項目，西沙GO PARK定然榜上有名。事關這個背山面海的項目由國際知名的扎哈·哈迪德建築事務所 （Zaha Hadid Architects，下稱ZHA）設計，憑藉其獨有的風格，徹底顛覆了傳統商業空間的定義。這個更是ZHA在亞洲的首個運動及商業項目。今次ZHA香港區總監俞錦文（Simon），以及新鴻基地產工程管理部策劃經理崔依納（Bridgette）親自剖析箇中細節，讓大家能深入了解這個從複雜曲線到躍動社區的非凡項目。

攝影：黃寶瑩



兩大設計核心：景觀紋理與高架村莊

佔地130 萬平方呎的西沙GO PARK，座落於香港馬鞍山郊野公園的群山與通向南中國海的企嶺下海之間，其獨特之處在於兩個充滿ZHA元素的設計靈魂：「景觀紋理（Fabric Landscape）」與「高架村莊（Lifted Village）」。Simon表示，ZHA的設計理念向來勇於挑戰傳統，同時充滿流動性，而西沙GO PARK的設計初衷，正是避免建造一個巨大而封閉的「盒子式」項目，而是創造一個與周遭環境對話的空間。

Simon表示，西沙GO PARK採用「景觀紋理」與「高架村莊」理念，正是希望避免建造一個巨大而封閉的「盒子式」項目。

「『景觀紋理』是將自然景觀無縫地引入設計核心，令到建築群並非突兀地矗立於地面，而是彷彿從起伏的地貌中有機地生長出來。」Simon解釋，流暢的線條從地面延伸，盤旋而上，化為建築群的屋頂，形成一個巨大的空中花園。至於「高架村莊」則將一個龐大的建築體量，巧妙地分解成多個互相連接、尺度更親人的空間體，Simon形容：「我們將多元化的設施，散布於多層次庭院之中，這種佈局打破了傳統體驗，創造了豐富的垂直動線和探索趣味。」

西沙GO PARK將自然景觀無縫地引入設計核心，將多元化的設施，散布於多層次庭院之中。

數碼技術與建築工藝的結合

要將ZHA標誌性的自由曲線從設計圖轉化為實體建築，無疑是一項巨大的挑戰，最終的解決方案便是頂尖的數碼技術與創新的建築物料。Simon透露，整個項目廣泛使用了玻璃纖維增強混凝土（GRC，即Glass Fiber Reinforced Concrete）：「這種物料的可塑性極高，讓我們能夠精準地塑造出設計所需的複雜雙曲面。相比傳統的預製混凝土，它更輕巧，更適合製作這種非標準化的組件。」

「我們對物料的質感和顏色也經過深思熟慮。」Simon指著建築外牆說，「我們選擇了一種溫暖的沙色，帶有自然的質感，猶如黃昏時分的沙灘，能完美地融入西沙的自然環境之中。這種對細節的追求，正是為了讓建築真正成為景觀的一部分。」

西沙GO PARK以可塑性極高的GRC展現自由的曲線，而溫暖的沙色則讓建築完美地融入西沙的自然環境之中。

不止於建築的多元化生活樞紐

當建築的理念融入到市民的日常，西沙GO PARK的另一重魅力便顯現出來：一個真正為社區而設的多元化生活樞紐。作為項目的策劃者，Bridgette從用家角度分享了當中的巧思：「我們的目標是為西沙打造一個全新的地標，讓大家重新認識這個地方的美，但一個成功的地標，必須要能融入市民的生活。」

Bridgette認為，一個成功的地標必須要能融入市民的生活。

西沙GO PARK的設施配套極其豐富，全面照顧到不同年齡層和興趣的群體。戶外空間設有歷奇公園、足球及棍網球場、網球場、籃球場、攀石場、高爾夫球練習場，以至新興的板網球及匹克球場；室內則有可容納1500名觀眾的多功能場館、25米標準泳池的游泳學校及劍擊學校等。

西沙GO PARK的設施配套多元化，自今年1月正式開幕以來，已吸引超過100 萬名本地人及遊客到訪。

Bridgette透露在規劃場地時，充分考慮不同用家的需要，她更以一位母親的身份分享道：「我們將兒童遊樂區策略性地分佈在不同位置，旁邊總有咖啡店或休憩空間，讓家長可以舒適地坐下來，一邊喝杯咖啡，一邊看顧孩子。對於寵物主人，我們也設立了寬敞的寵物公園，讓他們和毛孩有專屬的玩樂天地。」

每一個看似微小的細節，實際上是將「以人為本」的理念貫徹到底，確保每位訪客都能在這裡找到屬於自己的舒適角落。自今年1月正式開幕以來，西沙GO PARK已吸引超過100 萬名本地人及遊客到訪，證明此項目不但是一座國際級建築，更重要的是，其通過打造一個充滿活力、與自然共生、並緊密連繫社區的核心公共空間，展示頂尖的建築藝術，完全可以與溫暖的社區生活，和諧共存。

（資料及相片由客戶提供）