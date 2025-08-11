專訪日本著名藝術家豊福亮　在動靜之間以金色構建「非日常」香港

對你來說，什麼顏色最能代表香港？在日本藝術家豊福亮眼中，香港是金色的：「黃金顏色與質感不會隨時間改變，正如香港過去事物能保存至今，並延續至未來。」



這位著名當代藝術家最近在油街實現舉行首個在香港的個人展覽「黃金之境」，共展出兩件大型場域特定藝術裝置作品：《黃金遊戲場》與《黃金茶室》。豊福亮從日常生活中，透過「金色」這個觸發點，一動一靜，帶領觀眾進入一個「非日常」境界。



日本著名藝術家豊福亮最近在油街實現舉行首個在香港的個人展覽「黃金之境」。（攝：黃世安）

生於日本東京的藝術家豊福亮，曾多次參與越後妻有大地藝術祭、瀨戶內國際藝術祭，更在房總里山藝術祭市原Art x Mix 2020+及2024年內房總藝術祭擔任藝術總監，他不但擅長運用各種視覺、體驗和互動的表現手法進行創作，亦喜歡從展出地點的歷史及風土人情中汲取靈感，藉此與觀眾建立聯繫。今次豊福亮來到香港舉行展覽，透過觀察這座城市獨特的人文風景，建構出他心目中的「黃金之境」。

在遊戲中發掘「非日常」樂趣

「在我印象中，香港雖然是個彈丸之地，卻感覺充滿非常豐富的事物。」豊福亮自年輕時從遊戲、電視劇與電影中所見的香港較為傳統、懷舊，親自來到香港後，感受到城市活力與年輕節奏，便決心將兩種印象融合於創作之中。《黃金遊戲場》與《黃金茶室》一動一靜的組合，反映出豊福亮對香港的觀察。

為了這次展覽，豊福亮曾兩次訪港，親身體驗本地文化，並從中擷取靈感。去年九月，他參與了大坑舞火龍活動，又走訪香港街頭巷尾，菠蘿油、重慶大廈、電車等日常物件都堆疊成他對香港的觀感，並轉化成作品中的視覺元素。而以「黃金」作為展覽核心，不僅因為金色令藝術家聯想香港，對他來說，「黃金」也象徵著從日常空間抽離，進入另一種超現實境界。

《黃金遊戲場》內部佈滿豊福亮在香港取材時搜集的物品，如飛行棋、經典《食鬼》街機。（攝：黃世安）

走進位於油街玻璃屋地下的《黃金遊戲場》，彷彿穿越到異次元空間。觀眾被夢幻金色牆壁包圍，裝置中央桌面上是懷舊飛行棋，四處佈滿豊福亮在香港四處搜羅的寶物，一旁還有經典《食鬼》（Pac-Man）街機，琳琅滿目，讓人瞬間回到童年。「雖然這些都是較懷舊的遊戲，但簡單易玩，能讓人快速進入交流狀態。」藝術家表示：「我希望這個空間可以讓訪客一邊玩遊戲，一邊互相溝通。」

除了香港日常物品，展廳內還懸掛西洋水晶吊燈，牆上又有和服腰帶作裝飾，甚至有非洲特色面具，這些反映世界各地文化的元素匯聚於小巧空間內，豊福亮認為，這正是香港獨特之處：「這種多元融合，便是置身香港真實感受。」此外，遊戲室音效設計同樣別具巧思，融合香港大坑舞火龍聲音與在日本千葉錄製的音效，為空間增添了一層跨文化氛圍。

在繁囂鬧市中留一片靜謐淨土

離開熱鬧的遊戲室，沿斜道而上，油街玻璃屋一樓的《黃金茶室》氣氛截然不同。架空平台鋪滿白色砂礫，猶如日本傳統枯山水庭園，而窗外高樓林立，讓金色茶室宛如繁囂鬧市中的靜謐孤島。茶室周圍的銀色牆壁上，豊福亮以筆觸展現獨特氣韻，原來為了展現竹林景象，他解釋道：「茶室內金色牆面代表莊重，銀色竹林則象徵安靜氣氛，讓人彷彿置身竹林品茶。」

《黃金茶室》伴以猶如枯山水的園景，形成非尋常靜謐空間。（攝：黃世安）

茶室的設計靈感來自藝術家在日本與香港的茶道體驗，日本茶道注重儀式與靜謐，而香港茶文化則較多元且貼近日常。茶室內展示藝術家親筆繪製的213幅畫作，描繪了菠蘿包、尖沙咀鐘樓、電車、重慶大廈等香港美食及日常景致。

「這些題材對香港人來說可能很普通，但作為一個日本人，在我眼中卻十分奇妙有趣。」對豊福亮而言，畫作不僅是記錄，更是一種探索香港的過程。他曾特意前往重慶大廈留宿，把親身體驗融入畫作，港鐵電梯速度之快也令他印象深刻，「我第一次搭乘時倍感驚訝又有趣，因此特別將其畫入作品。」至於藝術家偏愛的叉燒，同樣成為畫中主角之一。

乍看之下，你們可能覺得這些東西平平無奇，但透過我的作品，我希望大家能意識到你們不以為意的事物，也可能極具趣味。 豊福亮

豊福亮特意為《黃金茶室》製作了一套茶具。（攝：黃世安）

猶如日式傳統茶室，《黃金茶室》內特意陳設一套茶具，豊福亮期望裝置不僅是藝術，還能成為一個讓觀眾放鬆身心、進行交流的空間。兩件作品雖同圍繞「非日常」概念，但豊福亮認為，「非日常」並非徹底脫離現實，而是從日常中發掘特殊之處，開啟嶄新的視角與體驗。他希望觀眾透過展覽得到如此精神體會：「人生正是如此，唯有不斷體驗新事物，生命才更豐富精彩。」

「黃金之境」以外，油街實現同期展出王浩然「來自香港的愛」和許方華的「像極了花園」兩個展覽。王浩然受「肥皂劇」啟發，結合其外祖母經歷，以誇張幽默手法創作短劇作品，並利用展場佈景，讓觀眾成為「肥皂劇」一部分；至於許方華則以西方16世紀流行藥學理念「藥效形象說」為創作靈感，細膩觀察人與植物形態的相似特徵，通過一系列結合藝術與科技互動裝置，營造奇幻意境。

【展覽詳情】



名稱：油街焦點 — 豊褔亮的黃金之境

地點：油街玻璃屋

展期：即日至8月17日



名稱：油街焦點 — 來自香港的愛

地點：油街倉庫1

展期：即日至10月12日



名稱：油街焦點 — 像極了花園

地點：油街倉庫2

展期：即日至10月12日



油街實現

地點：北角油街12號

免費入場

