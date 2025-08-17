書籍介紹｜香港戰後建築檔案：1950至1980年代的現代建築故事

戰後香港社會面對人口暴增、重建需求，採取世界風行的現代主義設計，追求簡潔，強調功能性和實用性。由本地工匠實踐舶來的建築理念，選用本地的材料，並因應氣候及社會環境，逐漸發展成屬於香港的融合多重文化與思想影響的建築體系。《香港戰後建築檔案：1950至1980年代的現代建築故事》這本書探討1950至1980年代香港建築發展的不同階段，以建築故事作為切入點，串連香港與亞洲以至世界其他地區的建築脈絡，回應「香港建築缺乏特色」的迷思，同時在無盡長河中找到「香港建築」的位置。

文：鄒傅仁



名稱：香港戰後建築檔案：1950至1980年代的現代建築故事

作者：袁偉然、何慧心、陳卓喬（戰後建築研究檔案）

出版社：三聯書店（香港）有限公司



此書一共分為八章。序章（第「零」章）分析1930年代英國現代主義建築的萌芽，由德國及歐洲建築師帶動，繼而由英國的殖民網絡輸出至包括香港在內的亞洲地區。與此同時，現代建築在香港初現端倪，不過多數限於政府工程，技術的傳承亦受制於殖民管治官員調遷而流失。儘管如此，這些外籍僑民仍深刻影響了香港早期的現代城市景觀，只是鮮有被主流本地建築史提及。

第一至第七章探討了1950至1980年代香港建築發展的數個階段：

1949年後，大批南來建築師定居香港。他們受訓練於英、美及內地等不同地區，因此能夠將不同體系的訓練與經驗帶入本地，並因應戰後香港的環境而發展一種更接近現代主義的折衷形式。當時建築教育缺乏系統，只能靠實習與夜校補足，「揸記」靠邊做邊學。這種知識傳承方式雖非理想，卻造就了獨特的香港建築社群。

隨著政府工務司署建築師參與戰後重建、興建了不少具代表性的摩登新地標的同時，布朗（Gordon Brown）教授成為香港大學建築系首位系主任。他帶來制度化及現代主義的建築教育，同時接下一些本地建築項目，讓本地學生同時得到教育及實習機會。1956年香港建築師公會成立，更象徵本地建築專業社群正式誕生。

早期崇基學院的建築應用了天然石材牛頭石，把建築融入到自然環境中。（作者攝）

1960年代，英國殖民網絡瓦解，粗獷主義興起，建築形式出現更大變化。初出茅廬的建築師們開始擺脫既有框架，嘗試建立屬於香港的建築風格，如中文大學校園結合混凝土與簡化中式屋頂，象徵本地建築逐步走出模仿階段。隨著本地畢業生自立門戶，參與工展會等項目，他們在有限資源下實驗空間與構造，展現創意。

1951年的九龍循道學校及教堂仍然保留中式裝飾美學，以外挑的樓板屋簷來象徵中國傳統建築的大屋頂。（作者攝）

1970年大阪萬博中，由大會堂主建築師之一費雅倫（Alan Fitch）設計的香港館，象徵本地建築邁入新階段。當時建築師已熟練運用金屬等輕質材料，其設計理念與富勒（Buckminster Fuller）的網格穹頂及日本新陳代謝派不謀而合。在本地實踐上，何弢設計的香港藝術中心展現了空間與結構的創新。他亦加入了與亞洲多地建築師組成的「亞洲規劃及建築聯盟」（APAC），促進香港與國際建築界的交流。

1970年大阪萬博中香港館展亭的模型圖（本書作者袁偉然製）

《香港戰後建築檔案：1950至1980年代的現代建築故事》不僅是文字記錄，圖像素材多元，包括來自世界各地機構與建築師家屬所得的歷史照片、圖則、渲染圖、手繪圖等，以及研究團隊仔細爬梳後所整理的時序表和立體模型圖，希望在文字以外建構豐富的視覺敘事，重現已消失的戰後建築面貌。