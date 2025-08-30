書籍介紹｜香港人只識打冷？名廚隨筆《潮菜味趣》讀懂潮汕真功夫

提起潮州菜，香港人首先一定會想到「打冷」。滷水鵝、凍蟹、滷水墨魚……這些經典的冷盤小菜早已成為「打冷」的靈魂。然而，潮州菜絕不僅僅是滷水冷盤這麼簡單。

文：邱傳文



名稱：潮菜味趣：一位潮汕名廚的食膳隨筆

作者：鍾成泉

出版社：香港三聯



「打冷」是香港人認識潮州菜的起點，但當你翻開《潮菜味趣：一位潮汕名廚的食膳隨筆》，會瞬間發現潮州菜的世界遠比一盤滷水鵝或凍蟹要豐富得多。每一章都像一圍豐盛的宴席，從米麵粿品的家常味、田園蔬果的自然鮮，到無肉不歡的狂想曲，還有魚蝦蟹貝的江海鮮香，最後以潮汕醬碟的精彩收尾，宛如一場古早味的巡遊，讓讀者循序漸進地感受到潮汕菜的多樣性與層次感，走進潮州菜的文化深處。

《潮菜味趣》是鍾成泉多年來對潮州菜的理解和心得，既有食材的講究和烹飪的功夫（圖片由作者提供）

作者鍾成泉是潮汕飲食界的傳奇大廚，馳騁潮菜江湖超過半世紀，人稱「老鍾叔」，見證了潮州菜從地方風味到國家級非遺的發展歷程。《潮菜味趣》是他多年來對潮州菜的理解和心得，既有食材的講究和烹飪的功夫，也有關於潮州菜的趣味小故事。

金不换炒鲜薄殼（圖片由作者提供）

潮州菜為什麼吸引人？老鍾叔在書中反復提到一個詞：「功夫」。這種「功夫」不是花拳繡腿的擺盤雕花，而是對每一步細節的極致追求——從食材的選擇、刀工的精細、火候的掌控，到調味的拿捏，無一不考驗廚師的手藝和用心。你會發現，那些看似簡單的炒粿條、乾撈面，其實藏著千萬次的試煉與用心，這才是潮州菜的迷人之處。

芋粿甘同粿（圖片由作者提供）

老鍾叔不僅是一位廚藝大師，更是一位講古高手。書中提到的抓水雞趣聞，又或潮州伊府麵的傳說，既貼地又盞鬼。你會發現，潮州菜不僅是一種味道的傳承，更是一代代廚師對生活的熱愛與文化的守護。這些故事讀起來輕鬆有趣，但當你笑過之後，卻又忍不住感嘆：原來一碟菜餚的背後，竟然藏著這麼多歷史與智慧。

《潮菜味趣》這本書，就像一桌精心製作的潮州全宴，既有讓人垂涎三尺的美味，也有讓人回味無窮的故事。真正的「潮」，是能讀懂潮州菜背後的文化與智慧。如果你是廚藝達人，書中40道名廚獨門食譜能讓你大展身手；如果你是潮汕文化的粉絲，書中60篇掌故趣談定能讓你愛不釋手。它不僅僅是一本美食書，更是一部潮汕食膳文化的縮影。

