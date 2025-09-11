無限復活策展團隊 + LF2作者Marti Wong專訪 從打機解讀時代文化

【小朋友齊打交/LF2/打機/遊戲/專訪/展覽】「掛住打機唔讀書，遲啲你實後悔！」這句話，或許是香港幾代人成長中最熟悉的「魔咒」。在傳統觀念中，「打機」似乎永遠與「玩物喪志」掛勾。然而，啟德AIRSIDE的《無限復活！不只是打機展》，卻將這份「罪名」徹底洗刷。打機，對香港人來說，究竟意味著什麼？



《無限復活！不只是打機展》（海報）

我們這次與策展團隊Cultural Project的Oskar Leung，及Kimhung Design的蔡劍虹對話，並專訪了香港遊戲界傳奇，《小朋友齊打交》創作者Marti Wong（王國鴻），一同按下我們青春的「Restart」鍵。

為打機文化按下「Restart」

《無限復活！不只是打機展》展覽現場（airside）

走進展場，強烈的RGB色彩與像素（Pixel）風格的字體，瞬間將人拉回機舖氛圍。策展人Oskar和劍虹笑言，這一切源於一次閒聊。「有次我們看到一部舊式足球枱遊戲機，就聊起小時候打機被媽媽罵的經歷，」劍虹回憶道，「但更重要的是，我們看到街邊的機舖、遊戲店一間間地消失。」

這個念頭，成為了整個展覽的起點。展覽取名「無限復活」，靈感竟來自90年代「抄碟機」的電視廣告口號。「這句口號既代表了當年的民間智慧，也契合我們想『復活』一段記憶、重新思考遊戲文化的理念。」Oskar解釋道。對他們而言，打機早已超越單純的娛樂，更是解讀一個時代社會文化的重要切片。

《無限復活！不只是打機展》展覽現場（airside）

而最能引起共鳴的，莫過於機舖場景。經典的《拳皇98》、《泡泡龍》街機，讓人們可以像從前一樣，投下一枚硬幣「跟機」霸位，挑戰身旁的陌生人。「我們想重現的不只是遊戲，而是那種人際網絡。」劍虹分享道，「以前機舖有很多術語，朋友約見面會說『機舖等』，上班族會忙裡偷閒去『射波』（偷懶），甚至有『單手打街霸』的都市傳說。」

「我們想探討，在全球遊戲浪潮中，香港扮演了怎樣的角色？」Oskar總結道。展覽沒有選擇罕見的「神級」收藏品，反而展出「雅達利2600」、「任天堂紅白機」甚至「老翻」（盜版碟）等大家熟悉的舊物，並從中發掘香港的獨特脈絡。「最早接觸家用遊戲機的香港人，可能不是玩家，而是工廠女工。我們想找出這些隱藏在玩家背後，共同建構了香港遊戲文化史的角色。」

而在這個脈絡中，《小朋友齊打交》（LF2）無疑佔據了核心位置。「LF2誕生於單機遊戲與網絡遊戲交替的年代，它完全由香港人創作，卻風靡全球，」Oskar分析道，「更重要的是它的傳播方式，是孩子們拿著USB手指在社區中心、電腦房互相分享，建立了一個非常實體的線下社群。」於是，邀請LF2的創作者Marti Wong參與展覽，成為了理所當然的決定。

《小朋友齊打交》創作原點

《小朋友齊打交2》「九龍城寨」場景（airside）

與Marti Wong的訪問是通過視像進行的，鏡頭另一端的他，背景是為這次展覽特製的《小朋友齊打交2》「九龍城寨」場景。「十幾歲時，我最喜歡的就是《龍珠》、《聖鬥士星矢》這些漫畫，還有《街頭霸王》、《雙截龍》這類格鬥遊戲。」他回憶道，「我一直很期待有一款遊戲，能將這些我喜歡的元素全部融合在一起。」等不到，就自己做。中五那年，憑著一股熱情，他完成了第一代《Little Fighter》。

到了第二代，挑戰變得巨大。「那時候沒有現在這些現成的遊戲引擎或網上教學，所有東西都要自己去圖書館查資料、一點點寫出來。」Marti坦言，當時連在畫面上顯示一張圖，都可能要花上一星期。「第一個角色John（魔法師），我畫了一個多月，當時真的覺得大學畢業都未必做得完。」幸好，他在大學遇到了同學Starsky Wong，幫忙解決了網絡連線的技術難題，兩人一同合作，才讓LF2得以面世。

遊戲中的經典角色，原來也是他個人喜好的「大雜燴」。「Davis的出波就像《龍珠》，Louis的盔甲有點像《聖鬥士星矢》，」他笑著說，「有些角色，像Davis、Woody，甚至是我中三、四時做其他小遊戲就已經有的角色。」至於角色的名字，有時更是隨手拈來，「有些是直接翻字典後面附的英文名列表找的。」而他自己，最喜歡的始終是近身肉搏的Davis和Deep。

LF2推出後，迴響超乎想像。伺服器因太多人下載而崩潰，甚至有歐洲玩家發電郵給他，討論修改遊戲數據、交流角色平衡心得。他才意識到，這款出於興趣的免費遊戲，已經衝出香港。

一個時代的共鳴

二十多年過去，不少3A大作的畫面出神入化，為何這款像素風格的2D格鬥遊戲，至今仍被奉為經典？「老實說，很多是集體回憶。」Marti很坦誠。「那時候剛好是學校開始有電腦課的年代，大家會偷偷在小息時玩；放學後，三五成群擠在社區中心的電腦前，貼著肩膀嘻嘻哈哈一個下午，這份回憶是無可取代的。」

當然，遊戲本身的可玩性也是關鍵。「LF2的平衡性是經過長時間打磨的。當年有幾十萬玩家不斷給我意見，我一個版本、一個版本地修改，才出現這個比較理想的狀態。」

當年的「Indie Game」，如今推出Remastered（重製）版，並在Steam平台上架。Marti強調，他的目標是「復原體驗」，而非徹底改造。「LF2的平衡是花了很長時間打磨出來的，如果現在大改，可能會失去那種最佳狀態，習慣了某些連技的舊玩家也可能會失望。」因此，他目前的重點是優化底層代碼、支援手掣、穩定網絡，讓體驗更順暢。

全新「九龍城寨」場景

這次與AIRSIDE展覽合作，更催生了全新的「九龍城寨」場景。「南豐找我時，我覺得這個展覽很有意義，便很想參加。」Marti說，「之所以選九龍城寨，因為AIRSIDE的位置離城寨舊址很近。而且，我小時候常去九龍城探望朋友，對飛機在頭頂近距離飛過的畫面印象深刻，便想把這份感覺帶回遊戲裡。」這個新場景，既是對香港地標的致敬，也融入了他個人的溫暖回憶。

從一個小小的個人興趣，到成為代表香港的文化符號，Marti認為LF2的成功，與香港獨特的文化氛圍不無關係。「九十至零零年代的香港，很流行『炒埋一碟』的無厘頭文化，就像周星馳的電影一樣。」他形容道，「LF2的風格也是這樣，很不一致，將《龍珠》、《街霸》等各種元素混在一起，但不知為何，大家就是喜歡。」

訪問的最後，談及未來，Marti語氣回歸現實。作為獨立開發者，他坦言「要看收入」。目前他正努力完善LF2重製版，並希望有朝一日能完成另一款遊戲《英雄大作戰》。「如果收入無法維持生活，可能就要找一份兼職，再繼續做遊戲。」

