DX設計館《玩盒創誌》展覽　解構香港潮玩由公仔變成高價值IP之路

潮流玩具近年已跳出傳統框架，化身成結合藝術、設計與收藏價值的文化現象。而香港，正是奠定全球潮玩界先驅地位的重鎮。

即日至2025年10月20日，由香港設計中心主辦、創意創業會協辦，在深水埗DX設計館登場的《玩盒創誌》展覽，便匯聚了多個本地設計單位的傑作，為大家解構一個個角色如何由一張畫紙，一步步變成超搶手的收藏品，甚至延伸至時裝、生活產品等不同領域，展現出IP所蘊含的無限可能。



《玩盒創誌》展覽場景（圖片來源：香港設計中心）

是次展覽精選了多個風格迥異的本地作品，從充滿本土文化色彩的超現實風格藝術公仔，到可愛得讓人融化的角色設計，琳瑯滿目。其中更嚴選了六個不容錯過的本地原創IP，絕對能讓你感受到香港設計師的澎湃創意。

葉偉青《香港重機》

葉偉青《香港重機》（圖片來源：香港設計中心）

如果你對香港的建築和交通工具有著深厚感情，那麼葉偉青（Felix Ip）的《香港重機》系列必定能引起你的共鳴。藝術家巧妙地將我們熟悉的渡海小輪、舊式公共小巴等香港基建元素，與充滿力量感的機械人角色結合，創作出既懷舊又富未來感的作品，是本地IP成功發展的典範。

王澤豪《漢堡郎》（BURGERO）

王澤豪《漢堡郎》（圖片來源：香港設計中心）

「打工仔」的日常，辛酸又帶點黑色幽默。設計師王澤豪的《漢堡郎》系列正正捕捉了這種神髓。角色以漢堡造型為主體，化身成一個個看似一式一樣、聽命於工作的「吃得開」複製兵，但細看下卻是各有個性、眉精眼企的勤奮「搵食」份子，相信能讓每個在職場打拼的香港人會心一笑。

蔡景康《Zu and Pi》

蔡景康《Zu and Pi》（圖片來源：香港設計中心）

在節奏急促的都市中，我們有多久沒有停下來、細味生活？設計師蔡景康（Steven Choi）的作品《Zu and Pi》，正是希望打造一個節奏更緩慢、更富反思性的世界。故事設定於一顆時間緩流的星球上，主角Pi慷慨地與他人分享自己的時間，讓他們放慢腳步，重新感受當下的美好。

譚詩慧《KingyoNeko》

譚詩慧《KingyoNeko》（圖片來源：香港設計中心）

譚詩慧創作的《KingyoNeko》，講述了一段可愛又有趣的跨物種情誼。小貓Kiyo對金魚情有獨鍾，甚至戴上金魚頭般的假髮來親近牠們，卻總是嚇跑對方。只有一條叫Kinchan的金魚仔願意接近牠，並以戲弄牠為樂。這對調皮拍檔之間的可愛互動，構成了一個充滿童趣和溫暖的系列。

陳紀珊《LolliPopi》

陳紀珊《LolliPopi》（圖片來源：香港設計中心）

每個人的心裡，或許都住著一個被遺忘的毛絨玩偶。由陳紀珊創作的IP品牌《LolliPopi》，靈感正源於此。故事圍繞主角LolliPopi與朋友們的日常與冒險，呈現一個充滿幻想與溫暖的世界，療癒人心，尋找快樂的源頭。自2022年推出以來，這個品牌已走遍香港、台灣、泰國及日本的展覽。

黃志騰《搗蛋小隊》

黃志騰《搗蛋小隊》（圖片來源：香港設計中心）

生活有時沉悶得需要一點瘋狂來點綴，由黃志騰創作的《搗蛋小隊》就是為此而生。這個由好奇心爆棚的小王子、塗鴉藝術家和神秘貓咪組成的小隊，透過塗鴉傳遞希望，以歡樂打破悶局，為城市注入喜悅與活力。

這個展覽不僅是本地創意的盛會，更是為首度在港舉行的國際級盛事DesignerCon 2025揭開序幕。這場將於2025年10月5日至6日在亞洲國際博覽館舉行的活動，屆時將匯聚全球各地的設計單位，讓香港的創意力量與世界舞台接軌。

【展覽詳情】



名稱：【DX 設計館】「玩盒創誌」展覽

展期： 即日至2025年10月20日（逢星期二休館，公眾假期除外）

地點： 九龍深水埗通州街280號DX設計館一樓展覽廳

展覽詳情：https://www.hkdesigncentre.org/tc/whats-on/dx-design-hub-creativity-unboxed-exhibition/1089

