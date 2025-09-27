《消極之鬼2》繼續化消極為積極　三位主演各有發揮｜何故專欄

《消極之鬼2》繼續化消極為積極，將壓力轉為歡笑，比前作更精彩、更高質素、更富娛樂性，跟壽臣劇院全場觀眾打成一片！



《消極之鬼2》由白只、楊偉倫（阿卵）和邱頌偉（阿雞）主演及聯合編劇，白只兼任監製，邱頌偉今回沒有兼任導演，前作的文本創作許晉邦亦退下火線，改由陳小東接棒身兼編劇和導演，另一聯合編劇是廖文信。陸氏姊妹（陸昕監製，陸晛執行監製）、製作經理陳寶愉、舞台監督麥凱欣、服裝造型設計Alan Ng、錄像宣傳潘宇鋒等前作班底繼續傾力相助，佈景設計換上孫詠君，燈光設計換上葉俊霖，音響設計換上馮展龍，仍然是一個非常積極的劇場組合。

《消極之鬼2》如同前作，以多個獨立故事組成，有搞笑、有共鳴、有互動、有感動、有反思、更有驚喜。今回共有七幕，依次序是【Warm Up Band】、【告解】、【Carousell】、【七傷拳】、【低級靈魂】、【小王子】和【悲觀同學會】。每一幕是不同的類型和風格，三位主演各有發揮。

【Warm Up Band】呼應前作，由白只、楊偉倫和邱頌偉分別化身Uncle Paper、Uncle Egg和Uncle Chicken，組成「空氣新清機」（DA AIR REFRESHER），擔任《消極之鬼》的暖場嘉賓，在late in前獻唱了由他們創作的〈修理你〉和〈老百勝〉（old man sure win）兩首既搞笑又有意思的歌曲，氣氛很好，也帶動了全場觀眾的情緒，然而，部分沒有觀看《消極之鬼》的朋友，或許會有點不明所以。

【告解】同樣以餐廳為背景，令人聯想起前作的【QR Code】，但更充滿黑色幽默。【Carousell】一開始時善用兩位主演的投影，買賣雙方爾虞我詐的對話亦令人一再捧腹大笑；【七傷拳】是個人最喜歡的一幕，英語台詞很有戲劇效果，峰迴路轉的劇情令人拍案叫絕，但最重要是某程上彌補了前作宣傳時事先張揚卻沒有在舞台上出現【七傷拳力遊戲】的遺憾；【低級靈魂】跟觀眾互動，以AI即場創作亂七八糟的劇本，這個構思很好，執行上也不錯，但個人認為可以更瘋狂、更沒低線、更大膽地挑戰觀眾的價值觀；【小王子】反轉經典，設定有趣，卻略嫌太有板有眼；【悲觀同學會】故事感人，但可以更「悲觀」，亦需要更多令人哭笑不得卻足以重新振作的「消極金句」。

《消極之鬼2》為觀眾帶來比前作更多元化的「消極的快樂」，阿卵分享「同上次一樣，我們依然係任性」，阿雞則認為「這個演出並沒有偉大的訊息，只有高質素的情感舒發。雖然生活是多麼的沒趣味，但快樂也可以是快樂的來源」，白只繼續「感謝神」，而借用陳小東在場刊的消極說話，看完這個劇，即使你自覺像是「地底泥」，亦會感到「You are not alone」！

《消極之鬼2》雖然沒有像前作贈送每位觀眾一包香港製造的「消極米粉」，卻推出了一系列配合主題的周邊產品：兩款Cap帽（「Sleep!」和「Be Negative」）、四款Tee（「消極Tee」、「Siu1 Gik1 Tee」、「Be Negative Tee」、以及壓軸登場的「瞓呀Tee」）、以及四款消極公仔（三位主演的「空氣新清機」造型，以及隱藏被【七傷拳】裡的師傅），散場後開心消費，足以讓「消極的快樂」更上一層樓，身心靈大滿足！

熱切期待《消極之鬼3》！三位出品人潘宇東、鮑浩進和梁遠威，連同台前幕後，繼續Good Show！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



