十月藝文活動｜經典港產臥底片免費放映、Dee Candy《請勿打擾》

【舞台劇/電影】下星期一（10月6日）就是人月兩團圓的中秋佳節，而月底就有狂歡搞鬼的萬聖節。在這個充滿節慶氣氛的月份，除了與親朋好友食月餅、玩燈籠，不如也安排一些精彩的藝文活動，為假期增添色彩？我們為你精選了五個各具特色的活動，總有一樣能讓你心動。



大館石階影院 免費重溫經典港產臥底片

正愁中秋幾日連假無節目？不如到大館感受一下光影魅力！為響應「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽，大館石階影院將於10月4、5、7日，一連三日免費放映多部香港經典臥底電影。

+ 15

片單星光熠熠，包括《英雄本色 II》、《龍虎風雲》、《辣手神探》及《邊緣人》等。最吸引的是，部分場次更設有映後分享會，請來編劇沈西城、導演章國明、主演陳欣健等重量級嘉賓現身說法！雖然網上預約已滿，但活動當日仍可能會有少量候補名額，請密切留意主辦單位最新消息。

【活動詳情】

名稱：大館石階影院─邊緣行動

日期： 2025年10月4日、5日、7日

地點： 大館洗衣場石階及賽馬會立方



請勿打擾

《請勿打擾》海報

十月尾就是萬聖節，想應節就不能錯過「鬼王」潘紹聰的年度「恐怖在線」哈囉喂劇場！今年的全新劇目《請勿打擾》，絕對能讓你腎上腺素飆升。劇目更找來人氣男團ERROR成員Dee（何啟華）與女團COLLAR成員Candy（王家晴）首度合作，夥拍實力派演員麥沛東及梁嘉進，單看陣容已令人期待。

故事講述事業不順的編劇阿細（Dee飾），為尋找靈感而入住猛鬼酒店，更大膽播放禁歌，結果召來一位神秘的待嫁新娘小清（Candy飾）。究竟這趟「取材之旅」會變成驚嚇實錄，還是能順利完成劇本？

【演出詳情】

名稱：《請勿打擾》

日期： 2025年10月24日至26日、28日至31日及11月1日至2日、4日至9日

地點： 香港藝術中心壽臣劇院



我推的男子

《我推的男子》（海報）

舞台劇《我推的男子》講述一個關於過氣男子組合，為了翻生打死無悔的熱血故事，笑中有淚，充滿共鳴。劇目由人氣男團MIRROR隊長Lokman（楊樂文）與實力派演員蔡瀚億（Babyjohn）領銜主演，加上陳穎欣（Yanny）、魯文傑及張嘉琳等好戲之人，並由梁祖堯聯合執導，班底強勁。劇集早前公售反應熱烈，現已加開至19場，目前10月18日場次仍有門票。無論你是主角們的粉絲，還是對追夢故事有共鳴，都不妨入場感受他們的舞台魅力。

【演出詳情】



名稱：我推的男子

日期： 2025年10月3日至5日、7日至12日、14日至15日、17日至19日

地點： 香港藝術中心壽臣劇院



阿伊達

《阿依達》（香港歌劇院）

過完熱鬧的中秋，想來點不一樣的文化體驗？不如看看香港歌劇院的年度鉅製《阿伊達》（Aida），這也是威爾第的經典歌劇。這部作品是香港藝術發展局30周年誌慶藝術節的重點節目，由國際著名導演Hugo de Ana一手打造，無論是舞台設計、服裝還是音樂，都堪稱世界頂級水準。

故事以古埃及為背景，講述公主阿伊達與戰士拉達梅斯在愛情與家國之間的掙扎。氣勢磅礴的《凱旋進行曲》、淒美動人的詠歎調，將透過一眾國際級歌唱家及香港歌劇院樂團的演繹，震撼你的感官。

【演出詳情】

名稱：歌劇《阿伊達》

日期： 2025年10月9日至12日

地點： 香港文化中心大劇院



Blue Bottle Studio

（Blue Bottle Coffee）

在節日多多的十月，想找個地方靜一靜，享受片刻的安寧？Blue Bottle Coffee再度於香港帶來頂級咖啡體驗企劃「BLUE BOTTLE STUDIO」，以預約制形式，提供一次僅六席的90分鐘沉浸式咖啡之旅。

+ 9

今年的主題為「咖啡的未來」，你將有機會品嚐到罕見的Liberica（利比里卡）與Excelsa（埃克賽爾薩）咖啡品種，配上由日本知名甜點師監修的精緻甜點。在咖啡師的帶領下，參與者將從咖啡葉、花、果實開始，一步步走進咖啡的世界。

【體驗詳情】

名稱：BLUE BOTTLE STUDIO – HONG KONG

日期： 2025年10月1日至26日（逢星期五至日及指定公眾假期）

地點： Blue Bottle Coffee灣仔店

