尋訪林則徐之二：黃河與家鄉間的足跡｜林則徐：虎門銷煙以外

若說「虎門銷煙」是林則徐一生最廣為人知的篇章，那麼開封的黃河決堤、福州的家 風訓誡，以及杭州的海塘修治，就是他生命中同樣重要、卻少為人了解的部分。這些 地方承載著他作為能臣、清官與民族英雄的另一面，也讓人從更多角度去理解何以林 則徐的名字能被世人銘記。

開封：黃河決堤下的全民抗爭

道光二十一年（1841 年），正值鴉片戰爭失利，林則徐被貶往伊犁途中，卻因河南開 封黃河決堤，其恩師王鼎奏請皇帝要求林則徐暫時留下處理。這場災害，史書形容為 「浮屍如魚」，洪水圍城八個月，數不清的百姓家破人亡。

紀錄片鏡頭帶領觀眾尋訪當年的決堤處——靠近開封水稻鄉張灣村。村民口耳相傳 「林公堤」的故事，縱使年代久遠，卻仍留在人心。一位懂歷史的村民直言：「因為 他為老百姓做實事，所以大家一直敬仰他。」即使百姓對具體的決堤細節認知不一， 林則徐「為民擋水」的形象，卻是真切清晰的。

林則徐是治水能臣，錢塘江、黃河以至新疆都有其治水功績。

河南大學吳朋飛教授解釋黃河的「懸河」特性——河道高於地面，決堤後洪水從高位 傾瀉而下——場面單是想像也令人震撼。林則徐親自率工、築壩堵口，每日黎明出工、 三更方歸。史載「風雪中且與士卒同畚鍤（勞役）」，當時他已近花甲又有病在身， 仍堅守不退。

今日站在林公堤上，堤壩早已成為新黃河防線的一部分。夕陽映照下，堤岸旁的麥田 金光閃閃，象徵著百姓安居樂業。林則徐曾經「以生命為水患築壩」，如今仍護佑著 黃河兩岸。

福州：家風與清廉的根源

紀錄片接著帶我們回到福建福州。這是一塊孕育他人格根基的土地。

他的出生地今日成為紀念館。後人展示的傳家之物「青花油燈」，象徵貧寒中不滅的 志氣。祖輩晚間共用一盞燈芯，父親教書養家。這盞燈，提醒後代「莫忘本、莫懈 怠」。

青花油燈是林則徐家族的傳家之寶。

傳家菜「素炒豆腐」亦寓意深遠——豆腐方正，寓做人端正；素淡，寓處事清白。紀 錄片中的林家後人說：「過年吃這道菜，是為提醒子孫：富貴不忘節儉。」

走訪林則徐幼年讀書的鼇峰書院，更能感受他早慧與勤奮。十四歲中秀才，二十歲中 舉人，二十七歲成進士。勤學苦讀間，熬出的是韌性，也奠定了他後來的「無一事不 認真，無一事無良法」的行事風格。

林則徐小學的學生們對林則徐精神皆琅琅上口。

時至今日，福州仍有以林則徐命名的小學，孩子們會背誦「苟利國家 生死以，豈因禍福避趨之」。於他們而言，林則徐不是課本裡的英雄，而是可被模仿 的榜樣——能拒絕誘惑、清正做人。當地方的教育延續一位清官的精神，城市的記憶， 也便有了延續。

杭州：海塘與民生的實踐

離開福州，旅程來到杭州。這裡是林則徐首次外放為官的所在，也是他展現治水本領 的第一幕。

錢塘江潮汐聞名於世，拍岸如雷。自唐以降，歷史上記錄的大潮災不下兩百次。清嘉 慶年間的杭州面臨同樣挑戰：塘岸損壞、民怨頻仍。林則徐上任杭嘉湖道台後，日夜 巡視堤塘。當海鹽一帶海塘倒塌、經費短缺，他率先捐出五十兩銀子，帶動官員共捐 一萬八千多兩，並立下制度：「未經驗收，款項不得動用。」

這樣的紀律感，貫穿他的一生。現存的魚鱗石塘，是他當年重修的海防遺跡。一米石 塘相當於數戶百姓一年收入，但他仍堅持逐年維修，絕不苟省。難怪當地流傳下「林 公堤」之名，與開封的「林公堤」遙相呼應，一北一南，都見證了他在水利治理中的 功績。

他離任那年，杭州百姓自發相送，贈他「萬民傘」與「德政碑」。他僅收下一傘，說： 「此傘非為我遮雨，乃為百姓心中一片晴空。」一句話，成就了他的為官哲學。

岳廟與於謙祠：英雄的共鳴

林則徐自費修葺明代忠臣于謙祠墓，並親撰「重修于忠肅公祠墓記」，當中「公 論久而後定 何處更得此人」更是成為于謙祠墓的著名楹聯。

林則徐任職杭州不僅修水利，也修心志。他曾親自主持修繕岳飛墓、岳王廟；又捐俸 重修明代忠臣於謙祠墓。在岳廟，他感嘆「莫須有」之悲；在於謙祠，他題下「公論 久而後定 何處更得此人」，寄託英雄相惜之情。

這些舉動揭示他心中對「忠」與「節」的追求，也映照出後世對他的評價：他自己亦 成為了後人祭奠的英雄。旅人於今日走過岳廟、於謙祠，不只會看到古碑與楹聯，而 是能從石刻裡讀出兩百年前林則徐心頭的震盪。

行走在黃河堤岸、福州書院、錢塘江畔，每一步都能與林則徐的身影重疊。或許正因 為他生命中的諸多面向——憂國的大員、治水的能臣、清廉的讀書人——才構成了一 個立體的林則徐。

當我們旅行至這些地方，不只是在追隨歷史人物的痕跡，更是在反思今日社會仍需的 精神：清廉自守、為民辦事、遇難不懼。這正是林則徐精神能跨越百年、仍能觸動人 心的原因。

