誠品書店分享會續寫《回憶中的香港味道4》新篇章｜何故專欄

2025年9月28日，在誠品書店銅鑼灣店舉行的《回憶中的香港味道4》新書分享會「以飲食文學中傳承香港味道」，經已圓滿結束，感謝大家的支持！



是次新書分享會，原定於7月20日，在香港書展期間舉行，作為配合今年書展主題「飲食文化．未來生活」的文化活動講座，無奈颶風韋帕襲港，當天十號風球高掛，活動被迫取消，令人非常遺憾！

《回憶中的香港味道4》新書分享會現場（圖片由作者提供）

兩個月零八日後，樺加沙為香港帶來今年另一次十號風球後的周日下午，分享會轉移至誠品書店銅鑼灣店舉行，正好作為去年6月16日我在誠品生活尖沙咀店的主題書展【Eatology以食養志】主講的其中一場主題活動「在飲食文學中尋找香港味道」的延續。

是次分享會除了為今年《回憶中的香港味道》餐飲劇場的亞洲巡迴演出做了一個小總結，也預告了年底及明年初的不同演出，但重點是年度新作《回憶中的香港味道4》。這一卷收錄了8個短篇故事，講述日本記者Akina來香港訪問不同的「美食家」，主題是在結業潮下探討「香港味道」更多不同的可能性，我分享了這8個故事背後的故事，鼓勵大家一起用自己的方法，保留和傳承屬於我們的「香港味道」。

《回憶中的香港味道4》新書分享會現場（圖片由作者提供）

第一章【談一場像車仔麵的戀愛】的主角「車老師」，是一位以美食來教育大家如何好好生活的人生導師，他是受到亦師亦友的邱萬城所啟發的新角色。今年5月，改編自《回憶中的香港味道2》的同名故事，我和邱萬城聯合編劇和導演的【那個下午，我在露台煎西多士】獨腳戲，他加入了一段男主角參加美食家聚會的情節，主角因為其中一位嘉賓的分享而醍醐灌頂，改寫了人生方向。在排練和演出時，這位「美食家」令我留下了深刻印象，剛巧打算創作一個討論「Come Back Food」的故事，「車老師」因此正式登場，不排除將會是這個系列的重要角色。

第二章【分岔的感情線】裡的三角關係始於「老店的最後一晚」，我之所以選擇土瓜灣的「蘇記麵食家」，因為我的教會就在附近，曾經定期幫襯，留下不少難忘的回憶，而主角們在「纓紅宴」後再次重逢的「幸福聯婚」，則是呼應我去年舉辦的其中一個餐飲劇場。

《回憶中的香港味道4》新書分享會現場（圖片由作者提供）

第三章【冰箱裡，XO醬的餘溫】的主角突然失去味覺，這個想法萌芽於疫情期間，但當時仍未有足以打動我的情節，直至決定由廚師改為神秘顧客，並且選擇了「母親的味道」作為主題，更重要是味覺由「苦」開始逐一消失，最後只剩下「辣」的痛楚感覺，建構出故事的起承轉合，再結合中醫和心理學的知識，慢慢孕育出這個帶點傷感的故事。

第四章【幸福快餐車 ~ 香港味道@福岡 ~】是相隔15年後再訪福岡時決定放在這一卷，這是《打邊爐》【幸福的花膠雞湯】的跨世代延續篇，因為在《回憶中的香港味道》的火鍋店已換了由「打邊爐教授」重新營業，十年前「花膠雞三姐妹」裡的「阿鳳」也改名為「Tori」，網名「小鳥遊」，同樣是由神秘網友Einstein建議她申請working holiday，卻在福岡展開了一場「尋找幸福之旅」，故事由天神區的大丸百貨門外的屋台開始。補充一句，這個故事曾經籌備拍攝電影，希望有機會可以繼續發展。

《回憶中的香港味道4》新書分享會現場（圖片由作者提供）

第五章【身為社畜的我，離職前用散水餅向暗戀對象告白失敗，竟然轉生到異世界成為美食大魔王？！】的故事名稱刻意弄得像是日本輕小說，其實主角進入異世界的情節，早在卷三時已寫好了大半，當時名為【關於我轉生變成西洋菜的這檔事……】，卻因為劇情暴走而不知道如何完結。另一方面，一直想寫關於「散水餅」的故事，5月時突然靈機一觸，嘗試將兩者結合，結果越寫越開心，加入了大量日本電玩、漫畫、動畫和輕小說的元素，這不按常理出牌的一章，是我在卷四最喜歡的一個故事。

第六章【準備好大吃一場‧升級版】，本來是卷三的其中一章，但因為不斷記錄結業的食店，連同備註，字數突破了一萬五千字，校對時覺得過多資訊，減弱了故事性，因此作罷。至於這一章為何會被收錄於卷四，也是跟邱萬城有關，我將主角命名為「城市記錄員」，邱萬城卻一再將他說成「城市守望者」，因此為我帶來了新的觀點，讓他由「城市記錄員」變身「城市守望者」同時，更為他和Akina安排了曖昧關係，令這個角色變得更立體。補充一句，【準備好大吃一場】故事名是參考了江國香織直本獎得獎作品《準備好大哭一場》（号泣する準備はできていた）。

《回憶中的香港味道4》新書分享會現場（圖片由作者提供）

第七章【生活是藝術，生存是戰術。】是接手經營火鍋店的「打邊爐教授」跟三位已移民的好友的「四人夜話」，他們的故事貫穿整個系列，見證了這四年來香港的變遷。今集將火鍋店變成「Co-Entertainment Space」的概念，源自為《茶餐廳的親善大使》台北演出提供場地的荼餐廳老闆Teddy，我嘗試將他「Co-Performance Space」概念昇華，因為在逆市求生，必須變得更多元化，重點是「共冶一爐」！

第八章【熱鍋上的馬義】結合了村上春樹和杜琪峯的風格，他參考了村上春樹打劫麵包店，因此選擇打劫火鍋店，但這場「劫案」錯漏百兇，過展「非常突然」，最後竟然變成Happy Ending的「打邊爐」奇蹟，希望可以為讀者帶來意想不到的「正能量」！

是次分享會圓滿結束，感謝大家的支持和鼓勵，特別是即場購買《回憶中的香港味道》卷一至卷四的新舊讀者和友好！鳴謝合作伙伴上稀園的贊助，每位參與是次分享會的朋友，都獲贈《回憶中的香港味道》盲盒一份，分甘同味，Happy Together！

《回憶中的香港味道》系列衍生的餐飲劇場，以及讀劇演出，將會繼續在香港、台灣和日本舉行，大家請密切留意！期待集結不同的伙伴，透過不同的項目，一起「以飲食文學傳承香港味道」！

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



