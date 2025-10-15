攝影展｜「東街西影」中外攝影師鏡頭下的香港街頭文化交匯

「東街西影」香港街頭攝影聯展將於2025年10月22日至26日在石硤尾賽馬會創意藝術中心（JCCAC）舉行。本次展覽匯聚十六位中外攝影師，透過他們的影像，探索這座城市的文化交融。



十六種視角，同一座城市

展覽的核心在於十六位背景迥異的攝影師，他們的差異正是展覽的力量所在。本地與外地、女性與男性、新手與資深，跨越廣泛的年齡層與人生經歷，他們帶來了截然不同的文化視角。他們的作品共同開啟了一場關於歸屬感、身份認同與香港日常生活的對話，邀請觀眾在不同觀點間觀賞、對照並說出故事。

（「東街西影」香港街頭攝影聯展海報）

未經粉飾的香港生活

展覽呈現的是未經粉飾、真實生活著的香港日常。街市、電車軌道、茶餐廳、屋邨和海濱，透過多種視角呈現港人的生活與文化。這種多樣性既反映了傳統與現代生活在這座城市的交融，也展現了「家」可以從多種方式看見和感受。

展覽位於石硤尾白田街30號JCCAC L1展廳，場地本身即呼應了這座城市重塑自我的精神。這座昔日的工廠大廈，如今化身成藝術村，提供了一個便捷且以社區為中心的文化場所，與展覽關於藝術與文化交流的主題相得益彰。

【展覽資訊】

日期：2025年10月22日至26日

地點：石硤尾白田街30號 賽馬會創意藝術中心（JCCAC）L1展廳

開放時間： 星期二至星期五 12:00-21:00

星期六 10:30-21:00

星期日 10:30-18:00

入場費用：全免

交通：設升降機；港鐵石硤尾站步行約8分鐘



策展心聲：鏡頭下的香港

策展人Henry表示：「香港是一座充滿層次、語言、光線與日常韻律的城市。這些影像以獨特、親切及開放的態度，展現了我們的生活。最重要的是，它們展示了不同的聲音如何能夠彼此對話，並與這座城市融為一體。」

攝影師區偉賢 @LeicaHenry (策展人)

通過鏡頭，他記錄了這座城市的記憶——繁華的市集、霓虹閃爍的街巷，以及那些充滿著故事的角落。帶著徠卡相機，他追求真實，將隨性捕捉與深思構圖相融合，以映照城市本質。希望本系列作品能點燃您的好奇，激發對攝影的熱情，並邀請您透過他的視角，感受香港的故事。

（攝影師區偉賢 Henry Au （策展人）及其作品）

攝影師葉焯林Jacky Yip

香港專業攝影師公會首屆會員，從事專業攝影四十餘年，擅長拍攝全景、航拍、建築以及風土人物。

（攝影師葉焯林 Jacky Yip 及其作品）

攝影師 Gary Wong

「當你注視著街上這些陌生的面孔，願你能從他們手中的工具、臉上的風霜裡看見某個身影。並思考假如這是你我的父母，我們將如何理解他們的故事，又如何共同面對一個正在老化的城市？」

（攝影師Gary Wong 及其作品）

攝影師 Dave Sin

他刻意使用有缺陷的破相機與黑白底片拍攝，鏡頭瑕疵帶來了模糊與不穩定的成像，映襯後巷的破敗感。這些影像不僅是城市一角的寫照，更試圖讓觀眾重新思考社會規範對生活的影響，見證城市另一面。

（攝影師Dave Sin 及其作品）

「東街西影」是一項以社區主導為主導，旨在促進香港的跨文化討論與街頭攝影發展。項目以展覽為起點，旨在建立跨越背景的聯繫，未來或計劃擴展至包括攝影漫步及講座等活動。