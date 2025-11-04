中英劇團《你個戲壞咗呀！》戲中戲　亂中有序笑料密集｜何故專欄

《你個戲壞咗呀！》，非常精彩的喜鬧劇，亂中有序的戲中戲，舞台精心設計，演員大放異彩，宣傳別出心裁，久違了的全場大笑，掌聲雷動！



《你個戲壞咗呀！》（海報）

《你個戲壞咗呀！》英名戲名是「The Play That Goes Wrong！」，由Henry Lewis、Jonathan Sayer和Henry Shields編劇，2012年12月在倫敦的Old Red Lion Theatre首演，其後修訂為兩幕版本，並且展開英國巡演，在全國17個場地演出後，2014年9月進駐倫敦西區的Duchess Theatre，至今仍在演出中。2017年，此劇原西區演員班式於百老匯的Lyceum Theatre演出，以745場演出和27場預演成為當時百老匯演出時間最長的戲劇。此劇現已在全球六大洲超過50個國家及地區演出，榮獲多項國際獎項，堪稱「全球現象級作品」。

《你個戲壞咗呀！》劇照（中英劇團 Facebook）

《你個戲壞咗呀！》首次在香港演出，由簡婉明翻譯劇本，盧智燊導演及主演，王健偉佈景設計，程凱雯服裝設計，李蔚心燈光設計，馮展龍音響設計，其他演員包括：陳雅媛、黃楚軒、尹溥程、莫珏邦、阮瀚祥、劉雨寧、廖國堯、朱勇、文愷霖。因為岑爺岑偉宗的大力推薦，去年（2024年）12月7日在台北市的PLAYground空總劇場，率先觀看了「活性界面製作」版本，強調「百老匯授權舞台劇」的《戲啊！出包惹》（「出包」是台灣的用語，意思是「犯錯」、「搞砸」或「發生差錯」，源自英文的「trouble」），故事比預期的精彩，睇得好開心，笑得好過癮。然而，中英劇團這個香港版本更勝一籌！

《你個戲壞咗呀！》劇照（中英劇團 Facebook）

《你個戲壞咗呀！》是一個「戲中戲」的故事，戲名中那個「壞咗」的「戲」，正是由康利理工學院劇社演出的驚慄懸疑推理劇《夏福山莊園謀殺案》。康利理工學院劇社新任主席Chris（盧智燊 飾）身兼11職包括導演和飾演Carter探長，他帶領一眾台前幕後：飾演死者Charles的Jonathan（尹溥程 飾）、飾演死者好友Thomas的Robert（莫珏邦 飾）、飾演死者管家Perkins的Dennis（阮瀚祥 飾）、飾演死者未婚妻Florence的Sandra（劉雨寧 飾）、分飾死者弟弟Cecil及花王Arthur的Max（廖國堯 飾）、舞台監督Annie（陳雅媛 飾）、燈光名音樂控制員Trevor（黃楚軒 飾）、助理舞台監督Messi（朱勇 飾）、以及舞台助理Linda（文愷霖 飾），本來承諾「一定會盡量將自己發揮得淋漓盡致」，雖然已準備就緒，但在舞台上竟然不斷甩轆，演員忘詞、走錯位置、技術故障、道具消失、佈景穿崩、動物演員失蹤、工作人員亂入，正如宣傳語句「今日呢度，Everything is Wrong！」，但重點是「The show must go on」，為了拯救這個「壞咗」的戲，他們到底可以去到幾盡？

《你個戲壞咗呀！》是一場跟觀眾打成一片的「浸沉式演出」，演員不只活躍於舞台上，《夏福山莊園謀殺案》「開場」前，配合走失了動物演員的荒誕劇情，工作人員從後台走到葵青劇院的大堂，焦急地向觀眾查問失犬蹤影，導演Chris一再近乎燥狂責罵工作人員，但當他遇見熟朋友時，就會立即換上笑臉，親切地跟大家打招呼，並且合照留念，可算是另類的觀劇體驗。除了「未開場，先興奮」，在中場休息時，工作人員繼續遊走於觀眾席尋找失犬，只要觀眾提供有關失犬的資訊，就可以獲得一份小禮物。我從助理舞台監督Messi手上，得到一顆印有「壞」字的期間限定周邊糖果，非一般的互動演出。

《你個戲壞咗呀！》劇照（中英劇團 Facebook）

《你個戲壞咗呀！》笑料密集，沒有冷場，高潮疊起，充滿娛樂性，以及貼地的香港流行文化，選用李克勤的〈紅日〉，簡直是神來之筆！演出不斷出錯，但要錯得精細準確，而且恰到好處，遠比想像中的更困難，每位演員都有出色表現，特別是盧智燊，他在《夏福山莊園謀殺案》的戲裡戲外，都是演技精湛，揮灑自如！最厲害是他一連串的幽默自嘲，無論是由《大狀王》到《大胃王》、或是由《相約星期二》到《爽約星期二》、甚至是由《穿Kenzo的女人》到《穿Bossini的女人》，再加上由他主演的《唐吉訶德》音樂劇播錯出場音樂，讓全場觀眾無憂無慮地大笑同時，也記錄了近年香港劇場的變遷。

《你個戲壞咗呀！》劇照（中英劇團 Facebook）

《你個戲壞咗呀！》的佈景設計是賣點之一，王健偉不負所望，為觀眾帶來目不暇給的視覺效果，尤其是最後徹底「壞咗」的一幕。舞台上機關重重，為了可以飽覽整個場景，連同吊燈，我特別選擇了樓座的位置，從而留意每一個精心設計的細節，更全面地欣賞一連串的「舞台災難」，尤其是在閣樓書房的突發意外狀況。

《你個戲壞咗呀！》這類瘋狂喜鬧劇，一向是中英劇團的強項，期待往後有更多同類型的大製作，好讓大家可以放下生活上所有的包袱、困難、無間斷地捧腹大笑，一同活好自己。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



