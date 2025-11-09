葉念琛出品《鱷魚之吻》　一部充滿「電影感」的舞台劇｜何故專欄

《鱷魚之吻》有一班好有實力和潛質的好演員，以及吸引的話題，結合現場拍攝的影像，是一部充滿「電影感」的舞台劇。



《鱷魚之吻》由葉念琛出品、原創故事和編劇，陳焯威導演，周怡監製，談善言、袁富華和梁仲恆主演，沈貞巧（Gao@COLLAR）特邀演出，其他演員包括：陳秄沁、張佩德、馮海銳、鄭潤輝、姚樂慧、梁倬倫，陳秄沁兼任戲劇指導，姚詠芝形體指導，王健偉舞台設計，楊子欣燈光設計，馮展龍音響設計，Alan Ng造型設計，Victor Chan晚裝設計，盧澤榮錄像設計，一起挑戰娛樂圈黑暗故事。

《鱷魚之吻》的官方故事簡介，「講述三屆影后突然宣布淡出影壇，坊間頓時流言四起，她身邊的情人、好友和敵人都在揣測伊人決定實有不可告人的秘密！猜忌和懷疑令這幾個人的命運交織糾纏。在弱肉強食的浮華亂世，他們都是張牙舞爪的鱷魚，今天親蜜與共，明天反臉無情。鱷魚之間熱情互吻，偏偏更像忘我互噬，愈是肉緊，愈是血肉淋漓…」上述的「三屆影后」是鍾家寶（談善言 飾），「情人」是地產大亨龐振宇（袁富華 飾），「好友」是力爭上游的年輕地產從業員程金發（梁仲恆 飾），「敵人」就是影壇後起之秀「鍾家寶2.0」林小美（沈貞巧 飾）。

《鱷魚之吻》的四位主要演員，各有精彩表現。談善言雖然初登舞台，但她好有台型，艷光四射。袁富華作為定海神針，從容不迫，揮灑自如。梁仲恆演活了外表堅強，但內心脆弱的初生之犢，最有發揮的是那場一夜情床戲。沈貞巧雖然出場不多，卻是關鍵角色，而她亦勝任這個角色。相比之下，本劇其他三位演員，令人留下更深刻的印象。陳秄沁飾演鍾家寶的經理人美芬，代表了觀眾對鍾家寶突然退出影壇的各種質疑，以及愛莫能助。張佩德分飾採訪主任和鍾家寶的母親，都有出色表現，並且為這個沉重的故事帶來片刻的歡樂。然而，最突出的是馮海銳，她跟梁仲恆的那場床戲，令人眼前一亮，可算是全劇最大亮點。

《鱷魚之吻》是葉念琛執導20週年，挑戰舞台劇的作品，突破安全區，固然勇氣可嘉，但劇本仍有很大改善及發展空間，而且，明顯有「水土不服」的情況。鍾家寶有大量VO，竟然都是錄製的，如果由談善言向著觀眾說出，效果應該會更理想。鍾家寶和母親在車廂裡的一幕，大螢幕上直播她們的大頭，舞台上的汽車不動如山，只是以車尾對著觀眾，有別於一般的劇場演出，起初以為也是錄製片段，亦不禁推敲車牌上的英文字和數字是否有什麼弦外之音？這一幕的評價兩極，可以說是令人耳目一新，喜歡談善言的觀眾，可以從不同角度，看清楚她的表情，相信都不會介意，這個安排卻欠缺了舞台演出的現場感。今年8月下旬至9月中旬公映的《消極之鬼二》，在最後一幕【悲觀同學會】，三位主角同在車廂裡對話，車頭是面向觀眾，觀眾可以清楚看見三位主角，更重要的是，汽車在舞台上還是有配合劇情的不同移動，在靜態中有動感。對比之下，《鱷魚之吻》的「電影感」，既是優點，也是缺點，卻是一次有趣的劇場實驗。

《鱷魚之吻》不夠黑暗，也不夠峰迴路轉，對於娛樂圈和地產界的描寫亦太流於表面，四位主要角色都不算是「鱷魚」，特別是林小美，雖然她「來勢凶凶」，但最「不擇手段」也只是跟前公司解約，隻身前往意大利約見鍾家寶的經理人，如果她曾經用卑鄙方法搶走鍾家寶的角色，還可以算是「敵人」，現時實在太人畜無害。與此同時，鍾家寶貴為「三屆影后」，突然「迷失」和「暴走」，欠缺了說服力，應該要有更多和更大的事件，令她作出這個重大決定。另一方面，她跟龐振宇這麼多年的婚外情，應該會有更多可以影響劇情的經歷，她知道龐振宇還有另一位情婦後的失常反應，亦令人難以理解，至於突然爆出來的「蔡婷婷」，作為鍾家寶「以血打造」的成后之路上無辜犧牲者，應該要有所鋪墊，最理想是由採訪主任跟經理人對話時偶然提出，讓觀眾早已知道鍾家寶有一段黑暗歷史。

《鱷魚之吻》如果簡化為一個黑暗愛情故事，傻小子程金發為了得到女神鍾家寶的愛，多年來努力讓自己變成「鱷魚」，也許會更令人感動。然而，如果好好利用「蔡婷婷」這個角色，改為一個娛樂圈復仇故事（林小美竟然是蔡婷婷的親人，甚至是情人！），也許會更配合「浮華易散 只爭朝夕」的宣傳標語。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多藝文評論文章，可參看作者Facebook