姆明80週年展登陸啟德！走進《姆明與大洪水》7大場景沉浸式體驗

【姆明/展覽】在這個凡事講求效率與回報的城市，你是否也曾幻想過，能像姆明一族那樣，在寧靜山谷中過著釣魚、野餐、與朋友隨心探險的「慢活」日子？這份對「躺平」與「佛系生活」的嚮往，或許正是芬蘭精靈姆明（Moomin）能跨越80年，依然深深觸動我們心弦的原因。



《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》宣傳圖

今年正值姆明誕生80週年，這個治癒了全球數代人的童話，將不再只存於書頁與螢幕。大型沉浸式展覽《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》，最近已登陸香港啟德體育園。展覽將帶我們回到1945年的首部作品《姆明與大洪水》，讓我們跟隨姆明與媽媽的腳步，親身踏上關於尋找、勇氣與希望的冒險。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽現場

戰爭陰影下誕生的精靈

要理解姆明的故事，必須先認識其創作者，也就是芬蘭國寶級藝術家托芙・楊松（Tove Jansson, 1914-2001）。楊松是一位橫跨繪畫、插畫與寫作領域的藝術家，其創作生涯正值歐洲最動盪的時期。1945年，二戰的硝煙剛剛散去，歐洲滿目瘡痍，無數家庭流離失所。在這樣的時代背景下，楊松創作了首部姆明故事《姆明與大洪水》（The Moomins and the Great Flood）。

芬蘭國寶級藝術家托芙・楊松（Tove Jansson, 1914-2001）

故事中，姆明和姆明媽媽在黑暗的森林中尋找失蹤的姆明爸爸，並渴望找到一個溫暖的新家。這段旅程不僅是童話式的冒險，更深刻地反映了戰後人們尋找安身立命之所、重建家園的集體渴望。姆明谷（Moominvalley）這個充滿包容與愛的社區，正是楊松為自己和讀者所構建的一個心靈避難所。

Tove Jansson的姆明系列故事（IG@moominofficial）

有趣的是，很多人誤以為姆明是河馬，但其英文名「Moomintroll」早已揭示其真實身份，即是北歐傳說中的「Troll」（山怪或精靈）。在楊松的筆下，傳統形象粗獷的山怪，被轉化為善良溫和的白色生物，象徵著純真與美好。

十大展區全攻略

本次展覽精心打造了十大主題展區，將《姆明與大洪水》的故事章節活現眼前。旅程由「引言區」與「序章區」揭開序幕，入口處以層疊剪影呈現姆明家族全員，並以「姆明屋的大門永遠為您敞開」的主題標語歡迎每位訪客。穿過介紹藝術家托芙・楊松創作背景的序章區，走過巨型書本造型通道，冒險便正式宣告開始。

接下來，觀眾將沉浸於七大經典場景的奇幻體驗中：

旅程的第一站是「幽暗森林區」。這裡以強烈的黑白雙色風格，打造出二次元般的視覺空間，重現故事的開端。觀眾需要手持特製的「花朵手電筒」，在黑暗中尋找隱藏起來的小不點「力夫」（Sniff），親身體驗姆明母子深入森林的緊張與好奇。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽現場

穿過森林後，眼前豁然開朗，來到「老先生糖果屋」。這是一個充滿奇幻色彩的繽紛天地，佈置了毛絨軟石、巨型草叢坐墊和璀璨的太陽燈，完美還原了書中甜美夢幻的國度，是絕佳的打卡點。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽現場

隨後，步入「樹精秘境」，數十盞發光的樹精燈飾散發著神秘光芒，伴隨模擬的雷鳴音效，重現姆明與神秘樹精相遇的經典一幕。觀眾可以坐上場景中的紅色小木船，與可愛的樹精們一同合影。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽現場

冒險的高潮接踵而至。「暴雨冒險區」運用霧氣與泡泡效果，模擬暴雨來襲的震撼；緊接著的「洪水來襲區」則以搖曳的水波燈光，營造出被洪水淹沒的末日感。傾斜的房屋與漂浮的家具，真實還原了洪水肆虐的景象。觀眾更可以攀爬這些「漂浮家具」，尋找姆明爸爸留下的瓶中信，互動性十足。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽現場

當風暴過去，姆明終於找到爸爸，溫馨的慶祝派對隨之展開。在「花園派對」區，由芬蘭創意團隊 Null Division Oy 特別製作的動態投影地板，會隨著觀眾的腳步綻放出絢爛花朵與圖案，充滿互動趣味，絕對是拍照留影的最佳位置，而這次的投影更是全球首發。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽現場

旅程的終點，是那座標誌性的藍色圓頂「姆明屋」。展覽重現了姆明屋的溫馨實景，粉絲們可以從窗外窺探姆明一家的生活，為他們拍攝一張溫暖的全家福，感受姆明谷那份獨有的家庭溫情。

帶走姆明谷的溫暖與回憶

走過七大經典場景後，設於終點的「歷史長廊」以時間線的方式，詳盡展示了姆明從1940年代誕生至今的演變歷程。展區內陳列了珍貴的複製手稿、經典宣傳品及紀念玩偶，更設有一面專屬書牆，展示超過60種語言版本的原著小說，讓觀眾深入了解姆明風靡全球的文化影響力。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽現場

當然，一場完美的展覽又怎能缺少滿載而歸的環節？活動主題限定商店提供多款全新設計的80週年紀念品，包括Cap帽、T恤、布袋及襟章等，設計精美，是粉絲必搶的收藏品。此外，每位入場觀眾都會獲得一張「姆明谷探索地圖」，可在各展區完成蓋章任務。最後，別忘了到「明信片寄語區」寫下祝福，投入姆明屋外的特色郵箱，主辦單位將代為寄出，將這份來自姆明谷的溫暖傳遞給你的摯愛親朋。

《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》

日期：2025 年 11 月 14 日 – 2026 年 1 月 4 日

時間：上午 11 時 – 晚上 9 時（晚上 8:30 截止排隊）

地點：香港啟德體育園 啟德零售館 2, 4 樓

