故宮古埃及大展深度遊！圖坦卡門像、貓木乃伊　精選十件必看展品

【古埃及/展覽】各位古埃及歷史迷，準備好了沒有？萬眾期待的香港故宮文化博物館年度重磅大展「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，將於後日（20日）正式對公眾開放。這次展覽號稱香港歷來「規模最大、內容最全面、展期最長」的古埃及文物展覽，由香港故宮與埃及最高文物委員會聯合主辦，從七間埃及頂級博物館及薩卡拉考古遺址，精選出250件國寶級瑰寶，當中許多更是首次離開埃及、首度在港亮相。



「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」現場圖（香港故宮文化博物館）

為了讓大家有充足時間規劃行程，就讓我們化身你的導賞員，帶你深入展廳，解碼這次展覽的四大展區，並為你精選10件必看展品！

展覽四大單元循序漸進

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」現場圖（香港故宮文化博物館）

展覽從「法老的國度」開始，這裡是你認識古埃及的入門課。你會看到宏偉的法老雕像，了解他們如何作為「人間之神」統治國家；透過諸神傳說，窺探古埃及人獨特的宇宙觀和對大自然的敬畏；從彩繪木棺到日常用品，理解他們對「永生」的執著追求，以及多姿多彩的日常生活。

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」現場圖（香港故宮文化博物館）

展覽的重中之重則是第二單元「圖坦卡門的世界」，聚焦於史上最著名的少年法老圖坦卡門。他的一生充滿謎團，9歲登基，18歲驟逝，其陵墓卻奇蹟般地未被盜掘，為後世留下了數千件稀世珍寶。此區將透過宏偉雕像與精美文物，重現這位法老所處的動盪時代，以及當時登峰造極的藝術成就。

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」現場圖（香港故宮文化博物館）

「薩卡拉的秘密」聚焦近年考古界的超級熱點薩卡拉，這裡展出近40件最新出土的文物，包括大量彩繪人形棺和動物木乃伊。你將會看到成千上萬的貓咪如何被製成木乃伊，作為獻給貓神巴斯特的祭品，揭開古埃及人對動物崇拜的神秘面紗。

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」現場圖（香港故宮文化博物館）

最後是「古埃及與世界」，此單元探討它與希臘、羅馬等地中海文明的頻繁交流，以及文化融合的產物，並展示中埃兩國在考古與文化遺產保護上的合作成果。

10件必看展品

1. 圖坦卡門巨像

圖坦卡門巨像（香港故宮文化博物館）

全場最矚目的焦點，非這尊圖坦卡門巨像莫屬。有別於傳統法老雕像僵硬、理想化的面容，這尊雕像以驚人的寫實手法，刻劃出圖坦卡門年輕而優雅的獨特氣質，五官特徵鮮明。然而，他傳統的站姿和服飾，又暗示著他終結了父親阿肯那頓的宗教改革，帶領埃及回歸傳統。而最精彩的故事，藏在細節裡。如果你仔細觀察雕像腰帶扣上的「王名圈」（古埃及用來框起法老名字的橢圓圖案）。你會發現，上面的名字有被修改過的痕跡！

圖坦卡門巨像（香港故宮文化博物館）

原來，圖坦卡門英年早逝後，權力落在宰相阿伊和軍事統帥哈倫海布手上，他們先後繼位為王，並厚顏無恥地將這尊雕像上的圖坦卡門之名抹去，刻上自己的名字據為己有。這尊雕像，不僅是一位少年法老的肖像，更是一段充滿權力鬥爭、歷史被刻意抹除的宮鬥劇的無聲見證。博物館更利用光雕投影技術，虛擬重現雕像昔日絢麗的色彩，絕對不能錯過。

2. 貓木乃伊

貓木乃伊（香港故宮文化博物館）

在古埃及，貓是女神巴斯特的化身，備受崇敬。薩卡拉遺址發現了數以十萬計的貓木乃伊，場面壯觀。這些貓咪並非法老的寵物，而是信徒們獻給女神的「還願物」，以祈求庇佑。當時甚至有專門的「貓咪養殖場」和製作工場，形成一條龍產業鏈。更有趣的是，X光檢查發現，部分木乃伊內部竟然是空的或只填充了雜物，看來「偷工減料」的商業操作自古已有！

3. 釀啤酒像與四千年的麵包

古埃及人跟現代人一樣，也愛喝兩杯！啤酒和麵包是他們的主食，甚至被用作支付工資。這尊小小的木雕，生動地還原了當時釀酒師過濾麥芽糊的場景。更令人難以置信的是，旁邊展出的那塊三角形麵包，是貨真價實、擁有約四千年歷史的食物！凝視著它，彷彿能聞到尼羅河畔古老麵包坊飄來的麥香。

4. 賽提爾伯尼的卡諾皮克罐

賽提爾伯尼的卡諾皮克罐（香港故宮文化博物館）

這幾個瓶瓶罐罐，就是這次展覽爆紅的「法老盲盒」的設計原型！它們可不是普通的容器，而是用來保存木乃伊內臟的「卡諾皮克罐」。

古埃及人相信，要復活，身體必須完整。因此他們會將肝、肺、胃、腸取出，分別存放在由荷魯斯的四個兒子守護的罐子裡：人頭罐保管肝臟、狒狒頭保管肺臟、豺頭保管胃臟、隼頭保管腸臟。心臟則會留在體內，因為他們相信心臟是思想和良知的所在，要在冥界接受「心臟秤重」的審判。

5. 辛努塞爾特一世巨像頭部

辛努塞爾特一世巨像頭部（香港故宮文化博物館）

一踏入展廳，你很難不被這尊巨大的頭像所震懾。它只是原雕像的頭部，但尺寸已極其驚人，可以想像近10米高的完整雕像會是何等壯觀。辛努塞爾特一世是中王國時期的強大君主，他頭戴象徵上埃及統治權的「白王冠」，表情莊嚴，完美體現了法老至高無上的神聖威權。

6. 哈特謝普蘇特跪像

哈特謝普蘇特跪像（香港故宮文化博物館）

哈特謝普蘇特是古埃及史上最傳奇的女性統治者之一。她從王后變為攝政，最終稱王成為法老。在那個男性主導的社會，她巧妙地運用政治手腕鞏固權力。這尊雕像就是最佳證明：她雖為女性，卻身穿男性傳統的申迪特裙，甚至戴上了假鬍子，以符合法老的傳統形象，向世人宣告她統治的正當性。

7. 復活的歐西里斯像

復活的歐西里斯像（香港故宮文化博物館）

歐西里斯是埃及神話中的冥界之王，他的故事充滿悲劇與重生。他被弟弟塞特殺害分屍，後由妻子伊西斯尋回屍塊並使其復活。大多數歐西里斯的形象都是莊嚴的木乃伊形態，但這尊雕像卻捕捉了他甦醒復活、頭部抬起、面帶微笑的罕見一幕。

8. 阿肯那頓巨像

阿肯那頓像（香港故宮文化博物館）

與女婿圖坦卡門的寫實風格不同，阿肯那頓的雕像充滿了離經叛道的詭異美感。他發起宗教革命，廢除埃及傳統的多神信仰，獨尊太陽神「阿頓」。為了與過去徹底決裂，他連藝術風格也一併顛覆。這尊巨像的五官被刻意拉長，嘴唇豐厚，腹部微凸，呈現出一種雌雄同體、超凡脫俗的王者形象，後世稱為「阿瑪納風格」。

9. 河馬像

河馬像（香港故宮文化博物館）

這隻藍色釉砂河馬雕像，是不是覺得有點眼熟？沒錯，它就是紐約大都會博物館鎮館之寶「William the Hippo」的親戚！在古埃及文化中，河馬形象充滿矛盾：它既是尼羅河中帶來破壞與混沌的可怕生物，也因其強大的生命力而象徵著守護與再生。人們將它放入墓中，希望借助其力量護佑亡者順利抵達來世。

10. 三種文字書寫的石碑

三種文字書寫的石碑（香港故宮文化博物館）

提到多語言石碑，大家都會想到解開古埃及文字之謎的羅塞塔石碑。而眼前這塊，可以看作是它的「民間版」。石碑上同樣刻有三種文字：傳統的埃及聖書體、日常使用的埃及世俗體，以及當時官方語言希臘文。它記錄的並非國家大事，而是一位軍事統帥向女神捐獻土地的事蹟。這塊石碑讓我們看到，在希臘羅馬統治時期，不同文化與語言如何在埃及這片古老的土地上共存與交融。

【古埃及文明大展——埃及博物館珍藏】

展覽日期： 2025年11月20日至2026年8月31日

地點： 香港故宮文化博物館 展廳9

票價：

特別展覽門票： 成人$190；特惠$95 (可參觀展廳1-7及9)

全館通行門票： 成人$230；特惠$115 (可參觀所有展廳)

另設家庭套票及「盲盒+門票」等優惠組合，詳情請參閱官網。

