藝遊DesignInspire焦點展館 走進意式士多、訪尋排檔TINY STUDIO

12月想尋找一個充滿靈感與藝術氣息的好去處？無論是朋友相聚、情侶拍拖、親子出行，還是一個人靜靜看展，年度設計盛會 DesignInspire 2025絕對不容錯過。這場由香港貿易發展局（HKTDC）主辦、文創產業發展處（CCIDA）贊助的旗艦設計活動，將於12月4日至6日對公眾開放，而且免費登記入場。今年活動以Where Connections Spark Inspiration「連繫世界 靈感綻放」為主題，凝聚商貿買家、公眾及設計愛好者，同時提升公眾對創意產業與設計議題的關注與參與度。



香港與意大利，兩地均是創意人材輩出，區內設計樞紐。今屆焦點落在兩大跨文化展館「BOTTEGA HONG KONG」與「TINY STUDIO」，分別由國際設計大師陳幼堅(Alan Chan)及新銳跨界藝術家Chilai Howard (鄭智禮)策劃，引領觀眾探索香港、意大利兩地的優秀設計及文化融合的創意火花。

BOTTEGA HONG KONG— 當「士多」遇上「Alimentari」

「BOTTEGA HONG KONG」由陳幼堅聯手UNVEIL和蘇暢設計研究室操刀，靈感源自意大利的 “alimentari” (選物店) 和香港地道的「士多」。在香港粵語中，「士多」一詞源於英文 "store"，指小型雜貨店。

展館建築採用「開放盒子」概念，參考了雜貨店中隨處可見的「紙箱」特性 ，融合了樸實的優雅與未來主義的美學。

+ 1

展覽精選來自兩地的多款不同的家具，枱凳、鏡子、傘具、花瓶，日常但精緻，包括香港殿堂級設計大師、攝影師及藝術家又一山人、2025LOEWE 基金會工藝獎首位香港決賽入圍者Didi Ng、意大利經典設計家具品牌Moroso及Minotti、曾為Dolce & Gabbana Casa設計家品的玻璃藝術家Lucia Massari、攝影藝術家David Leung等。展館不只是一個空間展示，更是一場關於意大利工藝傳統與香港都市文化活力之間的對話，引發觀眾對被忽略的日常之美與未來生活設計的深層反思。

國際設計大師 陳幼堅 (Alan Chan)

創意團隊：

創意總監 / 陳幼堅

創意及統籌 / UNVEIL

空間設計 / 蘇暢設計研究室

溝通視覺設計 / 陳幼堅設計公司

TINY STUDIO — 「排檔」啟發的12個創意宇宙

TINY STUDIO展館聚焦於設計、藝術與科技的交匯點。香港與意大利，兩地共同面對城市空間有限的挑戰。此展邀請了12組來自兩地的設計單位，在各自的「迷你工作室」中，探索如何將限制化為創意的催化劑，在有限空間中激發無限潛能。

展館的設計美學極具心思。12個展亭的設計靈感源自香港標誌性的街頭攤檔「排檔」，通道如城市街道般交錯，呼應80至90年代香港街頭光亮的展示櫃。

最特別的是，每個展亭上方的機械屋頂會緩慢起伏，如海浪般律動。當兩個屋頂交會時，其輪廓既呼應意大利穹頂，也展現中式瓦頂的詩意，展開一場建築語言的對話。

觀眾可以沉浸在跨感官體驗中，欣賞數碼藝術、音樂製作、雕塑與氣味設計等作品。重點是，場內將有現場創作示範，如刺青繪畫、音樂製作與即場編織等，啟發觀眾重新思考創意與空間的關係。

策展人：跨媒體藝術家 Chilai Howard（鄭智禮）

平面及空間設計 / NNNNNNN.

矚目參展藝術家

參與TINY STUDIO的12個單位臥虎藏龍，當中包括：

Afa Annfa (李思汝)是香港藝術界備受矚目的新秀 ，擅長捕捉人類細膩情感與複雜關係。作品以描繪女性人物為主，折射社交媒體時代的動態。在DesignInspire 中, Afa將以個人風格重新演繹虎豹別墅入口處的虎紋玻璃，將展示亭化為迷你教堂，並置入手持麵包與牛油的信徒雕塑，象徵信仰與物質的張力。

Pen So，土生土長的香港漫畫家及插畫師。漫畫《回憶見》、《達利書店》榮獲日本國際漫畫奬—銀奬、意大利博洛尼亞拉加茲獎香港出版雙年獎等。今年DesignInspire將展出三幅Pen So作品：《條條大路通羅馬》、《月下之城 》及《聖安東尼諾與鯨魚 》。《條條大路通羅馬》是一幅充滿奇幻意象的作品，將羅馬鬥獸場幻化為飄浮於天空之中的奇幻天空之城，周圍環繞著香港的高聳摩天大樓與靜謐自然山巒，呈現東西文化的交融，並暗示在這個幻想世界中，無論起點為何，所有道路最終都通向同一個目的地。

Ponti Design Studio (Andrea Ponti)是常駐香港的意大利設計師，專長產品與工業設計。其作品結合意大利設計的優雅和日本極簡主義的輕盈，合作客戶包括 Casetify、KEF、飛利浦等。他認為香港的東西方二元對立，是他的靈感來源。Andrea將會在展會上帶來Cresta — 雕塑感十足的長椅，靈感源自Andrea的故鄉,意大利撒丁島海洋的流動與韻律。名稱取自意大利語「crest」（浪峰），象徵海浪的動態能量，將水的原始力量與自然的優雅轉化為精緻、當代的造型。Cresta 完全以再生樹脂製作，體現對永續設計的承諾。設計更以細緻的表面紋理與漸層色彩提升質感，從底部深邃的海洋藍逐漸過渡至頂端的晶瑩透明。

BeCandle是Xavier Tsang創立於西貢的感官設計品牌，巧妙融合「香氣的藝術與儀式」。創辦人曾榮獲「DFA香港青年設計才俊獎」和「40 Under 40 獎項」，強調可持續性與工藝精神。

Formulum前身為一個工作坊，透過創作過程，讓參與者將內心世界轉化為專屬香氛。檔案庫過程已累積了超過3,000位參加者的香氣及其獨特編碼，見證了無數故事轉化為香氣。在這個Tiny Studio 的展亭Formulum親身體驗Xavier從意大利到香港的創作旅程，怎樣轉化為香味符號。

啟發靈感 InnoTalks、工作坊與「SHOP」展區

除了兩大焦點展館，DesignInspire 更是「學習」與「體驗」的平台。對設計行業充滿好奇的朋友，絕不能錯過約14場的InnoTalks 創新對話。多位著名設計師和行業專家將獲邀分享行業趨勢、靈感和實用知識，包括猿創作著名國際潮玩設計師Wilson Ma及香港最著名的平面設計師和水墨畫家之一，靳埭強博士，是與志同道合者交流的絕佳機會。

想親自動手，可以參加一系列創意工作坊。主題涵蓋設計思維、數碼藝術、可持續設計和藝術手工藝等。活動歡迎不同技能水平的參與者，在導師指導下學習新技術，探索創意。

看展後意猶未盡？場內特設「SHOP」展區 (選物店)，參觀人士可直接選購來自全球各地設計師的精選作品，包括：來自捷克有百年歷史的波希米亞全人手打造水晶同瓷器、手作背囊；本地製作運用手繪同活版印刷技術的紙藝品及文創產品，深受設計愛好者喜愛的Escura Camera等以及多款限量設計與手作精品，將心儀的藝術品帶回家。

同場亦有其他精彩展館，包括展示享譽盛名玻璃工藝的捷克館、呈獻有如藝術品一樣的室內建材的日本建築材料協會，以及展示本地年輕創作力量的香港知專設計學院（HKDI）和香港設計中心（HKDC）的屢獲殊榮項目。

DesignInspire 2025

日期：12月3日（貴賓預展）、12月4日至6日（公眾開放）

地點：香港會議展覽中心 Hall 3CE

主辦機構：香港貿易發展局

協辦機構：香港設計中心

主要贊助機構：文創產業發展處

免費登記：http://bit.ly/3WY9XAV 網址：https://designinspire.hktdc.com/tc

* 活動由文創產業發展處（文創處）資助

(資料及相片由客戶提供)