好醜、好怪、好不安！盜版多啦A夢圖鑑腦洞大開　萬物皆可多啦A夢

比起正版，盜版有時候更吸引人？沒錯，而且萬物皆可哆啦 A 夢。

《どえらいモン大図鑑: アジアの国民的ネコ型ロボット》 （圖片來源： https://moom.com.tw/l/K5egsT）

從小到大，不只漫畫，盜版哆啦 A 夢周邊也已經充斥在我們的生活周遭、夜市攤販、便利商店，以各式各樣怪奇的模樣吸引著我們的注意力：回憶童年最熟悉的台版漫畫《機器貓小叮噹》，哆啦 A 夢造型麵包，比例詭異的絨毛玩具、香蕉、燈籠、電話、電源插座，有點恐怖的成人布偶裝，更不用說那些與其他漫畫角色隨意融合的次級角色（犬夜 A 夢？哆啦柯南？），以及根本不知道如何歸類，充其量只是藍色與白色混合的奇怪生物──等一下，這些真的可以說是哆啦 A 夢嗎？

但凡你想得到的，想不到的，會讓你困惑的，讓你忍不住笑出來的，掉漆的，比例根本不對的，比起哆啦 A 夢更像是怪物的⋯⋯這裡通通都有！《どえらいモン大図鑑: アジアの国民的ネコ型ロボット》廣納了不只是日本，也包括台灣的「盜版」哆啦 A 夢周邊商品，總共 373 件，絕對會讓你腦洞大開，驚呼連連。發現原來哆啦 A 夢已經成為符號，所有人都可以透過它來發揮自己無盡的創意。

いんちき番長



因長年收集盜版玩具，逐漸對亞洲和宅文化產生濃厚興趣，並自稱為盜版（いんちき）玩具研究家；他和妻子、兩位女兒所居住的獨棟住宅，如今也被來自亞洲各地的盜版玩具給佔領了。いんちき番長目前透過舉辦各式講座活動，積極活躍於玩具收藏和次文化領域中。



X (Twitter)：@INCHIKIBANCYO



