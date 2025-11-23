書介｜深入港人「第二家鄉」東京！走訪十個主要區域記錄店舖招牌

說起東京，腦海中立刻浮現的畫面，便是街道上五光十色的招牌。它們將城市渲染成不夜城，一派繁華景象。

文：鄒傳仁



名稱：東京招牌與視覺文化：街道觀察員2

作者：郭斯恆

出版社：香港三聯



郭斯恆向來專注於香港的街道視覺文化記錄，尤其對霓虹燈招牌素有研究。繼《我是街道觀察員——花園街的文化地景》，他將目光投向港人的「第二家鄉」東京。他深入街頭小巷，以今和次郎的「考現學」為理論基礎，考察這座城市的重要組件，寫成《東京招牌與視覺文化：街道觀察員2》，勾勒出東京豐富的城市面貌。

書中以「考現學」為起點，引領讀者以嶄新的角度，重新審視城市的大小事物。考現學聚焦於現代生活，通過觀察、素描、數據，對日常事物進行全面詳盡的田野考察，發掘人、事、物、空間的互動關係，以此揭示城市的文化特性及人們的生活脈絡。在這視角下，招牌便不僅是商業活動的象徵，更是城市文化、歷史與庶民生活的縮影。

郭斯恆親身走進東京街道，走訪十個主要區域，包括歌舞伎町、銀座、澀谷、築地、新宿、下北澤、秋葉原、池袋、神保町及上野。他踏足82條街道，觀察並記錄了912間店舖的招牌，詳細分析了招牌的種類、物料、顏色、字型、圖案，細味當地的生活氣息與空間結構。

透過數據與插圖，書中解碼了招牌背後的城市語言。以歌舞伎町為例，郭斯恆記錄了120間店舖的招牌，把數據彙整成圖表，對社區的招牌生態作宏觀分析。歌舞伎町歷來是東京的娛樂飲食中心，餐飲業及娛樂業發展蓬勃，在考察中，兩個行業的店舖招牌風格殊異，反映了不同的設計偏好。餐飲業店舖追求傳統手作的本地特色，因而多數採用日文漢字及手寫書法，營造出濃厚的文化氛圍；而娛樂業店舖的招牌文字多是外文及印刷字體，體現國際化與現代感。

城市的商業及建築環境亦塑造招牌生態。歌舞伎町夜間經濟活動活躍，亞克力燈箱是招牌首選。同時，多租戶建築林立，一幢大廈中可以聚集著多個商舖，商戶傾向利用建築物的外牆空間懸掛招牌，吸引街上行人，於是形成歌舞伎町獨特的街道景觀︰樓宇立面招牌及伸出招牌密集排列，恍如一幅大型招牌牆。

宏觀分析後更有大量資訊插圖（Infographics），集中分析各區具代表性的招牌。插圖將招牌結合建築物展示，寫實呈現招牌全貌及細節，仔細描繪招牌的結構、設計元素與物料運用。讀者能更直觀地理解不同地區招牌的特色與背後的文化脈絡，比較各區招牌的異同，從而對東京招牌的設計邏輯、文化意涵與時代變遷有更全面深入的認識。

郭斯恆將本次研究成果集結於《東京招牌與視覺文化：街道觀察員2》，希望能帶領讀者重新思考城市中的招牌文化。招牌是城市景觀中的一抹亮色，凝聚著城市歷史、社會變遷、經濟活動與大眾生活文化。下次當你走在東京街頭，抬頭望見一塊閃爍不息的招牌，其實在你眼中的，已是一座城市的故事。

