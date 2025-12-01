Maison&Objet Intérieurs Hong Kong回歸DesignInspire遊設計之都

12月想尋找一個充滿靈感與藝術氣息的好去處？年度設計盛會DesignInspire 2025將於12月3日盛大開幕，並在12月4日至6日灣仔會展對公眾開放，而且免費入場！這場由香港貿易發展局（HKTDC）主辦、文創產業發展處（CCIDA）贊助的旗艦設計盛會承接去年熱烈回響，來自法國、專注家居裝飾及生活美學的策略合作夥伴 Maison&Objet*（M&O），今年以近雙倍規模強勢回歸，帶來「Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025*」，無論你是設計愛好者，還是想影相打卡兼陶冶性情，都絕對不能錯過。



今年展覽以「Crossroads」為年度主題，設立兩大主題區域：Design Showcase (探索) 及Design Factory(靈感) ，匯聚16位國際知名設計師與策展人、80個品牌、超過200件設計作品，締造世界級的創意對話空間。

探索七大設計之都

「Design Showcase」探索區帶領觀眾穿梭巴黎、米蘭、杜拜、新德里、上海、香港與首爾七個設計之都。其中，代表上海的著名設計師吳濱帶來了名為「感官漫遊」（Garden Wanderings）的創作，這不僅是一個空間，更是一場關於身體記憶與都市情緒的對話。

W.DESIGN 創辦人，上海設計師吳濱，擁有20多年設計經驗，創導“摩登東方”設計語言。曾榮獲第24屆Andrew Martin國際室內設計大獎“全球年度設計師”大獎，是首位獲此殊榮的中國大陸設計師。吳濱呈獻的「感官漫遊」（Garden Wanderings），引領觀眾步入一個宛如記憶花園的多重感官空間，旨在柔化都市的急促律動。他認為，上海與香港皆是現代都市的極致符號，在高樓林立與急促步調中，人們往往渴望尋找一處「柔軟的切口」。

「我們試圖在城市高速發展的縫隙中，尋得一方可棲的走廊，或一次與自己相處的靜謐午後。」吳濱描述他的設計初衷。

步入「感官漫遊」，觀眾將進入一個多重感官交織的場域：腳下踩著溫潤的地板，指尖觸及牆壁上炭燒樹皮的粗糙肌理，鼻息間則縈繞著香料園的淡雅氣息。光影與聲音在空間中層疊，模糊了內與外、動與靜、公共與私密的界限。吳濱解釋，這種沒有明確路徑的設計，正如真實的都市生活般充滿偶遇：「或許只是一個轉角、一縷微光，就能喚起屬於上海與香港的情緒片段。」

這件作品亦是對展覽主題「Hybridization」的回應，展現了一種介於現實與想像之間的當代體驗。談及中國設計在國際舞臺的角色，吳濱深有感觸地表示，從三十年前的「空白階段」到今日，中國設計師已發展出一種既紮根於東方美學，如繪畫意境、庭院抽象轉譯，又擁有全球性表達的獨特語言。「它有新意，同時能被國際讀懂。」吳濱說道。

另一矚目作品，是巴黎的Hubert Le Gall與香港的Alfred Lam聯手，以極致而充滿奇想的巴黎視角，重新詮釋傳統北京四合院，彷如《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻一隅。

杜拜的Kristina Zanic則帶來「Beyond Majlis」，以未來主義視角重塑中東聚會空間，弧形模組座椅在宛如夜空星光的懸吊燈光下，營造出深邃朦朧的光影之境。

首爾的梁兌旿（Teo Yang）則帶來「Fragments of HK, A Letter from Seoul」，將世代韓國人對香港的文化情懷，如海報、音樂、電影，凝鑄成一座「圖書館」，讓觀眾在過去與現在之間，展開一場深情對話。

比利時設計師 Lionel Jadot 策展Anthropocene Adhocsime，解構實驗性酒店與夢幻空間

在「Design Factory」靈感區，四大沉浸式展館橫跨900平方米，展出來自全球約80個品牌、合共超過200件創作。當中必看的是由2024年「Maison&Objet年度設計師」Lionel Jadot 策展的「Anthropocene Adhocsime」，這是一間以氣候議題為靈感的實驗性酒店套房，完美展示如何透過回收物料與在地工藝，創造出兼具美學與可持續意識的設計作品。

同場的「Shifted Mirrors：Fragments of a Dreamed East」由Clélie Debehault 及Liv Vaisberg策展，並由香港Hero設計工作室Ann Chan設計場景。展館精選來自歐洲、亞洲及北美最具創新精神的設計師與藝術家之代表作，觀眾將於中西合璧的夢幻棲居空間中漫遊，從庭院到沙龍，體驗文化交融之美 。

此外，泰國竹藝大師Korakot Aromdee亦帶來「Breath of Bamboo」，巧妙運用竹、籐、蔓與草等天然素材，引領觀眾走入自然的想像之旅。

意大利家俱品牌Moroso帶來由Patrizia Moroso 精心策劃的裝置藝術Resonant Landscapes，帶領觀眾感受自然律動

除了七大城市展區，Maison&Objet Intérieurs Hong Kong*展會更帶來其他精彩裝置。意大利家俱品牌Moroso的藝術總監Patrizia Moroso，呈獻了裝置藝術「Resonant Landscapes」。作品靈感源自自然緩慢而有機的律動，將岩石、苔蘚與林地的紋理形態，化為雕塑般的模組結構。透過3D立體掃描數據製作的特製織品，承載了自然世界的觸感記憶，坐下的瞬間如同與自然靜謐相遇。

此外，Maison&Objet Design Showcase Award 2025的得獎作品亦會展出。本屆得獎者為駐巴黎設計師Paul Bonlarron，其作品「Dining Room」極具創意，將食材廚餘，如蛋殼、麵包、蔬菜生物塑料、洋蔥皮甚至茄子皮等，化為材料、色彩與器皿，打造出一系列餐盤、燈具以至掛毯，既是對奢華裝飾的頌歌，也是對永續幻想的詩意回應。

DesignInspire 2025

主辦機構:香港貿發局

協辦機構:香港設計中心

主要贊助機構：文創產業發展處

日期：12月3日（貴賓預展）、12月4日至6日（公眾開放）

地點：灣仔會展 Hall 3CE

費用：免費登記

網址：https://designinspire.hktdc.com/tc

*活動由文創產業發展處（文創處）資助

