12月精選電影｜A24天堂三角戀、金馬獎9項提名作、細田守暗黑新作

來到十二月，各大片商都準備了豐富的電影盛宴，陪伴大家度過年末。以下為你精選四部十二月不容錯過的電影，無論你是哪種類型的影迷，都能在戲院找到心頭好。



左撇子女孩

導演： 鄒時擎

演員： 蔡淑臻, 馬士媛, 葉子綺, 黃鐙輝, 陳慕義



由台灣新銳女導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》，在影壇備受矚目。電影不僅勇奪金馬獎最佳劇情片等9項大獎提名，更將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。導演以其敏銳細膩的視角，捕捉真實而美好的人性光輝，更聯手憑《阿諾拉》（Anora）奪得奧斯卡最佳導演的Sean Baker一同編劇。

故事講述五歲的小女孩宜靜，跟隨著媽媽淑芬（蔡淑臻 飾）和姊姊宜安，從寧靜的鄉下搬回繁華的台北。為了討生活，一家三口在熱鬧的夜市擺起了攤檔。對於年幼的宜靜來說，五光十色的夜市就像一個夢幻樂園，她們各自努力地適應著這個全新的環境。然而，平靜的生活很快就被打破。

傳統固執的阿公，堅決禁止小孫女宜靜使用她的左手，甚至怒斥其為「魔鬼手」。這個看似微不足道的習慣衝突，卻像一根引線，悄然點燃了家族埋藏多年的秘密與心結。電影透過一個左撇子女孩的成長視角，溫柔地探討了傳統與現代、家庭成員間的理解與隔閡。在夜市的喧囂與溫情中，這一家人將如何面對過去的傷痕，並重新找到彼此的連結？

戲中戲中戲

導演： 金秉佑

演員： Lee Jin-seok, Kim Bo-young, Lee Sang-hyuk



如果你是韓國電影迷，絕對不能錯過這部傳說中的獨立奇片！《戲中戲中戲》是《死亡「動」新聞》、《全知讀者視角：滅世預言》導演金秉佑的成名作。早在2008年，該片已在香港的影展放映並掀起熱話，一票難求。

事隔近二十年，這部作品將作為「第20屆InDPanda國際電影節」的閉幕電影，以全新修復的DCP版本及新增的中文字幕，再度與香港觀眾見面。導演當年僅以15,000美元的超低成本，自編自導自剪，至今仍為人津津樂道。

電影以一個極具衝擊力的場景開始：男子A在浴缸中醒來，驚恐地發現自己的一邊腎臟不翼而飛。他拼命想弄清楚發生了什麼事，並試圖尋回失去的器官。然而，在他追查的過程中，卻發現了一個更令人匪夷所思的真相，就是他自己，只不過是一個劇本中的虛構角色，而正有一位演員在扮演著「他」。

更荒謬的是，這部關於他的電影仍在拍攝中，劇本卻尚未完成。他的人生，他的苦難，都只是未完待續的劇情。當角色意識到自己身處戲中，他能否找到打破第四面牆的方法，擺脫這個由劇本操控的地獄般困境？電影概念構思奇特，劇情層層反轉，讓觀眾腦洞大開體驗一場燒腦之旅。

換乘真愛

導演： 大衛費恩 (David Freyne)

主演： 伊莉莎伯奧遜 (Elizabeth Olsen), 米爾斯泰勒 (Miles Teller), 哥倫杜納 (Callum Turner)



由近年憑《奇異女俠玩救宇宙》、《鯨》等作品聲名大噪的獨立電影公司A24製作，《換乘真愛》單看卡士已極具吸引力。電影集合了《復仇者聯盟》系列的「紅女巫」伊莉莎伯奧遜、《壯志凌雲：獨行俠》的米爾斯泰勒，以及《怪獸與鄧不利多的秘密》的哥倫杜納，三位實力與人氣兼備的演員，共同上演一場發生在死後世界的奇幻愛情喜劇。

萊利（米爾斯泰勒 飾）和祖恩（伊莉莎伯奧遜 飾）是一對相愛多年的老夫老妻，在相繼離世後，他們一同來到名為「永生交叉點」的死後世界。好消息是，他們雙雙回復到青春最美的模樣；壞消息是，他們必須在短短七天內，決定要前往何處度過永生。萊利滿心歡喜，以為可以與摯愛祖恩再愛多八十萬年，計劃卻被一位「不速之客」打亂。

原來，祖恩因戰爭而早逝的首任老公路克（哥倫杜納 飾），竟在「永生交叉點」苦苦等候了她六十多年，只為在永生世界中與她再續前緣。一位是曾經天人相隔的終身遺撼，一位是相依到白頭的伴侶，兩任丈夫同時出現在眼前，讓祖恩陷入「左右為男」的終極困境。

無盡的施嘉莉

導演／編劇： 細田守

聲演： 蘆田愛菜, 岡田將生, 役所廣司



繼《穿越時空的少女》、《夏日大作戰》及《龍與雀斑公主》後，國際級動畫大師細田守帶來其第7部原創動畫長片《無盡的施嘉莉》。有別於以往溫暖明亮的風格，細田守這次挑戰暗黑奇幻題材，以莎士比亞經典《哈姆雷特》為靈感，探討復仇、寬恕與生命意義等沉重命題。

故事發生在中世紀的丹麥，善良的公主施嘉莉（蘆田愛菜 聲演）親眼目睹父親被叔父克勞狄斯（役所廣司 聲演）謀殺。滿腔怒火的她決心踏上復仇之路，卻不幸失敗告終。當她再次醒來，發現自己身處一個名為「死者之國」的神秘異界。傳說中，飲恨而終的亡魂若無法完成復仇，最終將被虛無吞噬，連自身存在過的痕跡都會被抹去。

為了不讓自己灰飛煙滅，施嘉莉必須在絕望的邊境中，展開一場無止境的復仇之旅。途中，她遇上了來自現代日本的溫柔救護員聖（岡田將生 聲演）。一位是執著於復仇的現實主義公主，一位是相信人性本善的理想主義者，性格南轅北轍的兩人，在衝突與磨合中逐漸建立起信任。當施嘉莉最終再次面對殺父仇人，她父親的遺言「去原諒」縈繞耳邊，她將會選擇貫徹復仇之路，還是超越仇恨，尋找生命的真正價值與救贖？