《探索天文A to Z 》星空解密，給好奇者的天文第一課｜開卷樂

極光如何形成？星為何會劃過天際？甚麼導致日月消失不見的現象發生？



漫天星光璀璨，古往今來，人類舉首照見恆存的天穹，總是心懷憧憬渴望知曉更多。

文：香港電台開卷樂｜原題：《探索天文A to Z 》星空解密，給好奇者的天文第一課



《探索天文A to Z 》

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



本書作者薛俊朗（天文仁）兼任跨媒體天文教育者、天文科普作家、天文音樂創作人及星野攝影師，並且是「國際天文聯會」香港天文教育組主席和「國際極光協會」理事。其對於天文學的熱情，從小時候已經萌芽。他從剪報中接觸宇宙，到後來獲得一部望遠鏡作為探索契機，直到中學、大學開始舉辦各種活動，以及成為科大天文學會主席。由觀星興趣，延伸至外展和推廣天文學，碩果累累。

「A to Z」，聽起來似是初階的指南索引，而本書不單面向懷抱好奇心的青少年，更是為任何對天文感興趣的讀者，開啟通往天穹星辰的門扉。

觀星入門第一問：都市還是郊區？

盈月之晚，大坳門的涼亭空地前，天空大放光明，若單憑肉眼，只能看到少數繁星。（李澤彤攝）

流明奪去星光的舞台，大都會徹夜披上一層燈火通明的幕布，難以尋覓純粹的黑夜。若果居住在人煙鼎沸的市區，是否非得翻山越嶺到達郊野，方能一嘗天文探袐？期待一睹宇宙星體的話，其實，它們的「距離」不如大眾想像那麼遙遠。薛俊朗分享道，在市郊二者間作選擇的關鍵，乃在於設立目標。

執持一部天文望遠鏡，原來身處繁囂的都市，只要選址恰當，亦能觀察到行星、月球、土星環、隕石坑等。遠離光害影響的郊外，則更容易觀察到銀河和星座。光害少的另一優勢，便是追逐到可肉眼觀測的天文現象（如彗星與流星雨）的機率更大。

觀星入門第二步：如何上手？

四季星圖（香港天文台）

想要觀察星座的話，一個按照觀察的日期和時間，可轉動圓盤的「旋轉星圖」想必是初學者的基礎助手。將星圖舉高至頭頂上方，校對方向，便能辨識散落於天幕上的星座。

在資訊科技的進步下，除了實體，電子星圖也是一個新興而便捷的好工具。只要從智能手機下載電子星圖的應用程式，設置好觀察時間和地點後，把手機對照天空，螢幕便會顯示出星體的名稱和所屬星座。

運轉的世界；歷史的軌跡

近期加州大學柏克萊分校的天文學家，發現首例大質量黑洞在遠離星系核心之處撕裂恆星的案例。（ESA/C. Carreau）

天文學被定義為研究宇宙中的天體，包括恆星、行星和星系的領域。聽似迢迢，不過，天文歷史和研究涵蓋的範圍，比一般想像中廣闊，甚至與我們的日常息息相關。

例如太空的真空環境——無氣體和低氣壓的環境——啟發了吸塵機的誕生。啟動吸塵機，地板灰塵便藉由真空技術滾滾吸入塵筒。而航天科技的探索和研發，也間接給人類帶來不少新技術。

日食其實是太陽被月球掩蓋的自然現象。當太陽、月球及地球接近排成一條直線時，地球會進入月球的本影或半影，日食便會發生。圖為2020年6月21日肯亞內羅畢一隻烏鴉在日食時站在屋頂。（Reuters）

古希臘學者以神話傳說為星座賦予意涵；而古代民間將日食繫連福禍，衍生出「天狗食日」的凶兆說法，可見天文考古學專注於探究天文現象背後宏大的文化脈絡。

數個世紀前，人們推翻了長久以來的認知，立足的地球並非宇宙中心。地球以外，存在無邊無際的時空。人類對時間與空間獲得了嶄新的認知，面對自然，不由得心存敬畏和謙卑。天文學的意義，不止於觀測外界，更是人類回歸自身、對存在的觀照。滄海一粟的渺小身軀，世代更迭間同有深邃星空的景色伴隨，天地懸隔之間，亦透映出奇蹟的光彩。要讓星空之美帶給人們的感動得以延續下去，人事活動的節制，減少人造燈光對自然環境的污染，方為上策。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）