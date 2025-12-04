灣仔富德樓重現西西故居客廳！親手縫製的毛熊、未曾曝光的照片

華語文壇巨匠西西（1937-2022）雖已離我們而去，但她的文字與精神依然深刻影響著香港。為紀念這位一代作家，西西基金會歷時兩年籌備，最近在灣仔富德樓打造了香港首個作家故居空間「西西空間」，並以開幕展「西西的房間盒子：從縫熊開始」揭開序幕，讓公眾有機會「走進」西西的世界，親身感受她昔日的生活氣息與源源不絕的創作能量。



重構一代名家的創作時空

西西的離世，是香港文學界的一大損失。為了保存其珍貴的文化遺產，一眾文友成立西西基金會，在何鴻毅家族香港基金及香港藝術發展局的支持下，展開了一項極具意義的文化保育工程。團隊耗費逾兩年時間整理和修復西西的遺物與遺稿，最終在灣仔富德樓重現了她位於土瓜灣的故居客廳。

這不僅僅是一個展覽，更被視為香港文化保育的里程碑。它打破了文學與生活的隔閡，讓讀者不再只從書本上認識西西，更能走進她真實的空間，從傢俱佈局、珍藏小物到創作工具，窺見其作品背後的靈感來源與時代氛圍，從而強化公眾的本土歸屬感。策展團隊更希望，透過展示西西在病痛中依然積極樂觀的生命態度，為當下社會注入巨大的正念。

從「故居客廳」到「手造毛熊」

本次開幕展「西西的房間盒子：從縫熊開始」，由策展人黃怡與羅樂敏共同策劃，呈現兩大核心主題。

其一是「故居客廳」的重現。團隊精心復原了西西生前在土瓜灣故居的客廳陳設與佈局，從沙發、書櫃到每一件小物，都力求貼近真實。觀眾走進其中，彷彿能感受到西西獨特的空間視角，想像她在此閱讀、寫作、與朋友談天的日常情景。

另一主題，則聚焦西西廣為人知的興趣「手造毛熊」。展覽將展出西西親手縫製的毛熊與猿猴布偶，包括她為這些「角色」設計的獨特衣飾，以及她使用的縫紉工具與材料。策展人分享道：「我們總能夠從西西的目光，看到事物的多種可能。」這些毛偶不僅是手工藝品，更是西西「格物窮理」精神的體現，她為毛偶穿上中西文化角色的服飾，如《縫熊志》和《猿猴志》所述，巧妙地將中西文化編織成一幅華麗的織錦。

策展團隊邀請觀眾，想像自己成為西西微型屋裡的「借東西的小矮人」，從這個空間「借用」她對生活的識見和面對逆境的勇氣。

讀懂西西的「怎樣寫」

西西總能以新穎有趣的切入點，最終輸出溫婉沉厚的意蘊。例如以平凡小物佈置出《我城》的城市生活圖景；以娃娃屋隱喻《我的喬治亞》中港人的時代憂思。這種「小題大做」的功力，正是她文學風格的獨特之處。

為了讓公眾更深入理解西西的創作世界，展覽期間將舉辦文學對談及讀書會，邀請多位作家、學者及翻譯家，探討西西作品的翻譯、物趣，以及其以童心反襯深刻文化關懷的筆法。

此外，由西西多年友好何福仁先生編著的中英對照《西西年譜》亦將同步出版，當中附有大量未曾曝光的珍貴照片，是研究者與讀者不可或缺的圖傳。