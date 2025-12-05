專訪｜鄺世傑談父親上官小寶與港漫《李小龍》：拍賣是最好的保育

李小龍是世界的，但《李小龍》漫畫，是香港的。



1971 年，功夫巨星李小龍憑《唐山大兄》震撼影壇；同年，一本名為《李小龍》的漫畫橫空出世，在那個沒有互聯網、沒有 Netflix 的年代，它成為了無數香港年輕人的精神食糧。這部由港漫巨匠上官小寶（鄺東原）操刀的作品，連載長達 1560 期，橫跨三十載，成為香港歷史上最長壽的漫畫系列之一 。



半個世紀後的今天，富藝斯（Phillips）宣佈將於 12 月 12 日的「現代及當代藝術」拍賣中，呈獻這批見證港漫黃金盛世的珍貴手稿，這也是上官小寶的《李小龍》原稿首次登上國際拍賣場 。

在拍賣前夕，我們專訪了上官小寶之子、也是後來一手打造《拳皇》（KOF）漫畫系列的鄺世傑。他眼中的父親，不只是一代宗師，更是一個「寸嘴」、貪玩，卻一生「黐實張檯」的職人。

與姜濤一樣紅的「街坊英雄」

對於 Z 世代來說，或許很難想像一本漫畫能有多紅。

「我有兩個女兒還很小，她們不知道爺爺（上官小寶）是誰。」鄺世傑笑著打了一個最貼地的比喻：「那種紅法，就跟現在的姜濤差不多。或者像我的女兒追韓團 Le Sserafim、IVE 一樣，那時候的人追《李小龍》，會在報攤排隊、搶購、拿簽名，那種狂熱是一模一樣的。」

時勢造英雄，但英雄也需時勢。鄺世傑透露，父親當年並非一擊即中，而是經歷了無數次嘗試。「當年他試了很多東西，出了幾百本『兩毫子』的細書（公仔書），好賣的就寫下去，不好賣的一兩期就完。直到試到《李小龍》，剛好碰上功夫熱潮，一寫就不小心寫了一千多期。」

有趣的是，雖然漫畫借用了李小龍的名字與形象，但讀者眼中的「漫畫版李小龍」與銀幕上的巨星截然不同。鄺世傑分析：「電影裡的李小龍比較『寸』（囂張）一點，很有鋒芒；但我爸爸筆下的李小龍，性格更像關德興飾演的黃飛鴻，或者《黃飛鴻》電影裡的梁寬，比較『街坊』、比較正氣。」

這種「接地氣」的改編，加上誇張的天馬行空，讓《李小龍》脫穎而出，在當年市面上十幾個「李小龍」漫畫版本中，成為唯一流傳至今的經典 。

「沙膽仔」最像作者本人

在眾多角色中，上官小寶尤為鍾愛「沙膽仔」。這個既非主角，卻又極具人氣的角色，原來藏著作者本人的影子。

「為什麼喜歡沙膽仔？因為像他（父親）囉！」鄺世傑大爆父親的秘密：「他又貪玩，又古靈精怪，最重要是『寸嘴』。全行都知道上官小寶是很『寸』的，死不認輸。如果主角李小龍要保持英雄形象，不能太輕浮，那『沙膽仔』就正好承載了他性格中活潑、囂張的那一面。」

上官小寶 11 歲入行，從學徒做起，17 歲就晉升主筆 。在兒子眼中，這位嚴父其實是一個充滿童心的大細路。「他是很搞笑的，非常貪玩。在那個沒有手機電腦的年代，他的興趣非常多，象棋和桌球更是全行最強，凡是牽涉到勝負、博弈的東西，他都很有興趣。」或許正是這種不服輸的性格，讓他在 70 年代與黃玉郎分庭抗禮，開啟了港漫的雙雄時代。

只要「黐實張檯」就會紅

在沒有電腦繪圖（CG）的年代，要維持週刊的高壓出版，靠的是驚人的毅力。這次拍賣的 1970 年《六點半棍》封面和 1978 年《神腿闘乾坤》內頁手稿，每一筆線條都是時間的沉澱 。

鄺世傑回憶父親對他的教導，最深刻的不是畫技，而是一種近乎苦行僧的態度。「他有一個理論非常對：你看哪個漫畫家『黐』得那張書桌最多，那個就最紅。當年最厲害的就是馬榮成，他一起床就黏著桌子畫到睡覺。這行最重要是勤力，將勤補拙，不勤力一定死。」

這種「搵食」（謀生）的緊迫感，造就了港漫的黃金一代。「那個年代，一停手就沒飯吃。所以無論發生什麼事，通宵不睡都要趕出書。現在的新人不同了，畫兩筆 WhatsApp 響了就玩半個小時，覺得做少一點無所謂。但在我們那一代，那是生存問題。」

然而，對於兒子的畫功，這位大師卻始終「看不上眼」。鄺世傑苦笑說：「無論我做得多好、漫畫賣得多好，他都說：『你都唔識畫漫畫嘅！』」這句話背後，是兩代人對漫畫理解的鴻溝。上官小寶那是無師自通、靠經驗累積的「實戰派」，講不出大道理，只知道「這樣畫不行」；而鄺世傑留學歸來，接觸的是系統化的理論與日式畫風 。

從《李小龍》到《拳皇》

90 年代中，鄺世傑主導推出了《拳皇》（KOF）系列，將電子遊戲元素引入港漫，這成為了「鄺氏」轉型的關鍵一役。但在當時，這是一個被父親極度看衰的決定。

「他說不行的，遊戲漫畫沒人看。」鄺世傑回憶道，「因為他不打機，他不懂。加上當時市面上《拳皇 95》的改編漫畫只賣三、四千本，而那時候主流港漫如《天下》賣十幾萬本。他覺得做遊戲漫畫是死路一條。」

結果《拳皇 96》大爆，證明了兒子的眼光。雖然畫風不同、題材不同：一個是硬橋硬馬的真功夫，一個是華麗特效的格鬥遊戲。但鄺世傑承認，父親的影響早已刻在骨子裡。「雖然畫風我不學他（因為他是黑白稿大師，不擅長彩色），但做漫畫那種『投入』的態度，我是完全繼承了。」

手稿分散是最好的保育

來到 2025 年，AI 繪圖橫行，手繪漫畫幾成絕響。為何選擇在這個時候，將家傳之寶公諸於世？

「其實我們是在做一件更長遠的事——保育。」鄺世傑坦言，下一代（他的子孫）九成不會入行，未必懂得處理這些發黃的紙張。「現在手繪已經停產了，就像黑膠唱片、菲林相機一樣，停了才開始矜貴。這些稿，等到我們百年歸老後會更值錢。現在流出市面，是希望能留得下去。」

富藝斯（Phillips）「現代及當代藝術」拍賣

拍賣日期： 2025年12月12日

預展日期： 2025年12月5至12日

地點： 富藝斯亞洲總部（香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F）

