天文學中的文化印記 ——《探索天文A to Z》（下）｜開卷樂

宇宙無窮，人生有竟。凝望浩瀚星辰之際，悠遠的詩與故事於人的心中油然而生，世代傳承。從古希臘神話的星座聯想，到澳洲原住民的「天空鴯鶓」；從國際標準化的八十八星座，到暗空保護與天文旅遊的現代實踐——天文學不僅是科學，更是人類文明與自然對話的見證。

文：香港電台開卷樂



《探索天文A to Z》記錄了二十六則與天文現象相關的知識，是對天文學感興趣者的入門指南。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



星座：點連點的瑰麗聯想

一九二二年，國際天文學會於羅馬召開第一次大會，期望歸納各地迴異繁雜的星座系統，標準化地劃分為八十八個星座，並於一九三零年正式出版官方的星座界線，統一了各個星座的命名與邊界，為國際間的研究交流和星象定位鋪展一條共通的道路。

八十八個星座的名稱大多引用了希臘神話的典故，比如獵戶座（Orion），便是源自與月亮與狩獵女神阿緹蜜絲結緣的神話人物俄里翁。蘇美爾、巴比倫、埃及、北歐……各個文明，各有演繹天空的故事。前人以連線和幾何方式，將浩瀚的漫天星辰比劃、賦名為一個個星座。憶記、定義、聯想，每個星座，都是實用與𣈱想糅合的結晶。

每片地區的生態與歷史會作為養份，孕育出獨特的文化。當澳洲的原住民某夜躺臥在柔軟草地，舉目一看，發現長長的頸脖、厚窄的腹軀，下方是壯實的爪子，噢，那不正是平日遍地跑的鴯鶓嗎？那本不懂得飛翔的大鳥，正浮遊於天際，伴群星閃爍。銀河在澳洲原住民的眼中，化為了「天空上的鴯鶓」（Emu in the Sky），為自然界增添了故事和意義。觀看的妙趣，成為人們理解世界的一種方式。不只土地，星空亦與文化緊緊繫聯，互相渲染色彩。

天文旅遊：藉由科學普及推動保育

通曉天文，從來不止步於紙張文字記載的知識。南半球的星空與北半球不一樣，能夠觀察到南邊特有的天體，比如南十字座、大小麥哲倫星雲等。被列入「全球最佳觀星地點」的澳洲設立了諸多星空保護區，致力發展星空旅遊（Astro-tourism），吸引國民和遊客發掘群星魅力的同時，實施暗空保護，讓人造光不與自然的寶石匣爭色。這體現了普及科學教育與環境保護，相輔相成。

作者薛俊朗到訪澳洲時，造訪了澳洲一座歷史悠久的天文台——悉尼天文台（Sydney Observatory），那裏座立着一台具有約一百五十年歷史的折射式望遠鏡，操作需要人力移動。運作時，望遠鏡發出「吱嘎吱嘎」的機械聲音，彷彿穿透時光而至。天文學與文化承傳，亦能相互結合。

光污染，儼然是現代城市化的一大議題。現今資訊流通，網絡亦成為保育推廣的途經之一。燈光地圖（Light Pollution Map）是一個城市夜間燈光地圖，顯示各地的光污染程度，是觀星者選擇觀測地點的良助。世界各地不少天文組織都有參與SQM夜空光度數據紀錄，以完善光污染的研究數據庫。

除了天文組織的合力，作為世界公民，也可以貢獻一分力。公民科學家計劃「Globe at Night」，邀請身處各地的大眾分享星空觀察紀錄，收集觀察時間、地點、周圍環境的夜空光度等數據。寓教於樂，向大眾推廣暗空保護的重要性。

天文觀察是一場場心流體驗

二零二三年一月，作者薛俊朗踏上北極圈的土地，橫跨瑞典、挪威和芬蘭，搭乘破冰船駛越冰洋，穿着特製的防寒浮力衣體驗冰海浮泳，歷經暴雪嚴寒，追尋極光的蹤跡。他抵過極夜的鬱悶，拍攝北極星空，收獲了諸多難忘的經驗。

一旦對天文現象着迷，探索外界的呼喚便在人心中萌芽，驅使人們放下書本或是電子螢幕，走出室內，以雙眸看見世界。從古至今，天空為人類帶來啟示，人類又為天空添飾意義。每一次觀看天幕，都是靜思的契機、沈澱內心的時刻、活在當下的實在體驗。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，本文不代表藝文格物立場。）