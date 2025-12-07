不只是職業：《At Work》捕捉職人的心跳、記錄他們專注的瞬間

如今一打開社群或串流媒體，「資料科學家工作 Vlog」與「刺青師的一天」可能並肩竄到眼前，第一人稱視角下的生產或度日方式，究竟為什麼如此吸引人？站在攝影師的觀點，來自美國的 Brian Doben 從 2010 年代著手展開《At Work》系列時，體內已累積了 15 年職業經驗，創作理應和自由揮灑心意有關，他卻感覺自己失去了聲音。



經歷一場幾乎奪走性命的腳踏車禍後，Doben 意識到要重拾靈感、找回熱忱的話，方法無他，就是直接和那些熱愛所做之事的人們共度時光。從德州牧場主、波士頓化學家到日本相撲力士、古巴街頭藝人，《At Work》近距離參與無數單純的工作狀態，構成一部關於同類的研究集，興致勃勃地觀察世間眾生如何追尋獨特的使命時，每一張影像也在對話中自然浮現，完全不需要刻意擺拍。

Doben 幾乎像是萃取出所有「播放次數最多」的瞬間，濃縮起來，為工作這門古老傳統的尊嚴獻上敬意，也提醒我們別忘了那種戰慄、緊張和安心揉合而成的成就感——去傾談、捕捉、去傳遞信念，創造出令人一難以忘懷的畫面。

介於人生計畫與工作間的《At Work》，帶著 Doben 深入各種難得一見的現場，無論是泥濘或無菌，你家廚房相當於我的木造工坊，凡是志業誕生的所在都值得一探；在這場長期攝影行動的途中，《At Work》也繞去阿爾勒國際攝影節展出，至今仍走在前往下一個工作現場的路上。

Brian Doben 於 1973 年生於美國紐約布魯克林，足跡遍及北、南極乃至偏遠異境，作品散見於《GQ》、《National Geographic Travel》、《Vanity Fair》、《Travel & Leisure》、《Town & Country》等媒體，曾躍上超過 50 本雜誌封面。除了名人、旅遊、時尚主題，Doben 融合複雜構圖與真實感的風格也在商業攝影界大放異彩，合作品牌包括 Chase 銀行、Walmart 超市、美國運通、福特汽車、Apple、Google、Sony等，領域多元。他曾獲《Society of Publication Designers》、《American Photography》肯定，亦入選《Photo District News》雜誌的 30 歲以下傑出攝影師、柯達年度攝影師等榜單，作品亦由紐約市博物館納入典藏。

